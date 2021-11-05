ميامي الدولية القابضة تعلن عن نتائج التداول في أكتوبر 2021؛ أسهم مياكس بيرل تحدد حصص السوق وسجلات الحجم؛ حجم العقود الآجلة SPIKES يصل إلى مستويات قياسية
برينستون، نيوجيرسي، 5 نوفمبر 2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة اليوم عن نتائج التداول لشركات التبادل التابعة لها في الولايات المتحدة في أكتوبر 2021 – MIAX® و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (والتي تمثل معًا، مجموعة مياكس للصرافة™) ومينيابوليس لتجارة الحبوب (MGEX).
بلغ إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة المدرجة في الولايات المتحدة لمجموعة مياكس للصرافة 14.32% في أكتوبر 2021، بزيادة 205 نقطة أساس عن حصة السوق البالغة 12.26% في أكتوبر 2020 وتمثل زيادة بنسبة 16.8%.
نفذت مجموعة مياكس للصرافة بشكل جماعي 111.3 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في أكتوبر 2021، وهو ما يمثل متوسط حجم يومي (ADV) يبلغ 5.299.758 عقدًا.
في الأسهم الأمريكية، نفذت MIAX Pearl Equities ™ 1.428.762.583 سهمًا في أكتوبر 2021، وهو رقم قياسي شهري وزيادة بنسبة 3.6% عن سبتمبر 2021. يمثل إجمالي أكتوبر 2021 أيضًا حصة سوقية قياسية قدرها 0.65%.
في العقود الآجلة الأمريكية، نفذت مينيابوليس لتجارة الحبوب 436.947 عقدًا في أكتوبر 2021، وهو ثاني أعلى حجم إجمالي شهري مسجل ويمثل زيادة بنسبة 62.7% عن إجمالي أكتوبر 2020. بلغ الحجم الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 رقماً قياسياً بلغ 3.237.128 عقداً، بزيادة قدرها 41.1% عن نفس الفترة من عام 2020، بينما بلغ إجمالي العقود المفتوحة 96.196 عقداً في 31 أكتوبر 2021، بزيادة قدرها 21.4% عن إجمالي 31 أكتوبر 2020.
بلغ حجم العقود الآجلة SPIKES® رقماً قياسياً بلغ 250.982 عقداً في أكتوبر 2021، بزيادة 59.3% من إجمالي العقد 157.538 في سبتمبر 2021. بلغ حجم العقود الآجلة SPIKES متوسط حجم يومي قياسي 11.952 عقدًا في أكتوبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم عقود SPIKES الآجلة في 22 أكتوبر 2021 حجمًا قياسيًا يوميًا جديدًا بلغ 22.872 عقدًا.
حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة مياكس للصرافة، الشهر الحالي
المقارنة منذ بداية العام
عقود الخيارات متعددة القوائم
أكتوبر-21
أكتوبر-20
نسبة التداول%
سبتمبر-21
نسبة التداول%
أكتوبر-21
أكتوبر-20
نسبة التداول%
أيام التداول
21
22
21
209
211
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
777.425.367
597.964.688
30.0%
763.992.378
1.8%
7.674.101.467
5.644.483.700
36.0%
مجموعة مياكس للصرافة
111.294.908
73.320.613
51.8%
110.782.472
0.5%
1.100.449.785
678.770.274
62.1%
خيارات مياكس
45.154.248
31.035.089
45.5%
43.883.693
2.9%
429.285.202
273.837.749
56.8%
MIAX Pearl
29.496.984
20.740.055
42.2%
29.760.494
-0.9%
360.988.693
249.352.968
44.8%
MIAX Emerald
36.643.676
21.545.469
70.1%
37.138.285
-1.3%
310.175.890
155.579.557
99.4%
متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم
أكتوبر-21
أكتوبر-20
نسبة التداول%
سبتمبر-21
نسبة التداول%
أكتوبر-21
أكتوبر-20
نسبة التداول%
صناعة الخيارات متعددة القوائم الأمريكية
37.020.256
27.180.213
36.2%
36.380.589
1.8%
36.718.189
26.751.108
37.3%
مجموعة مياكس للصرافة
5.299.758
3.332.755
59.0%
5.275.356
0.5%
5.265.310
3.216.921
63.7%
MIAX
2,150.202
1.410.686
52.4%
2.089.700
2.9%
2.053.996
1.297.809
58.3%
MIAX Pearl
