· يوفر هاتف أوبو الجديد رينو6Z 5G““Reno6 Z 5G لمستخدميه تجربة أكثر سلاسة وكفاءة أثناء التقاط الصور، إذ إنه مدعوماً بأحدث تقنيات الاتصال بشبكات الجيل الخامس من شركة ميدياتك برقاقة معالجة البيانات ذات ثماني أنويةDimensity 800U.

· يدعم هاتف أوبو رينو6 Z 5G “ “Reno6 Z 5G الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G بمنتهى الكفاءة والفاعلية، فإصداره بنظام تشغيل ColorOS11 يجعله الهاتف المثالي لكل محبّي التجديد حول العالم في عصر مشاهدة فيديوهات بسرعة 5G .

· يأتي الهاتف بلون شفقي متموج آسر ولون أسود ليلي أخّاذ، مع تقنية رينو جلو المميزة والفريدة ، فيجمع بين الشكل الجميل والراحة التامة في الاستخدام.

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — تواصل العلامة التجارية العالمية أوبو تقديم أفضل تقنية للهواتف الذكية ملبيةً أحلام وتطلّعات جيل زد، وذلك بإطلاق الهاتف الجديد رينو6Z 5G““Reno6 Z 5G، مع إطلاق سلسة هواتف رينو6، يقدم رينو6Z 5G““Reno6 Z 5G أداءً فائقاً وفاعليةً مدهشةً تُمكّن مستخدميه من التقاط أجمل وأسعد المشاعر في صورة رائعة.

يمكن لهاتف رينو6Z 5G“ “Reno6 Z 5G-وبلا شك- أن يُلقّب بخبير التصوير، فالتقاط الصور المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وأداؤه الرائد لشبكات الجيل الخامس يجعلاه الاختيار الأمثل لعشاق التصوير من الجيل زد. بفضل كاميرا ثلاثية تبلغ دقتها 64 ميغابكسل، وقدرةواسعة المدى على تحسين تصوير الفيديو بالذكاء الاصطناعي (AI)، كما يقدم الهاتف لقطات واضحة وطبيعية. ولا يمكن تجاهل رقاقة نظام ثمانية النوى من ميدياتك MediaTek Dimensity 800U 5G SoC”” القلب النابض الذي يبث الطاقة في الهاتف بتوفيره تجربة فائقة السرعة لشبكات الجيل الخامس 5G ، حيث يدعم الوضعين المزدوجين للاتصال لشريحة الجيل الخامس 5G (NSA وSA). كما توفر هذه الشريحة فائقة الذكاء الاتصال بسرعات تصل إلى 2.4 غيغاهرتز، وذاكرة سريعة الاستجابة لتزويد المستخدمين بأداء غير مسبوق عند التقاط واستعادة المحتوى.

وقال مدير عام أوبو في منطقة الخليج، أيفن أوه: “جيل زد هم الأكثر اهتماماً بالتصوير، وبنسبة تفوق 80% يستخدمون هواتفهم الذكية ككاميرا أساسية في حياتهم اليومية، لذا قررنا أن نركّز في أوبو على تطوير عملية التصوير بجانب الميزات الأخرى. يمكن لمستخدم هاتف رينو6 Z 5G ““Reno6 Z 5Gتوقُع سرعات إنترنت فائقة، وأداء ذكي وشحن سريع إلى جانب ميزات التصوير الفوتوغرافي والفيديو غير المحدودة.”

ومن جانبه، يقول رامي عثمان، مدير المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ميدياتِك : “لم تعد الهواتف الذكية معدات عالية التقنية للمهتمين بامتلاكها فحسب، بل وأصبحت بطبيعتها جزءاً لا يتجزأ من حياة الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. إن هاتف رينو6 Z5G ““Reno6 Z 5Gالمُدعم باتصال شبكات الجيل الخامس5G “MediaTek Dimensity 800U“ومعالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 يوفر لعملائه الشباب أفضل تجربة استخدام، سواء عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو أو حتى الاستمتاع بألعاب الفيديو وتصفّح مواقع الإنترنت. ومع التركيز الهائل على استخدام تقنياتنا المُبتكرة لتوفير عدد لا يحصى من الأجهزة عالية الأداء لكافة شرائح عملائنا، تتطلع ميدياتك إلى تقديم أفضل فئة من المنتجات التي تٌلبّي متطلبات كافة الأذواق.”

