في واشنطن بتاريخ 22 سبتمبر 2021 / بي آر نيوزواير/ – يفخر معهد الولايات المتحدة للسلام بإعلان المرشحين النهائيين لجائزة النساء بانيات السلام لعام 2021 في اليوم الدولي للسلام.

تُمنح الجائزة العالمية المرموقة المُشار إليها كل عام إلى امرأة بانية للسلام قدمت مساهمة كبيرة للسلام في بلدها.

هذا العام، تلقى معهد الولايات المتحدة للسلام ترشيحات من أكثر من 30 دولة.

بعد بحث واِستِقصاء متأنيين، اختار مجلس من الخبراء والقادة المتميزين المرشحين النهائيين التاليين: تبسم عدنان من باكستان، وجوزفين إيكيرو من كينيا، وتيريسيتا غافيريا من كولومبيا، ووالديستروديس هورتادو من كولومبيا، وتاتيانا موكنير من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإستر أومام من الكاميرون، ونياشانغكوث تاي من جنوب السودان، وجاين دبليو ويثيتو من كينيا، وراني يان يان من بنجلاديش.

سيُعلن الفائز بجائزة هذا العام في حفل يقام بتاريخ 20 أكتوبر 2021 في حرم معهد الولايات المتحدة للسلام الشهير بمتنزه ناشونال مول الكائن بالعاصمة واشنطن.

“قالت ليز غراندي، رئيسة معهد السلام الأميركي ومديرته التنفيذية: ” في جميع أنحاء العالم، تؤدي النساء أدوارًا قيادية في منع الصراع، والحد من العنف، وإنهاء الحروب. “هذه فرصتنا للاحتفال بالنساء اللائي يصنعن الفارق والإشادة بهن.”

كذلك، قالت ميغان باير، الرئيسة المشاركة لمجلس الاختيار “تذهلنا شجاعتهن”.

كما قالت مارسيا كارلوتشي، الرئيسة المشاركة للمجلس: “تجسد كل إمراه من النساء اللائي اخترناهن كمرشحات نهائيات كل من الشجاعة، والقيادة، والالتزام تجاه المجتمع والبلد التي تقر بها هذه الجائزة”.

“قالت نانسي ليندبورج، الرئيسة الفخرية:” إن مطالعة قصص هؤلاء النساء أمرًا معلمًا للتواضع، وملهمًا، ومحفزًا. “ستلهم جهودهم أجيالاً من النساء بانيات السلام”.

أسس الكونجرس معهد الولايات المتحدة للسلام في عام 1984 كمؤسسة وطنية غير حزبية مستقلة لمنع النزاعات العنيفة في الخارج وإنهائها ودعم التزام الولايات المتحدة الأساسي بالسلام.

لمزيد من المعلومات عن الجائزة، يُرجى زيارة: www.usip.org/ womenbuildingpeace .

لمزيد من المعلومات عن معهد السلام الأميركي، يرجى زيارة: https://www.usip.org/ about .