دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — تعد منصة (Super Stamp) الأولى من نوعها في دولة الإمارات، من خلالUSP الذي يسمح بوجود بطاقات الولاء لمختلف الأماكن والخدمات والطباعة عليها رقمياً إضافة إلى استرداد المكافآت الرقمية بجانب توفر العروض الترحيبية في مختلف القطاعات وتشمل المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والحلاقة والمغاسل ومحلات رعاية الحيوانات الأليفة وغيرها.

بطاقات الولاء المعروفة بالـ (loyalty cards) تكون ورقية أو بلاستيكية، وتنتهي غالباً بالضياع أو في سلة المهملات، حيث تعمل (Super Stamp) على تبسيط مفهوم بطاقات الولاء من خلال تطبيق الهاتف المحمول للعملاء من أفراد وشركات.

يقول الرئيس التنفيذي ومؤسس سوبر ستامب، واصف أمين:

” إن تطبيق (Super Stamp) ليس مجرد سوق لبطاقات الولاء الرقمية، لكنه أيضاً يقدم “برمجيات خدمية” للشركات حتى تتابع الطوابع الرقمية التي منحتها للعملاء ” أين ومتى وتحليلات للمبيعات لعملائها الأوفياء “عبر لوحة معلومات ويب. حيث تتيح هذه اللوحة الرقمية إمكانية التخطيط لتسويق خدمات هذه الشركات لزيادة التفاعل مع عملائها”.

*نحن نبحثبكثافة عن مستثمرين.. حيث تعمل

Super Stamp على التوسع والتخطيط للوصول إلى دول الخليج العربي، جنوب آسيا، أمريكا وكندا

من نحن:

حقق تطبيق Super Stamp مستوى أعلى من بطاقات الولاء المطبوعة التقليدية، من خلال تحويلها رقمياً عبر تطبيق الهاتف المحمول منذ يناير 2021.

مع أكثر من 200 محل تجاري على المنصة وأكثر عن 25 ألف تحميل للتطبيق.. تواصل Super Stamp مساعدة الشركات على انشاء بطاقات ولاء وطوابع رقمية ومكافآت. كما تساعد Super Stamp الشركات أيضاً على تحليل المبيعات من العملاء المخلصين بالإضافة إلى معلوماتهم عبر لوحة معلومات على الويب.

تواصل Super Stamp بناء مجتمع فائق من العملاء المخلصين والشركات لتنمو.. اجعلها رقمية، بلا أوراق.. ابقوا على تواصل

hello@thesuperstamp.com

Media Contact

Haneen Allan

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