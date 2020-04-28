‫ تضافر جهود إيكولوج انترناشيونال وتريوكس لتحسين حل إيكولوج 4.0 للتعقيم لمكافحة جائحة فيروس كورونا

– يستهدف التعاون تحسين حل إيكولوج للتعقيم (EDS-4.0) الذي يركز على تحسين الممارسات الصناعية والصحية في ذروة تفشي جائحة فيروس كورونا COVID-19.

– يركز حل إيكولوج للتعقيم(EDS-4.0) على توفير حل متكامل صديق للبيئة، غير كيميائي وآمن لقطاعات الدفاع، والطيران، والنقل، والطاقة، والصناعات الغذائية والتصنيع.

– يتضمن منتج تريوكس دي ذو المادة الفعالة المبتكرة نطاقًا كبيرًا من الاستخدامات ويصلح لمكافحة فيروس كورونا COVID-19.

دوسلدورف، ألمانيا، 27 أبريل/ نيسان، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت إيكولوج إنترناشيونال “ECOLOG International“، المزود العالمي الرائد للخدمات المتكاملة، والتقنيات، والحلول البيئية، وخدمات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات الهندسية والإنشاءات، عن تضافر جهودها مع تريوكس إندستري جي إم بي إتش “Treox Industry GmbH“، وهي شركة ألمانية رائدة ومبتكرة في إنتاج مواد التعقيم الفعالة مسجلة الملكية، سعيًا لتحسين الإصدار الرابع من حل إيكولوج للتعقيم (EDS-4.0).

ويستهدف المنتج EDS-4.0 من إيكولوج – الذي يعد جزءًا من حل إيكو-كير “Eco-Care” – تحسين التعقيم الصناعي والإجراءات الصحية من خلال توفير حل سلس يستخدم كذلك مادة فعالة غير كيميائية وصديقة البيئة وقابلة للتحلل البيولوجي بنسبة 100%. وتجري الشركة مناقشات مع القطاع الصناعي للمساعدة في زيادة الإنتاجية والسعة بحذر وبدرجة عالية من العناية والسلامة.

وتعمل المادة الفعالة لمطهر تريوكس دي “Treox D” إلى القضاء على الفيروسات، والبكتريا، والجراثيم، والكائنات الدقيقة الأخرى ولا تتسامح مع المقاومة والطفرات. وتحتوي المادة على مكونات نشطة ومتآينة من الماء والملح وتتسم بكونها غير سامة، وغير مهيجة، وصديقة للبيئة وعالية الفعالية. وباعتماده من العديد من المؤسسات، يعد هذا الحل الألماني نتيجة تراكمية للعديد من السنوات في البحث والاختبار.

وفي معرض تعليقه على التعاون، صرح علي فيزفاي “Ali Vezvaei“، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكولوج إنترناشيونال، قائلاً: “سيصير التعقيم المتكرر والإجراءات الصحية المحسنة جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وستساعدنا الاستعانة بمنتجات مبتكرة مثل المادة الفعالة تريوكس دي في تقديم حلولنا بشكل أكثر أمانًا واستدامة دون الإضرار بالإنسان أو البيئة”.

ومن جانبه، أشار مارك هينيكينغ “Marc Heineking” مؤسس والرئيس التنفيذي لتريوكس إندستري جي إم بي إتش قائلاً: “نحن متحمسون للغاية إزاء هذا التعاون مع مزود خدمات رائد مثل إيكولوج. ومع امتدادها العالمي وإمكانيات إيكولوج، سنتمكن من خدمة عدد أكبر من المجتمعات والصناعات”.

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