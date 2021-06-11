‫ إنشاء مشروع مشترك بين شركتي Aquatech وUpwell Water للتمكين من معالجة المياه دون تكلفة أولية على العملاء

وستوفر Aquatech، من خلال مشروعها AQUIOS (الناتج عن الشراكة بين الشركتين Aquatech وUpwell Infrastructure Outsourcing)، مجموعة من الحلول الخارجية المتنوعة، والتي تتضمن اتفاقيات شراء المياه والطاقة وتأجير واستئجار محطات المعالجة المتنقلة واللامركزية، بهدف نهائي هو تقليل التكلفة والمخاطر المتاصلة بعمليات تزويد المياه مع مساعدة العملاء في الوقت نفسه على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. كما ستقوم AQUIOS أيضاً بالاستحواذ على المنشآت الحالية وتعديلها لتحسين أدائها التشغيلي.

يقول ديفيش شارما، المدير الإداري لشركة Aquatech، “تمثل الحاجة للحصول على وثوقية طويلة المدى أمراً بالغ الأهمية، لا سيما عندما تصبح المياه أكثر تعقيداً وصعوبة في المعالجة. ستسمح لنا شراكتنا مع Upwell بتقديم تكنولوجيا المياه كخدمة، مما يوفر حلاً مقنعاً لتلبية احتياجات المعالجة الحرجة مع شريك مسؤول يقدم تكلفة يمكن التنبؤ بها لعمليات المياه ويعطي عملائنا راحة البال. سيحصل عملاؤنا على ما يحتاجون إليه من أي مرفق خدمي، وهو موثوقية معالجة المياه وتقديم الدفعات مع مرور الوقت، ولكن سيحصلون على ذك من خلال نهج شامل يدمج تصميم المحطة والخدمة التشغيلية طويلة الأجل من مزود واحد، الأمر الذي يجعل الحصول على معالجة أفضل للمياه أمراً هيّناً”.

ويقول كريس موريسون، الشريك التشغيلي لشركة Upwell Water: “لطالما كانت Aquatech رائدة عالمياً في معالجة المياه ومياه الصرف الصحي لعقود من الزمن، وتعرض تقنيات Aquatech وسجل نجاح العملاء الخاص بها وخبرتها في تشغيل معالجة المياه للعملاء كلها خدمات معالجة المياه المتميزة. والآن، ومع Upwell Water، يمكن لشركة Aquatech تقديم معالجة مياه حقيقية بدون تكلفة مسبقة على عملاء Aquatech“.

وتتوقع Aquatech ضخ رأس مال إضافي لدعم بنية تحتية للمياه تزيد عن من 500 مليون دولار أمريكي من خلال AQUIOS لمساعدة العملاء على تحسين معالجة المياه ومياه الصرف الصحي على مدار السنوات القليلة المقبلة. وقد قامت شركةCapstone Partners Aquatech بتقديم المشورة حيال الصفقة.

عن شركة Aquatech

Aquatech هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا وخدمات المياه للأسواق الصناعية والبنية التحتية. ونفذت Aquatech أكثر من 2,000 مشروع في 60 دولة تخاطب فيها موضوع ندرة المياه من خلال قيامها بتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه، وتقنية “تصريف سائل صفري” (ZLD). وتساعد Aquatech الشركات الأكثر شهرة في العالم على تقليل انبعاثاتها من المياه والكربون بالاستفادة من الخبرة والمعرفة التي اكتسبتها على مدار 40 عاماً في التعامل مع بعض أكثر الأمور صعوبة في مجال معالجة المياه، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تقليل مخاطر المياه. وللمزيد من المعلومات حول Aquatech ومتابعة أخبارها، الرجاء زيارة www.aquatech.com .

عن شركة Upwell