‫‫لبورصة الاسرع نموا لتداول العملات المشفرة في إفريقيا ، البطاقة الصفراء، تحصل على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من السلسلة “أ”

جولة بقيادة Valar Ventures و Third Prime و Castle Island بمشاركة من Square، Inc. و Coinbase Ventures و Blockchain.com Ventures

جوهانسبرج، 18 يناير / كانون الثاني 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة Yellow Card لتداول العملات المشفرة لعموم إفريقيا، عن سلسلة “أ” بقيمة 15 مليون دولار، وهي الأكبر على الإطلاق من خلال بورصة عملات مشفرة أفريقية، لتكثيف التوظيف ومواصلة توسعها في جميع أنحاء القارة. قاد الجولة Valar Ventures و Third Prime و Castle Island Ventures بمشاركة من Square، Inc. و Blockchain.com Ventures و Coinbase Ventures و Polychain Capital و BlockFi و Fabric Ventures و Raba Partnership و MoonPay و GreenHouse Capital وأكثر.

أعرب كريس موريس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Yellow Card، عن أهمية هذه الجولة من الاستثمار لمستقبل Yellow Card.

قال موريس: “كانت مهمتنا دائمًا إتاحة الوصول إلى العملات المشفرة في أي مكان وفي كل أرجاء القارة الأفريقية”. “الآن، لدينا الدعم لجعل ذلك حقيقة واقعة، بالموازاة مع فريق مذهل من المستثمرين الذين يشاركوننا رؤيتنا”.

منذ إطلاقه في نيجيريا في عام 2018، سعى فريق Yellow Card في الولايات المتحدة وإفريقيا إلى جعل العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم و USDT Stablecoin متاحة لأي شخص في إفريقيا. تمتلك الشركة الآن أكبر بصمة جغرافية في القارة، مع تواجد في 12 دولة، و 110 موظفًا في 16 دولة، وزيادة بنحو 30 ضعفًا في المستخدمين في جميع أنحاء إفريقيا منذ بداية الوباء.

قال جيمس فيتزجيرالد من شركة Valar Ventures: “إفريقيا مهيأة للاستفادة بشكل كبير من قدرة العملة المشفرة على تحويل الخدمات المالية”. “نحن نؤمن برؤية Yellow Card لمنصة للعملات المشفرة لعموم إفريقيا. ما عزز هذه الصفقة هو فريقهم متعدد الجنسيات، والذي نؤمن أنه يمتلك المعرفة المحلية والخبرة الفنية والشغف الواضح لتلبية احتياجات الخدمات المالية الأساسية في القارة “.

تأتي هذه الأخبار على خلفية تقرير جديد من شيناليز(Chainalysis) لإحدى الدول التي أدرجت ست دول أفريقية في قائمة أفضل 20 دولة على مؤشر اعتماد العملة المشفرة العالمي. تريد Yellow Card أن يعرف الجميع أن إفريقيا يجب أن يُنظر إليها على أنها منطقة بارزة لاعتماد العملة المشفرة.

قال رئيس بيتكوين في Yellow Card ،Munachi Ogueke، “هذه الزيادة هي تأكيد على أن إفريقيا لها مكانة رئيسية في صناعة العملات المشفرة”. “من خلال الوصول الذي توفره Yellow Card، المدعوم بهذه الزيادة، يمكننا الآن السماح للعملات المشفرة بالانتشار وأن نكون عامل تمكين موثوق به للأشخاص في جميع أنحاء القارة”.

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معلومات عن البطاقة الصفراء المالية Yellow Card

تعمل Yellow Card على تشغيل النظام البيئي للعملات المشفرة في إفريقيا. يقوم فريق Yellow Card المكون من 110 موظفًا في 16 دولة ببناء شبكة تشفير لعموم إفريقيا بسرعة. تسهل Yellow Card على أي شخص في أي مكان في إفريقيا شراء العملات المشفرة باستخدام النقود أو الأموال عبر الهاتف المحمول أو البطاقة الإئتمانية أو التحويل البنكي. تتيح Yellow Card لأي شخص في القارة شراء وبيع وإنفاق وتخزين بيتكوين أو إيثيريوم أو USDT لحل مشكلات الخدمات المالية الأساسية. وتخدم الكاميرون وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وبوتسوانا ورواندا وتنزانيا وغانا وزامبيا وأوغندا والجابون وملاوي والمزيد هذا العام.