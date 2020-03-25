‫يمكن لعملاء أفاتريد الآن التداول على AvaOptions وهي منصة جديدة متقدمة تجمع بين تداول العملات الأجنبية والخيارات والمزيد.

دبلن، 25 مارس 2020: في مثل هذه الأوقات المضطربة، أفاتريد، وسيط عقود الفروقات الرائد الحائز على الجوائز ــ لا تحافظ على الأعمال كالمعتاد فحسب، بل تعزز من خدماتها أيضًا من خلال تقديم تجربة التداول عبر الهاتف المحمول الأكثر تطورا تقنيا وابتكارًا واستخداما، والتي لم يسبق لها مثيل في الصناعة لفترة طويلة – مصممة خصيصًا لتجار الفوركس والخيارات.

AvaOptions على الجوال هي منصة جديدة متقدمة، تشمل تداول العملات الأجنبية والخيارات، إدارة المخاطر ،إشارات التداول، الرسوم البيانية المخصصة، التقويم الاقتصادي والمزيد. المنصة بديهية وتعليمية، مع دليل استراتيجي متكامل لأكثر من اثني عشر إستراتيجيات خيارات يمكن تنفيذها ببضع نقرات، وواجهة مستخدم رسومية (GUI) مسجلة حاصلة على براءة اختراع تُظهر مخاطر ومكافأة أي صفقة في سياق النتائج المحتملة في الماضي والمستقبل.

اعرف المزيد حول AvaOptions على www.avatrade.ae أو ابحث عن AvaOptions في جوجل بلاي و متجر آبل.

حول أفاتريد

تم إنشاء أفاتريد، وهو وسيط فوركس و عقود فروقات منظم وحائز على جوائز، في عام 2006 ويقدم أكثر من 1000 أداة مالية، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من منصات التداول الرائدة، بما في ذلك تطبيق جوال متطور AvaTradeGO . يتمتع العملاء بمديري الحسابات الشخصية ومجموعة شاملة من المواد التعليمية ودعم العملاء متعددي اللغات. تستوعب أفاتريد المتداولين من جميع المستويات وتضمن مزيدًا من التداول الآمن مع تشفير متقدم وحسابات منفصلة تمامًا. يتم تنظيم أفاتريد عبر ثماني هيئات قضائية، وقد حصلت الشركة مؤخرًا على جائزة الوسيط الأكثر تنظيمًا لعام 2020 من قبل أحد المجلات التجارية الرائدة في العالم – The European

المكلف بالإعلام

أورلي جاريني ديل

مدير Marcom

+1 646 335 0738 (Ext. 2125)

O.Garini-Dil@avatrade.com

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