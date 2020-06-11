‫‫شركة INFINOX تكشف النقاب عن تقديم منصة ميتاتريدر 5 ضمن عروض منصتها

ناساو، جزر الباهاما، 11 يونيو 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة INFINOX أن منصة التداول ميتاتريدر 5 (MT 5) متاحة الآن لاستخدام العملاء بغرض تداول مجموعة واسعة من الأصول.

تأتي إضافة منصة MT5 لتكون مُتاحة عبر مكاتب الشركة على مستوى العالم، ما يعني أن عملاءها من جميع أنحاء العالم سيتمكنون من الاستمتاع بعدد كبير من الميزات المُتاحة للتداول على هذه المنصة.

تُعد منصة MT5 أحدث إضافة إلى مجموعة منتجات ميتاتريدر، وتتيح للعملاء التداول على أزواج العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والعقود الآجلة والأسهم، بما في ذلك أسهم الشركات المعروفة مثل فيسبوك وآبل.

وقد أدركت INFINOX الميزة الاحترافية التي ستمنحها منصة الأصول المتعددة ميتاتريدر 5 لعملائها من خلال مجموعة أدوات التداول المؤسسية التي تقدمها، ومنها:

القدرة على التداول عبر ما يزيد عن 21 إطارًا زمنيًا مختلفًا

تقويم اقتصادي مُدمج يقدم الأخبار التي قد يكون لها تأثير على الأسواق من جميع أنحاء العالم

تمكين العملاء من استخدام 9 أنواع مختلفة من الأوامر

الحصول على ميزات عمق السوق

كما يمكن الوصول إلى منصة MT5 باستخدام أجهزة الحاسوب المكتبي والأجهزة المحمولة، ما يعني أنه بإمكان العملاء الاتصال بالمنصة من أي مكان.

وعلقت شركة INFINOX بقولها:

“تفخر شركة INFINOX بتقديمها خدمة متميزة لدعم العملاء ومجموعة كبيرة من أدوات التداول عبر نطاق متعدد الأصول. فضلاً عن ذلك، فإن إضافة منصة MT5 إلى عروض منتجاتنا يتماشى مع التزامنا لعملائنا الحاليين والجدد بتقديم أحدث تقنيات التداول في الأسواق المالية.”

منصة MetaTrader 5 مُتاحة حاليًا عبر موقعها على الإنترنت:

https://www.infinox.bs/ar/ platforms/metatrader-5