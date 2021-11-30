أول يخت فاخر معروض للبيع على الإطلاق يقبل الرموز غير القابلة للاستبدال كشكل من أشكال الدفع

فورت لودرديل، فلوريدا، 30 نوفمبر 2021 /PRNewswire / — أكد مالك اليخت Benetti أن اليخت الإيطالي الفاخر VIANNE الذي يبلغ طوله 52 مترًا (170 قدمًا) – يعمل بمحرك ومجهز بالكامل بمهبط للطائرات المروحية وجاكوزي على سطح اليخت – لن يُباع اليخت الفاخر VIANNE إلا بعد إيداع مبلغ من النقود الإلزامية يشكل نسبة 10 في المئة (يورو/دولار أمريكي)، ويمكن دفع المبلغ المتبقي الخاص بعملية البيع، بالإضافة إلى النقود الإلزامية، بأي عملة رقمية رئيسية بما في ذلك: بيتكوين، إيثريوم، دوغ، سولانا، فانتوم، بينانس كوين، وأي رموز غير قابلة للاستبدال من الفئة العليا مثل: صور فنية تم إنشاؤها بطريقة حسابية (Cryptopunks) ، وصور رمزية ( BAYC Apes).

يخت VIANNE المعروض للبيع بسعر 8,900,000 يورو هو يخت فاخر يتميز بهيكله الفولاذي مع بنية فوقية من الألمنيوم تم بناؤه وفقًا لتصنيف المكتب الأمريكي للشحن ( ABS ) مع تصميم خارجي نفذه ستيفانو ناتوتشي. اليخت الفاخر يتميز بمدى إبحار عبر المحيط الأطلسي، وقد خضع مؤخرًا لتجديد وإحلال تقني وكامل من حيث الشكل في عام 2021 في حوض بناء السفن الإيطالي Arpeca وتم استيفاء أحدث دراسات استقصائية متعلقة بهذه الفئة ولوائح الدولة التابعة لها السفينة في عام 2021. اليخت مصنف تجاريًا ومتاح للاستئجار. يمكن أن يستوعب يخت VIANNE عدد 12 ضيفًا في 5 غرف فاخرة ويوجد 12 من أفراد الطاقم ذوي الخبرة، بقيادة الكابتن الإيطالي الشهير ألبرتو زامبيلي.كما يتزين اليخت مؤخرًا بأثاث جديد يحمل العلامة التجارية رالف لورين من الداخل والخارج، مع تجديد الألعاب المائية، بما في ذلك زلاجة مائية جديدة ومنصة مائية عائمة بمسبح.

بينما تتزايد عمليات الدفع بالعملات الرقمية في صناعة اليخوت، فإن هذا من شأنه أن يجعل اليخت VIANNE أكبر يخت على الإطلاق يتم شراؤه باستخدام رموز غير قابلة للاستبدال. هذا احتمال رائع للعديد من المشترين العالميين المحتملين ويوفر فرصة فريدة ليخت بهذا الحجم ليتم بيعه باستخدام رموز غير قابلة للاستبدال فقط. اليخت VIANNE متاح للعرض من خلال حجز موعد في منطقتي البحر الكاريبي وفلوريدا. نرحب بكل من المشترين والوسطاء للاتصال بمندوبي المبيعات المعنيين باليخت للحصول على مزيد من المعلومات. كما أن يخت VIANNE معروض للاستئجار فصل الشتاء هذا العام، ومتاح بمبلغ 196,000 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع في منطقة البحر الكاريبي.

فيديو ليخت VIANNE على منصة يوتيوب: https:// www.youtube.com/watch?v= 15LUUlvy0oU

لمزيد من المعلومات، والصور / الفيديو عن اليخت VIANNE ، يُرجى زيارة www.myvianne.com أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: sale@myvianne.com / charters@myvianne.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1697399/Photo_2.jpg