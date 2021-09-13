‫يو إل تفتتح مختبراً جديداً في منطقة الشرق الأوسط للارتقاء بأفاق سلامة الكابلات من الحريق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت يو إل، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع علوم الأمن والسلامة، اليوم عن توسيع منشأتها الواقعة في أبوظبي بدولة الإمارات من خلال إضافة مختبر جديد لتقييم أداء الكابلات وسلامتها من الحريق. وستتيح المنشاة الجديدة، الواقعة في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد)، لجميع مُصنّعي وموردي الكابلات الكهربائية وكابلات الألياف الضوئية ومجاري الكابلات، إلى جانب العلامات التجارية العاملة في القطاع على امتداد منطقة الشرق الأوسط، فرصة إجراء جميع أنواع اختبارات السلامة ضد الحرائق ضمن مختبر محلي رائد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سمير عبد السلام، رئيس قسم الأعمال لدى شركة يو إل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تُمثل المخاطر المرتبطة بالكابلات غير المتوافقة مع معايير السلامة خطراً كبيراً من حيث طبيعة وحجم الحرائق التي يمكن أن تنشأ عنها. ومن خلال توظيف اختباراتنا المتميّزة لسلامة الكابلات من الحرائق في مختبرنا الجديد بأبوظبي، سنعمل على تعزيز مستويات الأمانة والثقة من خلال تقييم سلامة جميع المنتجات التي تطرحها شركات القطاع في الأسواق”. وباعتبارنا إحدى الشركات الرائدة عالمياً في علوم الأمن والسلامة، نتطلع في يو إل قُدماً إلى مساعدة جميع الجهات التي تشتري كابلات الاتصالات في المنطقة، وتُحدد مواصفاتها وتقوم بمعاينتها وتركيبها، على تعزيز سرعة طرح المنتجات في الأسواق وترسيخ التزامها بمعايير السلامة ضد الحرائق أمام جميع عملائها”.

كما تم تصميم المختبر الجديد خصيصاً للتأكد من التزام الكابلات الكهربائية وكابلات الألياف الضوئية ومجاري الكابلات بمجموعة من المعايير المتعلقة بخصائص تثبيط اللهب ومقاومة الحرائق. وسيُسهم المختبر، المزود بفريق من أبرز خبراء يو إل المختصين، في تسريع الوقت اللازم للاختبار وتعزيز آفاق الالتزام باللوائح التنظيمية العامة. ومن جانب آخر، سيؤدي التواجد المحلي في أبوظبي إلى جانب الخبرات العالمية في تجاوز جميع التحديات اللوجستية التي يمكن أن يواجهها العملاء في كل من أوروبا وآسيا.

وتابع عبد السلام، قائلاً: “وأظهرت منطقة الشرق الأوسط على مدى الأعوام القليلة الماضية اهتماماً واضحاً بتعزيز اللوائح التنظيمية بشأن سلامة الكابلات المستخدمة في المباني من الحريق لتلبية اشتراطات الدفاع المدني. وسيعمل خبراء السلامة من الحرائق لدى يو إل في المختبر الجديد بأبوظبي مع جميع العملاء لمساعدتهم على تلبية مستويات الطلب المتزايدة وفق أعلى مستويات الكفاءة من حيث الجودة والوقت”.

ومن جانبه، قال ساجيف جيسوداس، نائب الرئيس التنفيذي وكبير موظفي الشؤون التجارية: “يأتي افتتاح مختبرنا الجديد في مرحلة مهمة تواصل فيها الحكومات والشركات مساعيها للاستثمار في البنية التحتية المحلية في أبوظبي وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تعكس هذه الاستثمارات الجديدة ازدياد الحاجة إلى تعزيز آفاق سلامة الكابلات ومجاريها. ونحن مُتحمسون للغاية للاستفادة من إمكاناتنا الجديدة في مجال اختبار سلامة الكابلات ضد الحريق، لا سيما وأنّها ستُتيح لنا القدرة على مساعدة المُصنّعين المحليين على إيجاد الحلول المناسبة لمسائل مخاطر المنتج والسلامة والأداء إلى جانب منحهم الفرصة لإحداث الأثر الإيجابي في جميع أنحاء المنطقة”.

وإلى جانب ذلك، تُزود يو إل عملاءها بمجموعة من الاختبارات والخدمات الاستشارية لمساعدتهم على تلبية متطلبات السلامة من الحرائق وتجاوزها بنجاح. ومن خلال خدمات الاختبارات البحثية المُخصصة لجهات التصنيع، سيتمكن العملاء من تصميم الكابلات وفقاً للمعايير الأساسية في مجالات مقاومة الحرائق والتفاعل معها. كما تُقدم شركة يو إل خدمات اختبارات المطابقة وتُصدر الشهادات اللازمة بناءً على المعايير الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية والاتحاد الأوروبي والمعهد البريطاني للمعايير.

لمزيد من المعلومات حول إمكانات يو إل في قطاع السلامة ضد الحرائق في منطقة الشرق الأوسط، يُرجى الضغط على هذا الرابط.

لمحة عن شركة يو إل

نُقدم في يو إل، الشركة الرائدة عالمياً في علوم الأمن والسلامة، خدمات الاختبار والمعاينة والاعتماد والتدريب والاستشارة، فضلاً عن توفير باقة من حلول إدارة المخاطر وغيرها من التحليلات الدقيقة الأساسية للشركات. كما نُساعد عملاءنا المنتشرين في أكثر من 100 دولة على تحقيق أهدافهم في مجالات السلامة والأمن والاستدامة. ونستند على خبرتنا الراسخة في هذا المجال، فضلاً عن المعلومات الواسعة على امتداد سلاسل التوريد لنكون بذلك الشريك المُفضّل للعملاء الذين يُواجهون مثل هذه التحديات المعقدة. لمزيد من المعلومات حول يو إل، يُرجى زيارة:UL.com.

لمزيد من المعلومات حول أنشطة وضع المعايير وغيرها من الأنشطة غير الربحية، يُرجى زيارة: UL.org.

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شركة IHC

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