استمتع بالتشويق والإثارة مع الأداء الرائد لشبكات الجيل الخامس

لتقديم أسرع أداء لشبكات الجيل الخامس وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة، يأتي هاتف رينو6 Z 5G ““Reno6 Z 5Gبمعالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 MediaTek Dimensity 800U 5G SoC”“، كما أنه يأتي بذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت بالإضافة إلى تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي المُطورة حصرياً من أوبو“OPPO”، مما يعني أنه يمكن استخدام 2/3/5 غيغابايت من ذاكرة القراءة فقط كذاكرة عشوائية إضافية عند نفاد الذاكرة العشوائية الأصلية البالغة 8 غيغابايت.

وبالتالي، يعمل هاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5G بكل سلاسة حتى مع تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

ولإعطاء المستخدم أطول فترة للاستمتاع بأداء شبكات الجيل الخامس، فإن هاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5Gيتميّز أيضاً ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 4310 مللي أمبير في الساعة وشاحن فائق السرعة “VOOC Flash Charge 4.0” بقدرة 30 وات.

أما فيما يتعلق بتعزيز الأداء العام لهاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5G، فتبرز خاصية تعزيز أداء النظام، وهي مجموعة من أدوات تحسين مستوى النظام المُصممة خصيصاً لضمان تجربة سلسة طوال دورة حياة الهاتف. علاوة على ذلك، تم إدماج نظام التبريد المتعدد أيضاً لتحسين تبديد الحرارة ومنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

وبناءً على هندسة الأداء القوي لهاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5G، طوّرت أوبو قدرة الهاتف على تشغيل الألعاب، حيث تساهم الميزات الخاصة بالألعاب كخاصية “بدء التشغيل السريع Quick Startup“وخاصية “التركيز على اللعب Game Focus” في تقديم تجربة لعب أكثر تشويقاً وحماساً، لتتخطَ الحدود بين العالم الحقيقي والخيال الافتراضي مستمتعاً بوقتٍ غامر بالمتعة والإثارة.

مظهر خلاب مع تصميم رينو جلو الشهير

استناداً على التصميم المميز لسلسة هواتف رينو، يمكن لرينو6Z 5G““Reno6 Z 5G أن يخطف الأنظار في الحال بمظهره العصري، إذ يتوفّر بلونين مذهلين وحصريين من ألوان أوبو جلو المتألقة: اللون الشفقي المتموج واللون الأسود الليلي.

الانعكاس اللامع لتقنية رينو جلو الذي يميز تصميم سلسلة هواتف رينو، يضفي على الغطاء الخلفي للهاتف طيفاً لامعاً رقيقاً وهادئاً، كما أنه مقاوم لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى ميزة ألوان الطيف الجديدة التي تجعل من اللون الشفقي المتموج “لون دائم التغيّر” فتتألق وتتراوح درجات اللون بين أطياف مختلفة عند النظر إليه من زوايا مختلفة، لتعكس المعنى الحرفي للاسم “الشفق القطبي الآسر”.

من الأمام، يأتي هاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5G بشاشة AMOLEDمقاس 6.4 بوصة، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 90.8٪، مما يوفر رؤية واضحة وغامرة للرسومات على نطاق واسع.

بجانب الصفات الجمالية الرائعة، يتميز رينو6Z 5G““Reno6 Z 5G بكونه نحيف وخفيف على حدٍ سواء، إذ يزن 173 جرام وسماكة تبلغ 7.97 ميلليمتر في اللون الشفقي المتموج وحوالي 7.92 ميلليمتر في اللون الأسود الليلي، مما يجعله سهل الحمل ومريح في اليد.

صورة أفضل في كل مرة

انتشر في السنوات الأخيرة التقاط الصور وتصوير الفيديوهات بين مستخدمي الهواتف الذكية. تخدم سلسلة هواتف أوبو رينو أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم كل شهر، إذ يُلتقط أكثر من 2 مليار صورة وتُخلد أكثر من 200 مليون ذكرى من خلال تصوير مقاطع الفيديو. يُكمل رينو6 Z 5G مسيرة سلسلة هواتف رينو للتصوير، ويأخذ جودة الصورة خطوة إلى الأمام من خلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي المحسّنة (AI)، مما يجعله بمثابة إستوديو محمول للتصوير بين يديك.

