‫يوفر تخزين القرص الصلب ل Infortrend EonStor CS NVMe إنتاجية عالية واستجابة سريعة لثلاث تطبيقات رئيسية

تايبية، 17 /يناير، 2022 /PRNewswire/ —

Infortrend® Technology, Inc يلبي (TWSE: 2495) مزود تخزين المؤسسات الرائد صناعيًا متطلبات الإنتاجية العالية ووقت الاستجابة السريع للحوسبة عالية الأداء، وتطبيقات ما بعد الإنتاج للوسائط، ونظام أرشفة الصور والاتصال الطبي- من خلال تخزين القرص الصلب لEonStor CS NVMe الذي يقدم نقل البيانات بسرعة 13 جيجابايت/ثانية في مجموعة مكونة من 3 عقد، ويزيد الأداء خطيًا في وضع النطاق

تؤدي حاليًا تطبيقات الحوسبة عالية الأداء عمليات حسابية مكثفة بمليارات من الملفات عبر مصادر متعددة ذات طبيعة مختلفة على نطاق PB. ولذلك،يجب أن يكون التخزين للحوسبة عالية الأداء قادرعلى دعم أحمال المدخلات والمخرجات المتعددة والعشوائية والمتسلسلة ذات الأحجام المختلفة في وقتٍ واحد. وبخلاف ذلك،، يمكن أن يؤخر بشكل كبير مخرجات تطبيق الحوسبة عالية الأداء ونجاح الشركة. يقلل بشكل فعال تخزين EonStor CS NVMe، CS 4014U من هذه المخاوف، ويضمن تسريع وقت الاستجابة، وتلبية متطلبات مختلفة لملفات المدخلات والمخرجات

وبشأن تحرير الوسائط، تكون متطلبات التخزين عالية أيضا. نظرًا لأن استوديوهات B&E تطبق سير عمل يتضمن العديد من المحررين المتعاونين في مقاطع الفيديو 4K/8K، ينبغي أن يتميز التخزين بإنتاجية عالية ووقت استجابة سريع لدعم تدفقات تشغيل الفيديو المتعددة. يوفر CS 4014U أداءً متميز تدعم بسهولة المجموعة المكونة من 3 عقد تدفقات تشغيل الفيديو DPX بمعدل دقة مقداره 4، إلى جانب عرض 60 إطار في الثانية،

علاوة على ذلك، يعد تخزين القرص الصلب EonStor CS NVMe حلا عظيمًا لنظام أرشفة الصور والاتصال الطبي. من خلال الاستفادة من الوصول المنخفض، والإنتاجية العالية للقرص الصلب U.2 NVMe ، فإنه يسرع الوصول إلى البيانات السريرية ويحسن الكفاءة التشغيلية لنظام أرشفة الصور والاتصال الطبي. فضلا عن ذلك، يدعم CS 4014U التشكيل الختلط مع قرص الحاسوب JBOD: يتم تخزين البيانات “المهمة” للمرضى الحاليين في محركات أقراص الحالة الصلبة للوصول السريع، بينما يتم ترحيل البيانات القديمة إلى فئة محركات الأقراص الثابتة لأرشفة الملفات.

قال فرانك لي المدير الأول لتخطيط الإنتاج “يقدم حل القرص الصلب EonStor CS NVMe أداءً رائعا وزمن انتقال منخفض لزيادة استجابة التخزين في التطبيقات التي تتميز بأعباء عمل شديدة للمدخلات والمخرجات مثل HPC، و M&E، ونظام أرشفة الصور والاتصال الطبي”

تعرف على المزيد حول EonStor CS و نموذج EonStor CS NVMe – CS 4014U

حول إينفورتيند

عملت إينفورتيند (TWSE: 2495) على تطوير وتصنيع حلول التخزين منذ 1993، ومع التركيز الشديد على التصميم الداخلي والاختبار والتصنيع، يوفر تخزين إينفورتيند الأداء وقابلية التوسع مع أحدث المعايير، وخدمات البيانات سهلة الاستخدام، والدعم الشخصي لما بعد البيع، إلى جانب القيمة الفريدة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

تُعد Infortrend® وEonStor علاماتان تجاريتيان أو علاماتان مسجلتان لشركة إينفورتيند للتكتنولوجيا، والعلامات التجارية الأخرى ملك أصحابها.