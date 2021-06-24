‫‫جوائز “جمعية مراسلي الأمم المتحدة – أنكا” لأفضل تغطية للأمم المتحدة ووكالتها لعام 2021

الفائزون سيكرمون من جانب الأمين العام للأمم المتحدة صاحب السعادة أنطونيو غوتيريش كانون الأول/ ديسمبر 2021 (التاريخ يحدد لاحقاً)

نيويورك, 24 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — تـدعـو “جـمعیة مـراسـلي الأمـم المتحـدة”، الـمعروفـة بـاسـم “أنـكا”، الإعـلامـیین فـي أنـحاء الـعالـم الـى تـقدیـم تـرشـیحاتـھم لـمسابـقة جـوائـز “أنـكا” الـسنویـة الـخامـسة والعشـریـن لأفـضل تـغطیة صـحافـیة لـوبـاء كـوفـید 19، والـتغیر الـمناخـي والأمـم المتحـدة، ووكـالات الأمـم المتحدة وعملیاتھا المیدانیة، في الإعلام المكتوب والتلفزیوني والإذاعي والالكتروني.

بـعدمـا أرجـىء تحـدیـد مـوعـد الـجوائـز الـسنویـة الـخامـسة والعشـریـن عـام 2020 بسـبب جـائـحة كـورونـا، تـعاود جـمعیة “أنـكا” الـعام الحالي استضافة مناسبتھا السنویة في كانون الأول/دیسمبر، لتكریم العمل الصحافي المتمیز حول العالم.

الموعد النھائي لتقدیم طلبات الترشیح ھو 15 أیلول/ سبتمبر 2021.

المنافسة على الجوائز متاحة لكل الصحافیین في أنحاء العالم. الجوائز ھي التالیة:

1 – جـائـزة الـیزابـیث نـیوفـر الـتذكـاریـة لـتغطیة جـائـحة كـوفـید 19، بـرعـایـة مـؤسـسة ألـكسانـدر بـودیـني. الـجائـزة مـخصصة لـلصحافـة المكتوبة (بما فیھا الإعلام الإلكتروني) والتلفزیونیة والإذاعیة.

2 – جـائـزة أمـیر مـونـاكـو ألـبرت الـثانـي و”أنـكا” الـعالـمیة حـول الـتغیر الـمناخـي. الـجائـزة مـخصصة لـلإعـلام الـمكتوب والإلـكترونـي والتلفزیوني والإذاعي.

3 – جـائـزة ریـكاردو أورتـیغا الـتذكـاریـة عـن تـغطیة الأمـم المتحـدة وھـیئاتـھا وعـملیاتـھا الـمیدانـیة، بـرعـایـة تـحالـف الأمـم المتحـدة لحوار الحضارات. الجائزة مخصصة للإعلام المكتوب والإلكتروني والتلفزیوني والإذاعي.

معلومات مھمة لمقدمي طلبات المشاركة

الأعـمال الـمكتوبـة والـتلفزیـونـیة والإذاعـیة والإلـكترونـیة یـجب أن تـكون قـد نشـرت بـین أیـلول/ سـبتمبر 2019 وآب/ أغسـطس2021.

سـتنظر لـجنة الـتحكیم فـي الـمساھـمات الـمقدمـة لـجھة تـأثـیرھـا وعـمقھا وأصـالـتھا، وسـتأخـذ فـي الاعـتبار عـوامـل الـشجاعـة والإمـكانـات الـصحافـیة والاسـتقصائـیة لـلصحافـي/ الـصحافـیة.

الـمساھـمات الـمقدمـة مـن الإعـلامـیین فـي الـعالـم الـنامـي مـرحـب بـھا على وجه الخصوص.

یـمكن تـقدیـم الـمساھـمات بـأي لـغة مـن لـغات الأمـم المتحـدة الـرسـمیة (الإنـكلیزیـة والـفرنسـیة والـعربـیة والـصینیة والإسـبانـیة والـروسـیة)، إلا أن إرفـاق الـمادة الـمقدمـة بـترجـمة حـرفـیة لـھا الـى الإنـكلیزیـة أو الـفرنسـیة سـیكون ضـروریـاً لتسهيل عملية التحكیم.

یـمكن لـكل مـرشـح/مـرشـحة الاشـتراك فـي فـئة واحـدة، أو اثـنتین عـلى الأكـثر، مـن فـئات الـجوائـز الـثلاث، بـمعدل قـصتین إخـباریـتین على الأكثر عن كل فئة. یمكن لأكثر من مرشح/مرشحة الاشتراك معاً في تقدیم أعمال مشتركة.

یجب على وجه الإلزام تحمیل الملفات والروابط الإلكترونیة في الاستمارة الإلكترونیة.

كیفیة تقدیم المساھمات

تقدم المساھمات إلكترونیاً من خلال ملء استمارة جائزة “أنكا”.

في الصفحة الأولى، الرجاء كتابة المعلومات الشخصیة، وتحمیل الصورة الشخصیة.

الصفحة التالیة مخصصة لتقدیم المساھمة من خلال إدراج الروابط الالكترونیة و/أو تحمیل الملفات مباشرة الى الاستمارة.

**تقدیم المساھمات إلكترونیاً أمر إلزامي**

على جمیع المساھمات أن تصل الى لجنة التحكیم قبل 15 أیلول/سبتمبر 2021.

لطرح الأسئلة عن جوائز “أنكا” والمساھمات، الرجاء الاتصال بـ:

مكتب “أنكا” على الرقم:

0012129637137

أو عبر عنوان البرید الالكتروني: uncaawards@unca. com

لملء الاستمارة، أنقر الرابط التالي

الاستمارة

https://unca.com/unca-awards- call-for-submissions-form/

لـجنة جـوائـز “أنـكا”: فـالـیریـا روبـیكو (رئـیسة أنـكا)، جـیانـباولـو بـیولـي (رئـیس لـجنة الـجوائـز)، تـویـات نـغویـان (مـنسق اخـتیار الـجوائـز)، شـیرویـن بـرایـس بـیس (عـضو الـلجنة الـتنفیذیـة فـي أنـكا)، إیـدیـث لـیدیـریـر (عـضو الـلجنة الـتنفیذیـة فـي أنـكا)، لـیندا فـاسـولـو (عضو اللجنة التنفیذیة في أنكا).

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1550296/United_Nations_ Correspondents_Association_ Logo.jpg