بفضل هيكل الكاميرا الثلاثية في الخلف، بما فيه من كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 32 ميغابيكسل، يحظى هاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5Gبالعديد من الميزات المعززة بالذكاء الاصطناعي (AI) فيما يتعلق بتصوير الفيديو:

· يمكن لمستخدمي هاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5G الاستمتاع بفيديو بورتريه مع خاصية تجميل الصورة لإجراء تعديلات دقيقة وطبيعية على مقاطع الفيديو لتحسين جودة الصورة. فبفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي الجديدة، يمكنها إزالة عيوب البشرة غير المرغوب فيها رينو6Z 5G““Reno6 Z 5Gالاحتفاظ بالشكل الطبيعي لإبراز الاختلاف والتميّز. ومع قدرة الكاميرا على تمييز ما يصل إلى 193 نقطة مختلفة على الوجه في وضع الفيديو، يتيح رينو6 Z 5G للمستخدمين تطبيق مؤثرات الجمال بدقة ومصداقية أفضل.

· للتخلص من مشاكل تشويش وعدم وضوح الصور، نقدم لكم خاصية التتبع في التركيز التلقائي التي تتيح تركيز تلقائي مُحسَن للفيديو عن طريق تحديد الأهداف الرئيسية وتتبعها تلقائياً بشكل ثابت ومرتكز.

· أما خاصية الفيديو بالعرض الثنائي، فإنها توفر لمستخدمي هاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5Gالتصوير بالكاميرا الأمامية والخلفية معاً في وقت واحد. فتكون النتيجة فيديو مُصوّر من منظورين مختلفين وفي نفس الإطار. تخطّت كاميرا هاتف رينو Z 5G كل قواعد وحدود الكاميرا الفردية التقليدية، بينما تعطيك الفرصة لتصوير فيديو أكثر تفاعلاً وإبداعاً.

يوفر هاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5Gميزات متطورة للصورة والتي تجدها في كل هواتف سلسلة رينو:

بورتريه البوكيه، الذي ينتج صورة حالمة مع مؤثرات ضوئية خاصة ببوكيه فيجعلها مماثلة لصور الكاميرات الاحترافية. لقطات الفلاش السريعة التي تمكّن المستخدمين من التقاط الأجسام المتحركة، أو تصوير لقطة سريعة بشكل أكثر وضوحاً. بالإضافة لأدوات التعديل على الصور المتمثلة في لوحة الألوان بدعم الذكاء الاصطناعي، فبلمسة واحدة تتحول الصورة العادية إلى واحدة من تلك الصور الاحترافية الشهيرة التي نراها على الإنترنت.

أقصى تجربة للمستخدم

يأتي هاتف رينو6 Z 5G بنظام تشغيل ColorOS11 ليقدم أعظم كفاءة في الأداء وسلاسة لا مثيل لها مع أقوى نظام حماية، لتحظ بتجربة استخدام ممتعة وأكثر راحة.

للوصول لأفضل إنتاجية من هاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5G، تسمح لك خاصية “صورة الشاشة حرة الشكلFreeform Screenshots“بالترجمة الفورية لأكثر من 100 لغة في أي مساحة تحددها على الشاشة. وتسمح “Air Gesture” لمستخدمي الهاتف بأداء مهام مثل التمرير لأعلى ولأسفل خلال الصفحات دون حتى لمس الشاشة. أما خاصية “عدم الإزعاج Anti-peeping” تعمل على تحسين نظام الخصوصية عن طريق إخفاء رسائلك الخاصة عن أعين الفضوليين.

يُمنح للمستخدمين أيضاً العديد من الطرق للاستمتاع بأسلوب حياة أكثر راحةً واسترخاءً من خلال ميزة “أوبو ريلاكس” وهو تطبيق مُثبّت مسبقاً على الهاتف يحتوي على مجموعة من الموسيقى المهدئة للأعصاب والألعاب البسيطة لمساعدة المستخدمين على تخفيف قلقهم والعثور على السلام الداخلي، بالإضافة إلى مشروع الخلفيات الفنية “رؤية جديدة للجاذبية”، وهو سلسلة من خلفيات الشاشة المستوحاه من تفرّد العلم لتُقدم دفعة غامرة من الإلهام كلما نظرت إلى هاتفك.

هاتف رينو6Z 5G““Reno6 Z 5Gمتوفر الآن للشراء لدى الموزعين المعتمدين وعبر المتاجر الإلكترونية بسعر 1,499 درهماً إماراتياً، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.oppo.com/ae

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في البحرين في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والكويت، وكينيا، ونيجيريا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحتسلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

تدعم تقنياتها كافة إبتكاراتنا. لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة http://www.mediatek.com

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