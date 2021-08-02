‫‫شركة MoEngage جمعت 32.5 مليون دولار لمنصتها لمشاركة العملاء على خلفية النمو المتصاعد في جميع أنحاء العالم

سان فرانسيسكو, 2 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ –أعلنت شركة MoEngage ، منصة مشاركة العملاء الرائدة التي تقودها Insights، عن جمع تبرعات جديدة بقيمة 32.5 مليون دولار أمريكي بقيادة شركة Multiples Alternate Asset Management، وبمشاركة مستثمريها الحاليين، شركة Eight Roads Ventures، وشركة F-Prime Capital، وشركة Matrix Partners.

صرح رافيتجا دوددا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MoEngage: “يسرنا الترحيب بشركة Multiples كشريك استراتيجي جديد لنا في رحلتنا كجزء من تمويل من الفئة ج1 (Series C1). كما أن جولة التمويل هذه عبارة عن مزيج من الاستثمارات الأولية والثانوية. فعلى مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهدنا اعتمادًا عالميًا سريعًا لمشاركة العملاء التي تقودها الرؤى. كما تضاعفت قاعدة عملائنا والإيرادات المتكررة في الأشهر الـ 12 الماضية وتضاعف أيضًا نمو أعمالنا في الولايات المتحدة وأوروبا ثلاث مرات في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020. وسوف يساعدنا هذا التمويل على زيادة تسريع نمونا العالمي وابتكار المنتجات”.

وقد أضافت شركة MoEngage أكثر من 250 عميلًا جديدًا في العام الماضي وأضافت علامات تجارية كبيرة مثل McAfee و Nestle و Domino’s و Deutsche Telekom و Travelodge و Ally Financial و Byju’s و Flipkart وبنك CIMB Bank و JD.ID كعملاء. وبشكل عام، تثق أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية في شركة MoEngage لتشغيل التجارب الرقمية لـ 900 مليون مستخدم شهريًا عبر قنوات البريد الإلكتروني والجوال والويب والاجتماعية والمراسلة.

صرح مانيش جور، العضو المنتدب ورئيس قسم تكنولوجيا المؤسسات في شركة Multiples Alternate Asset Management: “تعد مشاركة العملاء متعددة القنوات في العالم الرقمي الأول أمرًا بالغ الأهمية للعلامات التجارية التي تواجه العملاء. ونحن متحمسون للشراكة مع رافي وفريقه حيث تعمل MoEngage على تمكين الشركات العالمية من أن تكون مدفوعة برؤى أكثر، بينما تصنع مشاركة شخصية على نطاق واسع. كما نواصل سعينا من أجل إقامة شراكات مع رواد أعمال استثنائيين ودعم الأفكار المميزة لخلق قادة الصناعة”.

أكملت شركة MoEngage أيضًا إعادة شراء خطة ملكية الأسهم للموظفين (ESOP) بقيمة 1.5 مليون دولار لموظفيها الحاليين والسابقين، كجزء من جولة التمويل هذه، لتقدير إيمانهم بالرؤية والمساهمة على مر السنين. وهذه هي أول عملية إعادة شراء لخطة ملكية الأسهم للموظفين من قبل الشركة أو مستثمريها.

النمو العالمي والاستثمارات في المنتجات

تخطط شركة MoEngage للاستفادة من رأس المال الإضافي لتسريع استراتيجية النمو العالمية وزيادة تعزيز الذكاء الاصطناعي والقدرات التنبؤية للمنتج.

تتكون الشركة من 375 عضوًا قويًا وتمتلك خطط توظيف طموحة. صُنفت الشركة من قبل Battery Ventures كواحدة من 25 شركة تستند إلى السحابة خاصة الأعلى تصنيفًا للعمل خلال أزمة كوفيد. وقد فتحت الشركة لها مكاتب في المملكة المتحدة وألمانيا وفيتنام خلال العام الماضي، مع خطط لفتح مكاتب في مدينة نيويورك وبوسطن هذا العام. كما تخطط الشركة للاستثمار في تعزيز النظام البيئي للشراكة ومبادرة مجتمع التعلم من نظير إلى نظير تحت شعار #GROWTH.

وأضاف دوددا قائلًا: “يمكن أن يُعزى نمونا السريع إلى الاستثمارات في مجالات ابتكار المنتجات ونجاح العملاء. فعلى مدى العامين الماضيين، قمنا باستثمارات كبيرة في Sherpa، محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، لإضافة مستوى من الذكاء. واليوم، يقدم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا رؤى قابلة للتنفيذ لتحديد المستخدمين الذين لديهم ميل إلى التغيير، وأفضل مسار رحلة العميل أداءً، والقناة الأكثر تفضيلاً، والتردد المثالي، والوقت المناسب للتواصل. كما سنواصل استثماراتنا لتوسيع ريادتنا في هذا المجال. ونظرًا لأن المساحة الرقمية أصبحت تنافسية، فإننا نتصور تحول العلامات التجارية من أداة قائمة على القواعد إلى منصة ذكية تمكّن المسوقين وأصحاب المنتجات من الرؤى والتحسين المستندة إلى الذكاء الاصطناعي”.

نبذة عن MoEngage

MoEngage هي منصة تفاعل مع العملاء تقودها رؤى، موثوق بها من قبل أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية للمستهلكين مثل Ally Financial و McAfee و Flipkart و Nestle و T-Mobile و Travelodge والمزيد. تمكّن منصة MoEngage المسوقين وأصحاب المنتجات من الحصول على رؤى حول سلوك العملاء والقدرة على العمل بناءً على تلك الأفكار لإشراك العملاء عبر قنوات الويب والجوّال والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي والرسائل. تستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية في 35 دولة منصة شركة MoEngage لدعم التجارب الرقمية لأكثر من 900 مليون مستخدم شهريًا. ومن خلال مكاتب في تسعة بلدان، يتم دعم MoEngage من قبل الشركات والعلامات التجارية Multiples Private Equity و Eight Roads و F-Prime Capital و Matrix Partners و Ventureast و Helion Ventures.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة، www.moengage.com .

نبذة عن Multiples

Multiples هي منصة الأسهم الخاصة الرائدة في الهند وتتميز بخبرتها الطويلة والناجحة في شراكة رواد الأعمال الهنود. تأسست Multiples في عام 2009 وخلال هذا العقد من الزمن دعمت أكثر من 20 شركة هندية لبناء أعمال طموحة ومميزة ومسؤولة. تركز Multiples على 4 قطاعات أساسية للخدمات المالية؛ الأدوية والرعاية الصحية؛ المستهلك والتكنولوجيا الاستهلاكية والتكنولوجيا. تتضمن بعض الشراكات الاستثمارية المميزة لشركة Multiples كل من PVR و Delhivery و DreamSports و Zydus AHL و Licious و Vastu Housing Finance و Quantiphi و PeopleStrong.