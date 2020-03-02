‫ أفاتريد تطلق ميتاتريدر5

أضاف الوسيط المنظم عالمياً منصة ميتاتريدر5 إلى مجموعته الواسعة، وهي منصة قوية لأسواق الفوركس والأسهم

دبلين ، 2 مارس 2020: تتفخر أفاتريد، وسيط الفوركس وعقود الفروقات الرائد، بالإعلان عن إصدار ميتاتريدر5 ، مضيفة هذه المنصة إلى مجموعة واسعة بالفعل من منصات التداول، مثل تطبيق AvaTradeGO المتطور للهاتف المحمول، DupliTrade ، AvaOptions والمزيد. تعمل المنصة المضافة حديثا على دفع واحدة من أقدم الشركات وأكثرها مصداقية في هذا القطاع إلى مملكة السندات، الأسهم، خيارات الفانيليا وفئات الأصول الأخرى .

ميتاتريدر5 هي المنصة أكثر تقدمًا من السابقات، وهي سهلة الاستخدام وتوفر خيارات أوسع للأصول. ومع ذلك، تحافظ المنصة على نفس التصميم الأساسي لميتاتريدر4، وبالتالي فإن التعرف على خصوصيات هذه المنصة لن يستغرق سوى دقائق.

تقدم ميتاتريدر5 عددًا غير محدود تقريبًا من الأسهم والسندات والخيارات والعقود المستقبلية مقارنة بالميتاتريدر4 التي توفر ما يزيد على 1200 زوج من العملات الأجنبية، العملات الرقمية والعقود مقابل الفروقات. تحتوي ميتاتريدر5 على واجهة جديدة ومحسّنة، نوعان من الطلبات الجديدة، تقويم اقتصادي، وتوافق مع المستشار الآلي EA وبيئة اختبار EA قوية – كل ذلك في نظام متعدد اللغات لتوفير الراحة القصوى.

يقول السيد داير فيرجسون، الرئيس التنفيذي لشركة أفاتريد: “تضع منصة ميتاتريدر5 شركة أفاتريد في صدارة وسطاء التداول عبر الإنترنت”. “نحن نؤمن بإمكانيات لا حصر لها ونقدم لعملائنا أفضل ما يمكن الحصول عليه في هذه الصناعة، وهذا هو السبب في أن إطلاق منصة ميتاتريدر5 هومثير للغاية، لأنه يرتبط تمامًا ببيئة التداول، الذي نطمح إلى تقديمها لعملائنا“.

اعرف المزيد حولأفاتريدعلى https://www. avatrade.ae/trading-platforms/ metatrader-5

حول أفاتريد

تم إنشاء أفاتريد، وهو وسيط فوركس و عقود فروقات منظم وحائز على جوائز، في عام 2006 ويقدم أكثر من 1000 أداة مالية، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من منصات التداول الرائدة، بما في ذلك تطبيق الهاتف الجوال المتطور AvaTradeGO . يتمتع العملاء بمديري الحسابات الشخصية ومجموعة شاملة من المواد التعليمية ودعم العملاء متعددي اللغات. تستوعب أفاتريد المتداولين من جميع المستويات وتضمن مزيدًا من التداول الآمن مع تشفير متقدم وحسابات منفصلة تمامًا. يتم تنظيم أفاتريد عبر الهيئات القضائية التسعة، وقد حصلت الشركة مؤخرًا على جائزة الوسيط الأكثر تنظيمًا لعام 2020 من قبل أحد المجلات التجارية الرائدة في العالم – The European

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