سنغافورة وحيدر آباد، الهند ، 14 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – أعلنت Cloud4C، وهي شركة خدمات سحابية عالمية تابعة لمجموعة CtrlS، عن تعيين ديبديب سينغوبتا في منصب رئيس وكبير مسؤولي الإيرادات. يُعد “ديبديب” أحد المتمرسين في المجال، حيث أنه وضع معاييرًا وأسسًا مرجعية مستدامة في مجال تكنولوجيا المعلومات الهندية، كمّا أنه قاد الشركات نحو ذروة الأداء، مع توفير قيمة متميزة للمساهمين، حيث أنه قد جمع الفهم العميق للاختلافات الثقافية الموجودة في المنظمات العالمية.

وقد انضم إلى Cloud4C من SAP الهند، حيث كان له دورًا رئيسيًا بصفته رئيسًا ومديرًا عامًا لشركة SAP الهند وجنوب آسيا، وكان أيضًا أحد العناصر الأساسية في فريق SAP التنفيذي الأول في آسيا والمحيط الهادئ واليابان. شغل “ديبديب”، قبل عمله في SAP، العديد من المناصب القيادية وإدارة المبيعات في الشركات العالمية متعددة الجنسيات- وتحديدًا في IBM و Digital Equipment Corporation ، والتي اندمجت في نهاية المطاف مع HP.

صرّح سريدهار بينابوردي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في Cloud4C قائلاً ” يُعد “ديبديب” استراتيجيًا بارعًا وقائدًا يعمل على تعزيز التعاون والنمو والابتكار ومناصرًا للعملاء”. وأضاف قائلاً: “إنه بالتأكيد إضافة رائعة لفريق القيادة لدينا. ستوفر خبرته الواسعة في إدارة الانضباط عبر المناطق والتقنيات الشاملة قيمة تفوق الخيال لفريق الإدارة والعمليات لدينا على مستوى العالم. كمّا أرحب به ترحيبًا حارًا في أسرة Cloud4C وأتمنى له نجاحًا ساحقًا”.

تُعد Cloud4C مشغلاً رائدًا للخدمات السحابية في العالم، حيث أنها قائمة في 25 دولة و52 موقعًا، كمّا أنها تخدم 60 شركة متعددة الجنسية ضمن قائمة تضم 500 شركة، وتعتبر أحد أكثر مزودي الخدمة ابتكارًا لعمليات النشر السحابية Hyperscale مثل AWS وGoogle Cloud وMicrosoft Azure، إلى جانب النظام البيئي السحابي الخاص بها. تقدم الشركة حلولًا سحابية متخصصة في المجال مثل سحابة المجتمع المصرفي، وسحابة مجتمع التصنيع، وكذلك سحابة مجتمع التأمين، بالإضافة إلى أتمتة العمليات الآلية (RPA)، والترحيل السحابي، فضلاًعن تحديث البنية التحتية، والأتمتة الفائقة، وحلول مكان العمل الرقمية (DAAS/VDI)، وDevOps، وAIOps ،DRaaS، والخدمات المُدارة عبر السحابة، وما إلى ذلك.

صرح “ديبديب سينغوبتا” قائلاً “يسرني الانضمام إلى Cloud4C، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات المُدارة عبر السحابة وواحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نموًا”. وأردف قائلاً: “أتطلع بشغف للعمل مع الفريق الشغوف في Cloud4C وبناء حلول مبتكرة للعملاء، وتعزيز النمو، بالإضافة إلى توفير قيمة للمساهمين من خلال تحقيق أرباحًا جيدة.”

سيؤدي “ديبديب سينغوبتا” دورًا رئيسيًا في تسريع وتيرة النمو، والأثر العالمي، وكذلك تعزيز حصتها في الأسواق الإستراتيجية الرئيسية في شتى أنحاء العالم حيث تتطلع الشركة إلى النمو بمقدار ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة.

حول Cloud4C

تُعد Cloud4C الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات المُدارة عبر السحابة وتخدم 4000 عميلًا في 25 دولة و50 موقعًا، متضمنة 60 شركة متعددة الجنسية ضمن قائمة فورتشن غلوبال 500. وتُوفِّر الشركة خدمات السحابة (العامة والخاصة والهجينة) والخدمات السحابية المجتمعية (سحابة المجتمع المصرفي وسحابة مجتمع SAP) وترحيل السحابة على المنصات السحابية العامة مثل خدمات أمازون ويب (AWS) ومايكروسوفت أزور (Microsoft Azure) ومنصة جوجل السحابية (Google Cloud)، والخدمات الشاملة المُدارة عبر السحابة وخدمات التعافي من الكوارث، والخدمات الأمنية المُدارة. كمّا أن الشركة مُعتمدة “كأفضل بيئة عمل”.

للتواصل الإعلامي:

بي إس راو

نائب الرئيس والمدير العالمي (العلاقات العامة والاتصالات)

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