1.404.618
942.730
49.0%
1,417.166
-0.9%
1.727.219
1.181.768
46.2%
MIAX Emerald
1.744.937
979.340
78.2%
1.768.490
-1.3%
1.484.095
737.344
101.3%
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة مياكس للصرافة، الشهر الحالي
المقارنة منذ بداية العام
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم
أكتوبر-21
أكتوبر-20
نسبة التداول%
سبتمبر-21
نسبة التداول%
أكتوبر-21
أكتوبر-20
نسبة التداول%
مجموعة مياكس للصرافة
14.32%
12.26%
16.8%
14.50%
-1.3%
14.34%
12.03%
19.2%
MIAX
5.81%
5.19%
11.9%
5.74%
1.1%
5.59%
4.85%
15.3%
MIAX Pearl
3.79%
3.47%
9.4%
3.90%
-2.6%
4.70%
4.42%
6.5%
MIAX Emerald
4.71%
3.60%
30.8%
4.86%
-3.0%
4.04%
2.76%
46.6%
حجم تداول الأسهم لـ
MIAX Pearl Equities ، الشهر الحالي
المقارنة منذ بداية العام
عدد الأسهم (بالملايين)
أكتوبر-21
أكتوبر-20
نسبة التداول%
سبتمبر-21
نسبة التداول%
أكتوبر-21
أكتوبر-20
نسبة التداول%
أيام التداول
21
22
21
209
NM
حجم الأسهم الأمريكية – الصناعة
218.290
199.522
9.4%
222.234
-1.8%
2.397.262
NM
NM
حجم MIAX Pearl
1.429
NM
NM
1.379
3.6%
7.516
NM
NM
متوسط الحجم اليومي MIAX Pearl
68
NM
NM
66
3.6%
36
NM
NM
حصة سوق MIAX Pearl
0.65%
NM
NM
0.62%
5.5%
0.31%
NM
NM
NM – ليس له معنى
حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ
مينيابوليس لتجارة الحبوب، الشهر الحالي
المقارنة منذ بداية العام
العقود الآجلة والخيارات
العقود
أكتوبر-21
أكتوبر-20
نسبة التداول%
سبتمبر-21
نسبة التداول%
أكتوبر-21
أكتوبر-20
نسبة التداول%
أيام التداول
21
22
21
209
211
حجم مينيابوليس لتجارة الحبوب
436.947
268.611
62.7%
324.299
34.7%
3.237.128
2.294.763
41.1%
متوسط الحجم اليومي مينيابوليس لتجارة الحبوب
20.807
12.210
70.4%
15.443
34.7%
15.489
10.876
42.4%
معلومات عن شركة مياكس
تمتلك الشركة القابضة الأم مياكس، ميامي الدولية القابضة، شركة ميامي الدولية للأوراق المالية، LLC (MIAX®) ، MIAX PEARL ، LLC (MIAX Pearl®) ، MIAX Emerald ، LLC (MIAX Emerald®) ، مينيابوليس لتجارة الحبوب، LLC ( MGEX)، وبورصة برمودا (BSX).
MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في MIAX لتوفير تداول الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. تعمل MIAX كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب SPIKES® (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.
مينيابوليس لتجارة الحبوب هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد مينيابوليس لتجارة الحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مينيابوليس لتجارة الحبوب هي سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) التابعة لـ CFTC، وتوفر سوق العقود المعينة، ومنظمة مقاصة المشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.
بورصة برمودا هي سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم وقضايا الديون والصناديق وصناديق التحوط والضمانات المشتقة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. إنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، مع مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، برمودا.
لمعرفة المزيد عن مياكس قم بزيارة www.MIAXOptions.com.
لمعرفة المزيد عن مينيابوليس لتجارة الحبوب قم بزيارة www.mgex.com.
لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا قم بزيارة www.bsx.com.
تواصل وسائل الإعلام:
آندي نيبو، نائب أول للرئيس، رئيس الاتصالات
(609) 955-2091
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