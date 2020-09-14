‫‫زي تي إي تفوز بجائزتي أفضل تقنية اختبار وتقييم وأكثر خدمة عملاء نجاحا للـ 5 جي في 5 جي وورلد 2020

شنجن، الصين، 14 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن ( 0763.HK / 000063.SZ )، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها فازت بجائزة أفضل تقنية اختبار وتقييم بمنتجها “آيفلو” (iFlow)، وهو حل دقيق لرؤى الشبكة قائم على التدفق، وفازت أيضا بجائزة خدمة مستهلكي الـ 5 جي الأكثر نجاحًا من خلال خدمتها 5G+ Live TV (حل 5 جي زائد التلفزيون الحي) في حفل جوائز 5 جي وورلد 2020، الذي استضافته إنفورما يوم 2 أيلول/سبتمبر 2020.

قدمتزي تي إيحل iFlow المبتكر المستند إلى Inband OAM، لمراقبة كل من مستوى التحكم وطائرة إعادة التوجيه بشكل شامل، وبالتالي حل سلسلة من مشاكل شبكة النقل، بما في ذلك الخدمة غير القابلة للقياس SLA، وموقع الخطأ الصعب والوعي غير الكافي بوضع الشبكة.

استنادًا إلى جمع البيانات على مستوى الملليثانية والاكتشاف السريع للمشكلة، أتاح iFlow الوعي بجودة الخدمة وموقع الخطأ واستعادة الخدمة ذاتيا في ثوانٍ.

علاوة على ذلك، يدعم حل iFlow دورة حياة الحلقة المغلقة لخدمات الشبكة من المراقبة والتحليل إلى التحسين، وهو ما يحسن بشكل كبير من جودة خدمة الشبكة وتجربة التشغيل والصيانة للمشغلين، ويساعد المشغلين على تقليل تعقيد التشغيل والصيانة والتكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص حل 5 جي زائد التلفزيون الحيمنزي تي إيللأحداث والحفلات الموسيقية الكبيرة. من خلال دمج البث المباشر عالي الدقة متعدد الزوايا (عالي الدقة) والخدمات ذات القيمة المضافة والوظائف الاجتماعية، يوفر حل 5 جي زائد التلفزيون الحي للجماهير تجارب مبتكرة في سيناريوهات 5 جيالمختلفة، عن طريق تقنية MEC والتعرف على الذكاء الاصطناعي.

يتيح حل 5 جي زائد التلفزيون الحي للجماهير مشاهدة الألعاب من وجهات نظر متعددة، مما يوفر للمشاهدين في الموقع تجربة شخصية، مع تقديم تجربة غامرة للجماهير في المنزل.

وقال السيد فانغ هوي، نائب الرئيس في زي تي إي، “مقارنة بالحلول التقليدية، يوفر حل 5 جي زائد التلفزيون الحي المزيد من الإمكانات التجارية للمشغلين. وهو يسهل التعاون بين الموردين والمشغلين، والذي سيكون اتجاهًا مهمًا لتطوير فيديو 5 جي.”

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. زي تي إي تلتزم بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ هي مُدرجة في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.