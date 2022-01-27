‫يكشف JWA Dubai 2022 عن القائمة الافتتاحية للمستقبلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach – 27 يناير 2022 – أصدرت JWA Dubai 2022، النسخة الإقليمية لجوائز Jewellery World المرموقة (JWA)، القائمة المرتقبة للغاية من الفائزين في جولتها الافتتاحية، وتكريم الأفراد والشركات من تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة في الشرق الأوسط السريعة النمو.

“يشرفني أن أكون جزءًا من الإطلاق الناجح لـ JWA Dubai – وهو برنامج جوائز يعترف بإنجازات صناعة المجوهرات في الشرق الأوسط ويحتفل بمكانتها كسوق مهم في التجارة العالمية. أنا فخور بأن أقول إن المستلمين الملهمين لدينا يستحقون التقدير، لا سيما لما أظهروه من مرونة كبيرة في مواجهة الوباء ، وفقًا لما قاله أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ، ورئيس بورصة دبي للماس، وهو أحد القضاة الرئيسيين في جيه دبليو إيه دبي.

شارك قاض رئيسي آخر، نيروبا بهات، مدرب الأعمال والمستشار الاستراتيجي لصناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات، قائلًا “يقر برنامج الجوائز بشكل فعال بالرؤية والعمل الجاد والفهم المثير للإعجاب لهذه الشركات والأفراد المتميزين في المنطقة، والتي تعتبر أيضًا ثاني أكبر سوق للأحجار الكريمة والمجوهرات في العالم. أتطلع إلى رؤية المزيد من صائغي المجوهرات والمصممين ورجال الأعمال الشباب يشاركون في المستقبل،”

المستلمون الخمسة عبر أربع فئات هم:

1. جائزة الإنجاز مدى الحياة

توحيد عبد الله

2. العلامة التجارية للعام – البيع بالتجزئة

ملبار للذهب والماس

3. جائزة المؤسسة المتميزة لهذا العام

ديفجي أوروم

مجوهرات جويالوكاس ذ

4. أفضل رائد أعمال شاب (40 سنة وما دون)

شيراج فورا، مجوهرات بافليه ذ م م

علّقت ليتيتيا تشاو، رئيس مجلس إدارة ومؤسس JWA في Informa Markets Jewellery (IMJ): “يسعدنا أن يكون لدينا مشتركون ذوو جودة عالية وشركات محترمة مثل المتلقين للاحتفال بإطلاق JWA Dubai، والتي تعد نسخة الشرق الأوسط من جائزة JWA الدولية. ونأمل أن يستمر البرنامج في تعزيز وتشجيع الابتكار وأفضل الممارسات التجارية والقيادة المتميزة للصناعة في هذا الجزء من العالم “.

تنظمه IMJ – أكبر منظم معارض مجوهرات B2B في العالم – ومجموعة المعارض الإيطالية (IEG) ، JWA Dubai 2022 مدعوم من الشريك الرسمي، مركز دبي للسلع المتعددة ؛ واللقب يرعى مجموعة تشاو تاي فوك للمجوهرات ومجوهرات الجوهرة. وسيتم تكريم المستلمين في حفل توزيع الجوائز وحفل عشاء في JGT Dubai (Jewellery Gem Technology Dubai) في 21 فبراير 2022، الموافق يوم الاثنين.

لمزيد من المعلومات: info@JWADubai.com