دبي, 18 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — اختارت الإمارات شركة Avionics Corporation لتقديم مجموعة من الحلول الترفيهية في الطائرات لحجرتها الخاصة بالدرجة الاقتصادية الممتازة والتي بدأ تنفيذها عبر أسطولها.

ويجرى حاليًا دمج أنظمة الترفيه في الطائرات التابعة لشركة Panasonic Avionics في حجرة الدرجة الاقتصادية الممتازة والذي يجرى إدخاله على 105 طائرة إماراتية من طراز (إيرباص إيه 380) و(بوينغ 777)، ومن المقرر أن تدخل الخدمة لأول مرة في صيف 2022.

ويأتي هذا في أعقاب افتتاح حجرة الدرجة الاقتصادية الممتازة لطائرات الإمارات في ديسمبر 2020، وحاز تقديمها للعديد من أحدث طائرتها (A380) لأول مرة على إشادة واسعة النطاق.

وستتضمن حجرة الدرجة الاقتصادية الممتازة لطائرات الإمارات الجديدة مجموعة من أحدث الابتكارات الترفيهية في الطائرات من شركة Panasonic Avionics. وستُركب شاشات 13 بوصة فائقة الدقة (HD) ومصممة بإحكام في كل مقعد، مع أزرار مراقبة متكاملة، وزوايا مشاهدة واسعة النطاق، وإضاءة خلفية أجهزة العرض البلورية، وملامسة واسعة، كل ذلك يخلق شعورًا مترفًا للركاب عند اختيارهم من أكثر من 4,500 قناة للترفيه على نظام الإمارات الجليدي الذي تعمل به شركة Panasonic Avionics.

ويمكن للمسافرين ربط سماعات الرأس الخاصة بهم بنظام الترفيه في الطائرات عبر البلوتوث، وتجربة خيارات الألعاب ثلاثية الأبعاد الخاصة بهم، واستخدام شاحنات الناقل التسلسلي العام (USB) عالية القوة من النوع A وC، واستخدام مقابس AC في كل مقعد لتزويد أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم بالطاقة.

صرح كين ساين المدير التنفيذي لشركة Panasonic Avionics قائلًا “تعد الإمارات عميل عريق وبالغ الأهمية، ورائد عالمي في التجربة التي يخلقها للمسافرين. ويسعدنا أن نتشارك معهم لتقديم ابتكارات تساعد على وضع الدرجة الاقتصادية الممتازة الجديدة في فئة خاصة بهم”.

أعلنت الإمارات اليوم عن تركيب حجرة الدرجة الاقتصادية الممتازة الجديدة في 52 طائرة من طراز A380s، و53 طائرة من طراز بوينغ 777 في أسطولها، في معرض دبي للطيران.

نبذة عن شركة Panasonic Avionics Corporation

تعد شركة Panasonic Avionics Corporation المورد الرئيسي في العالم لأنظمة الترفيه والاتصالات في الطائرات. وتعد الشركة هي الرائدة في الصناعة بداية من عام 1979، وقدمت باستمرار الابتكارات التي تُمَكن من تجارب العملاء الفريدة وتعزز ولاء الخطوط الجوية (NPS)، والإيرادات المساعدة، والكفاءة التشغيلية.

وقد اختارت شركات الطيران الرائدة في جميع أنحاء العالم تركيب أنظمة الترفيه في الطائرات الخاصة بشركة Panasonic Avionics على أكثر من 15,000 طائرة تجارية وربط القمر الصناعي اللاسلكي على أكثر من 3,400 طائرة. ثبتت فعالية أنظمة شركة Panasonic Avionics على ما يقرب من 70% من الأسطول العالمي المجهز بنظام الترفيه في الطائرات، كما أنها مدعومة بأكبر فريق دعم وخدمات عالمي يستخدم رؤى الشركة الصانعة للمعدات الأصلية لضمان ذروة أداء النظام.

يقع المقر الرئيسي لشركة Panasonic Avionics Corporation في كاليفورنيا وبها ما يزيد عن 3,500 موظف وتعمل في 50 موقع حول العالم.

لمعلومات إضافية، يُرجى زيارة www.panasonic.aero

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