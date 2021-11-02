تؤكد الاختبارات إحراز تقدم كبير في التنقيب عن الغاز الصخري العميق على عمق يزيد عن 4000 متر

تشونغتشينغ، الصين, 2 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت شركة الصين للبتروكيماويات(HKG: 0386, “Sinopec”)

China Petroleum Petroleum & Chemical Corporation أن بئر التنقيب الرئيسي عن الغاز الصخري (Dongye Deep 2) والذي تم تطويره من قِبَل شركة سينوبك للتنقيب (Sinopec Exploration Company) في دونغكسي بتشونغتشينغ، بعمق مدفون يبلغ 4300 متر، قد تم اختباره لإنتاج 412000 متر مكعب من الغاز الصخري عالي الجودة يوميًا.

على عمق أكثر من 4000 متر، يُمثِّل الإنجاز تقدمًا كبيرًا في التنقيب عن الغاز الصخري فائق العمق في الصين. إنه سيرفع قدرة إنتاج الغاز الصخري لـ سينوبك في جنوب شرق سيتشوان إلى أكثر من 2 تريليون متر مكعب. ويمكن أن يوفر إنتاج الغاز الصخري اليومي الذي تم اختباره والذي يبلغ 412000 متر مكعب الوقود لـ 820000 أسرة بناءً على استهلاك أسرة مكونة من ثلاثة أفراد يبلغ مقداره 0.5 متر مكعب من الغاز يوميًا.

وبعد الإنجاز الخارق في حقل “فولينج” للغاز الصخري في عام 2012، عمدت سينوبك إلى توسيع خبرتها في مجال الغاز الصخري العميق. وفي عام 2018، اكتشفت سينوبك حقل “ويرونج” للغاز الصخري على عمق 3800 متر وقامت باستغلاله تجاريًا.

يُعتبر سقف المتطلبات الفنية لتطوير خزانات الغاز الصخري البحرية العميقة على أعماق تزيد عن 4000 متر مرتفعًا بسبب التحديات التي تتم مواجهتها في الأعماق الشاهقة والضغط القشري المعقد. وفي عام 2019، حققت سينوبك إنجازًا خارقًا في تكنولوجيا التكسير لآبار الغاز الصخري على أعماق تزيد عن 4000 متر، من خلال بئر Dongye Deep 1 عالي الجودة بإنتاج يومي يبلغ 310000 متر مكعب.

ومن أجل تطوير بئر Dongye Deep 2، فقد جمعت شركة سينوبك للتنقيب فريقًا لبحوث وابتكار الغاز الصخري العميق لإجراء التحليل الفني، بما في ذلك التقييم المستهدف، وتطوير تقنية التكسير الحجمي للغاز الصخري العميق من أجل تحقيق معدل حفر بالغاز الصخري عالي الجودة بنسبة 100 بالمائة. ولتقليل التكاليف، فقد تم تصنيع جميع معدات وأدوات ومواد سينوبك في الصين.

في الفترة المقبلة، تخطط سينوبك لتكريس جهد أكبر من أجل زيادة التنقيب عن النفط والغاز من خلال تطوير موارد غير تقليدية مثل النفط الصخري والغاز الصخري، مع التركيز على زيادة الاحتياطيات وإنتاج البترول التقليدي.

تزدهر الشركة في توفير إنشاءات تكسير الغاز الصخري العميق القابلة للتكرار والتي يمكن تعزيزها. ومن خلال اختراق أعماق جديدة وتوسيع إنجازات التنقيب عن الغاز الصخري العميق وتطويره، تلتزم سينوبك بتقديم المزيد من المساهمات في الإنتاج المتزايد بسرعة من الغاز الصخري في الصين.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة سينوبك.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1674741/Sinopec.jpg

شعار-https://mma.prnewswire. com/media/960416/SINOPEC_Logo. jpg