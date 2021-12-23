بكين، 23 ديسمبر 2021 / PRNewswire / — في منتصف ديسمبر 2021، نظّم مؤتمر أمن الإنترنت ( ISC ) بنجاح في كل من بكين وشنغهاي حفل توزيع جوائز أفضل 100 شركة ذات قدرات ابتكارية في مجال الأمن السيبراني لعام 2021 (ويُطلق عليها أيضًا أفضل 100 ابتكار). ويُعدّ مؤتمر أمن الانترنت -الذي تأسّس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ- قمّة أمنية عالمية لها تأثيرات مهمّة واسعة النطاق.

وقد فازت شركة Anxinsec بالمركز الأول في قائمة أفضل 10 شركات ذات قدرات ابتكارية في الأمن السيبراني لعام 2021، كما أدرج نظامها لحماية الذاكرة ضمن قائمة أفضل 100 ابتكار في مجال أمن أجهزة المستخدمين. وباعتبارها واحدة من أفضل 10 شركات واعدة في مجال الأمن الرقمي المستقبلي، ستعمل Anxinsec على تعزيز مستقبل الابتكار في الأمن السيبراني وتمكين التحوّل الرقمي بشكل شامل لتحقيق نتائج تنموية عالية الجودة.

كما أُدرجت شركة Anxinsec ، بوصفها شركة مبتكرة في مجال أمن أجهزة المستخدمين والتطبيقات المحتملة لأمن الدليل النشط ( AD ) وتقييم المخاطر والتهديدات، في خريطة القدرات الأمنية الرقمية الصينية لعام 2021 التي نشرتها مؤخرًا شركة ديجيتال وورلد للاستشارات « Digital World Consulting »، وهي شركة أبحاث مستقلة ذات مصداقية في الصناعة الرقمية في الصين، وأحد رعاة جوائز «أفضل 100 ابتكار».

وبصفتها شركة رائدة في مجال حماية الذاكرة ومتخصّصة في أمن أجهزة المستخدمين، تركّز Anxinsec دائمًا على الابتكار التكنولوجي باعتباره وسيلتها الأساسية لدعم تطوير المؤسسات، وذلك من خلال ريادة مجال المحاكاة الافتراضية للأجهزة وتحليل السلوك السياقي لتشكيل حماية ثلاثية الأبعاد في طبقات التطبيقات والأنظمة والأجهزة. وتعمل الشركة على تطوير نظام دفاع أمني لأجهزة المستخدمين بدءًا من الطبقة السفلية، وقد أثبت هذا النظام فعاليته في اختبارات الاختراق والدفاع، وأمن الدليل النشط، وحماية الذاكرة من ويب شل، وغير ذلك.

يعمل لدى شركة Anxinsec فريق قوي من كبار الخبراء في مجال أمن المعلومات يتمتعون بخبرة تزيد على 10 سنوات في خدمات أمن المعلومات، وتقدّم الشركة لعملائها خدمات استشارية في مجال الامتثال التنظيمي والامتثال للمعايير، وتقييم المخاطر، واختبارات الاختراق، واختبارات فرق الاختراق والدفاع. وتهدف الشركة من خلال تقديمها لتلك الخدمات إلى مساعدة الشركات على الامتثال لقوانين الأمن السيبراني ولوائح حماية الخصوصية، ومنع المخاطر القانونية والتنظيمية أو تخفيفها، وتعزيز مصداقية العلامات التجارية وسمعتها، وكسب ثقة العملاء والمستثمرين، وتعزيز أداء الشركات.