‫ أفاتريد تطلق أداة AvaProtect الثورية للتداول على سطح المكتب

9 يوليو 2020

توفر أداة إدارة المخاطر المبتكرة حماية مضمونة من الخسائر في الصفقات المفتوحة على ويب تريدر أفاتريد.

دبلن: أطلقت أفاتريد، وسيط عقود الفروقات الحائز على الجوائز، AvaProtect وهي إدارة مخاطر ثورية بنقرة واحدة – لتطبيق التداول على سطح المكتب، ويب تريدر أفاتريد. يأتي هذا الحل كجزء من استراتيجية أفاتريد المستمرة لتحقيق نجاح ورضا عملائها أولاً، مع توفر AvaProtect أيضًا على تطبيق أفاتريد للهواتف المحمولة AvaTradeGO.

تم تصميم AvaProtect لمنح المتداولين راحة البال، مما يضمن حماية تداولاتهم من تحركات السوق المعاكسة. يقوم عملاء أفاتريد ببساطة بتنشيط AvaProtect مقابل رسوم رمزية وتحديد الفترة التي يريدون الحماية خلالها. إذا انخفضت قيمة الصفقة المحمية في نهاية تلك الفترة، فسوف تقوم أفاتريد بتعويض الخسارة.

يقول دير فيرغسون، الرئيس التنفيذي لشركة أفاتريد: ” إن البيئة الاقتصادية والجغرافية السياسية اليوم تثير الكثير من تقلبات السوق، مما يعني فرصًا كبيرة، ولكن أيضًا مخاطر كبيرة للمتداولين”. ” ستمكن AvaProtect عملائنا من اتباع قناعاتهم والتعبير عن وجهات نظرهم في السوق، بأمان بسبب معرفتهم أنه يمكنهم حماية تداولاتهم من الخسائر من خلال AvaProtect – وهي ميزة مميزة حقًا في صناعتنا.”

وأضاف فيرغسون: “إن قيمنا الأساسية هي تمكين الناس من الاستثمار والتداول بثقة في بيئة آمنة وموثوقة، ونعتقد أن AvaProtect يفي بالفعل بهذا الالتزام”.

تعرف على المزيد حول AvaProtect على https://www.avatrade.ae/ trading-info/avaprotect

ملاحظة للمحررين:

حول أفاتريد

تم إنشاء أفاتريد، وهو وسيط فوركس و عقود فروقات منظم وحائز على جوائز، في عام 2006 ويقدم أكثر من 1000 أداة مالية، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من منصات التداول الرائدة، بما في ذلك تطبيق المحمول المتطور AvaTradeGO . يتمتع العملاء بمديري الحسابات الشخصية ومجموعة شاملة من المواد التعليمية ودعم العملاء متعددي اللغات. تستوعب أفاتريد المتداولين من جميع المستويات وتضمن مزيدًا من التداول الآمن مع تشفير متقدم وحسابات منفصلة تمامًا. يتم تنظيم أفاتريد عبر تسع هيئات قضائية، وقد حصلت الشركة مؤخرًا على جائزة الوسيط الأكثر تنظيمًا في عام 2020 من قبل أحد المجلات التجارية الرائدة في العالم – The European

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1083911/AvaTrade_Logo. jpg

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Jaskiran Shergill, Finn Partners

Tel: +44 20 3217 7060

البريد الإلكتروني: Jaskiran.Shergill@ finnpartners.com