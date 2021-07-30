‫‫ LTI تفوز بجائزة PTC Partner Network عن التحول في عمليات التصنيع

– تعترف الجائزة بخبرة LTI العميقة في حلول الصناعة 4.0

مومباي، الهند30 يوليو / تموز 2021/PRNewswire/ — فازت شركة Larsen & Toubro Infotech (في بورصة بومباي: 540005) (وفي البورصة الوطنية الهندية: LTI) -وهي شركة استشارات تكنولوجية وحلول رقمية عالمية- بجوائز شبكة شركاء PTC (في بورصة ناسداك: PTC) في فئة التحول في عمليات التصنيع. وظهرت LTI أيضًا كمرشح نهائي في فئتين إضافيتين للأكثر تأثيرًا في التحول الرقمي في مشروع “النطاق الواسع والرائد/الابتكار” (Scale and Trailblazer/Innovation).

تعترف هذه الجوائز بمساهمة الشركاء المتميزين في مساعدة عملاء PTC على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم. وقد خدمت LTI العديد من الشركات من خلال تقديم التوجيه من تجربتها ونجاحها مع التحولات الرقمية الأخرى في السوق. كما ساعدت خبرة LTI في الهندسة المعمارية واختيار المنتَج وتصميم الحلول والنشر في وضع العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق التحول على نطاق واسع.

قال سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى LTI ، “في LTI نحن نستثمر في تصميم ونشر نهج شامل لحلول الصناعة 4.0 من أجل سد الفجوة بين العالم الحقيقي والعالم الرقمي. ويشرفنا تلقي هذا الاعتراف من PTC مما يعزز عزمنا على المشاركة في إحداث تحول في نطاق الصناعة 4.0″.

قالت شيري جارتنر، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية GTM والرئيس العالمي للتحالفات الاستراتيجية لدى PTC ، “إنه لشرف كبير أن أهنئ LTI كفائزة بجائزة شبكة شركاء PTC للتحول في عمليات التصنيع. لقد قدمت LTI بالفعل ثلاث حالات رئيسية لاستخدام إنترنت الأشياء تتماشى مع خارطة طريق منتَج PTC، والتي يمكنها توسيع القيمة بسرعة عبر الشركة وإنشاء أساس متين للتحول. ونحن على ثقة من أن LTI ستواصل تقديم قيمة تحويلية حقيقية للعملاء. بالنيابة عن PTC، أتقدم بخالص شكري وتهنئتي”.

تقوم شبكة شركاء PTC بتمكين مزودي التكنولوجيا وموفري الحلول ومدمجي الأنظمة من الابتكار باستخدام التقنيات الرائدة والتعاون مع الشركاء والعملاء والاستفادة من فرص سوق إنترنت الأشياء. كانت جوائز LTI في فئات الجوائز النوعية، والتي تم التحكيم الخاص بها من قِبَل “مجموعة ARC الاستشارية”، وهي شركة تحليل صناعي مستقلة. تتوفر معلومات إضافية عن برنامج الجوائز هنا .

احتضنت LTI و PTC مركز التميز في بنغالور والذي يعمل كمختبر احتضان من أجل تقديم ابتكارات خارقة للعملاء المشترَكين.

حول شركة LTI :

LTI (في البورصة الوطنية الهندية: LTI ) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 435 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 31 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة Larsen & Toubro Limited، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. كما يقوم فريقنا المكون من أكثر من 36000 موظف في LTI بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. تابعنا على [email protected]

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حول شركة PTC (في بورصة ناسداك: PTC)

تقوم PTC بتمكين المُصنعين العالميين من تحقيق تأثير مزدوج الرقم من خلال الحلول البرمجية التي تُمكِّنهم من تسريع ابتكار المنتجات والخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة إنتاجية القوى العاملة. وبالاقتران مع شبكة شركاء واسعة النطاق، تُوفِّر PTC للعملاء المرونة في كيفية نشر تقنيتها من أجل دفع التحول الرقمي – في أماكن العمل، أو في السحابة، أو عبر منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) الخالصة الخاصة بها. في PTC، لا نتخيل فقط عالمًا أفضل، بل نقوم بتمكينه.

PTC وشعار PTC علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة PTC و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.