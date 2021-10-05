, 5 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ –ليكسينغتون ، كينتكي ، الولايات المتحدة الأمريكية – أعلن الاتحاد الدولي للكوتشينج (ICF) عن فوز شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لعام 2021 خلال حفل افتراضي احتفالا بالمؤسسات والشركات الكبرى لمنطقة الشرق الأوسط والتي تتبع منهجية الكوتشينج المؤسسي الاحترافي. كما حصل صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) على المركز الثاني وجائزة الشرف.

تُمنح هذه الجائزة التنافسية، والتي تعد جزءًا من برنامج ” البريزم” الدولي الخاص بـالإتحاد، للمنظمات التي ترسخ ثقافات الكوتشينج المؤسسي المتميز في الشرق الأوسط.

وقالت ماجدالينا نوفيكا موك ، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للكوتشينج : “يظهر مستوى الترشيحات هذا العام النمو الهائل في الوعي بالكوتشينج الاحترافي في الشرق الأوسط”. “نحن فخورون جدا بالاحتفال بالفائزين”.

أشارت الكوتش المعتمد المحترف ميريلا كرم (ACC) والتي عملت على ترشيح (أدنوك) ، إلى أنه منذ تطبيق ثقافة الكوتشينج المؤسسي هناك ، شهدت المؤسسة زيادة في أداء العمل ، وتحفيزًا أكبر للموظفين ، وردود فعل أكثر إيجابية من جميع الفئات العاملة هناك.

من جانبها، قالت مريم السويدي ، نائب الرئيس للتعلم والتطوير في أدنوك ، إنها مسرورة بالحصول على تقدير رسمي لجهودهم المستدامة والرامية للعمل بثقافة الكوتشينج المؤسسي. وقالت السويدي: “لقد لعب الكوتشينج دورًا رئيسيًا في تحقيق إستراتيجية ورؤية أدنوك لرأس المال البشري، والتي تتمثل في “وجود قادة ذوي كفاءات ومهارات عالمية لتوجيه ودفع الشركة إلى الأمام ” .

كما صرح الماستر كوتش عارف المبارك (MCC) ، والذي عمل على ترشيح صندوق التنمية الصناعية السعودي ، أن حصول الصندوق على المركز الثاني وجائزة الشرف يؤكد قيمة وأهمية الكوتشينج المؤسسي حسب معايير الإتحاد ويعد تقديرا بارزا لعمل الصندوق في هذا المجال. وأضاف أنه يأمل في أن تلهم هذه الجائزة آخرين من ممارسي مهنة الكوتشينج الاحترافي في المنطقة بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص. من جانبه صرح ممثل صندوق التنمية الصناعية السعودي عبد الله الجرف: “إنهم شهدوا زيادة كبيرة في تأييد الموظفين على أنه “مكان رائع للعمل” استنادا” على المقياس المعتمد لدى الصندوق. كما قال الجرف: ” نعتقد أنه طالما نستثمر في أفرادنا وجماعاتنا فسوف نحصل على الكثير في المقابل أيضًا “.

تجدر الإشارة أنه يتواجد حاليا عشرة فروع معتمدة للاتحاد الدولي للكوتشينج في منطقة الشرق الأوسط، شاملين فيما بينهم أكثر من 1000 عضو معتمد للاتحاد.

الاتحاد الدولي للكوتشينج (ICF) هو أكبر منظمة في العالم تقود التطور العالمي لمهنة الكوتشينج الاحترافي وتعزز دور الكوتشينج كجزء لا يتجزأ من مجتمع مزدهر. تأسس الإتحاد في عام 1995 ، ويضم حاليا أكثر من 41000 عضو في أكثر من 150 دولة وإقليم ، يعملون نحو أهداف مشتركة لتعزيز الوعي بالكوتشينج ودعم نزاهة المهنة من خلال التعلم المستمر والتمسك بأعلى المعايير الأخلاقية وذلك من خلال عمل ستة منظمات عائلية فريدة للاتحاد. كما يقوم الإتحاد ( ICF ) بتمكين ممارسي مهنة الكوتشينج الاحترافي ومستفيدي الكوتشينج والعملاء والمؤسسات والشركات والمجتمعات والعالم أجمع من خلال الكوتشينج الاحترافي.

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