‫يعزز Petal Search من إزدهار الأعمال

يعزز Petal Search الشراكات الإستراتيجية لمنح الشركات دفعة قوية

ومن خلال التعاون مع Petal Search، سوف تتمكن الشركات من السيطرة علي النظام الإيكولوجي لمحرك البحث المتنقل والانفتاح التكنولوجي لتحقيق إستراتيجياتها وأهدافها التجارية المرغوبة.

كان مسار نمو Petal Search مبهرًا، ولا يظهر أي علامات تشير إلى التباطؤ. اعتبارًا من سبتمبر من هذا العام، سجل محرك البحث المتنقل زيادة قدرها 32 مليون مستخدم نشط شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، يعد Petal Search واحدًا من محركات البحث الرئيسية المتنقلة في معظم المناطق – وتترجم قاعدة المستخدمين الكبيرة له إلى جمهور واسع لكل من شركاء Petal Search.

يوفر برنامج Petal Search 2.0 مجموعة كبيرة من الأدوات لمساعدة شركائه العالميين على توزيع المحتوى بفاعلية، بما في ذلك مركز Petal Merchant Center ومركز Petal Travel Center وBusiness Connect، التي توفر خدمات مصممة خصيصاً لتلائم الاحتياجات والتحديات الفريدة لكل شركة. يوفر مركز بيتال التجاري Petal Merchant Center للتجار الأدوات اللازمة لسرد منتجاتهم وتقديم العروض التجارية ليكتسبوا بروزًا، ويلبي مركز بيتال للسفر Petal Travel Center خدمات قطاع السياحة والضيافة، وشبكة الأعمال Business Connect لتجارة التجزئة الإلكترونية وبائعي الكيانات.

تمكين الشركاء باستخدام إمكانات الجيل التالي

كما يعمل Petal Search على فتح مجموعته من الأدوات للشركات والمطورين من خلال مجموعة أدوات البحث Search Kit، مما يمكن الشركاء من توفير تجربة بحث مثالية لتطبيقات الموبيل بسرعة فائقة. تأتي مجموعة البحث مزودة بالعديد من الوظائف الذكية، مثل البحث البصري والبحث الصوتي والترجمة عن طريق التعرف الضوئي على الحروف والبحث عن النصوص ونقل الكلام والبحث في التسوق والبحث في الفنادق وغير ذلك الكثير، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى المعرفة الأكاديمية وربط الكيانات والرسومات البيانية المعرفية.

كما أن هذه المجموعة تأتي مزودة بمجموعة كاملة من الحلول مثل Autosuggest و News و Video و Web و Shopping و Hotel Search وغير ذلك الكثير، مما يتيح للشركات المرونة للوصول إلى الجماهير المعنية بناء على إحتياجاتهم القابلة للتخصيص.

وكواحدة من مجموعات أدوات 69- لـHMS Core 6 class مع أكثر من 21738 من توزيعات واجهة برمجة التطبيقات (API)، تعمل مجموعة أدوات البحث على إثراء التطبيقات بقدرات البحث، مما يمكن الشركات وعروض المطورين من الارتفاع إلى آفاق جديدة.

تعزز أداء المبيعات من خلال مركز بيتال التجاري Petal Merchant Center

نظرا لتصميمه خصيصًا لدعم الابتكار في مجال التجارة الإلكترونية، يعد مركز بيتال للتجار بمثابة نظام أساسي متكامل لإطلاق المنتجات وإدارتها عبر الإنترنت والذي يسمح لتجار التجزئة بتكوين كيفية ظهور المنتجات على مواقع الويب الخاصة بهم في نتائج Petal Search، مما يمنح الشركات إستقلالية أكبر في تنسيق معلومات المنتجات لتحقيق إمكاناتهم التجارية وإطلاق العنان لفرص غير محدودة مقترنة بالتسوق بالموبيل لتعزيز أدائهم في مجال المبيعات.

بالنسبة لشركائه في مجال التجارة الإلكترونية، يتوفر لدى Petal Search قدر كبير من الحلول التجارية تحت تصرفه، مع وظائف مثل التوصية الذكية في الموقع لتحسين توصيات المنتج علي المواقع التجارية من خلال توصيات خدمة الذكاء الأصطناعي الخاص بـPetal Search لتحسين توصيات المنتج على المواقع التجارية عبر توصيات خدمة الذكاء الأصطناعي الخاصة بـ Petal Search و Smart Assistant، وهو دليل خاص بالذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعل المستخدم مع مواقع البيع بالتجزئة على الويب.

حلق عاليًا مع مركز بيتال للسفر Petal Travel Center

يوفر مركز بيتال للسفر التابع لمحرك بحث الموبيل، وهو بوابة مخصصة للسفر، دعمًا شاملَا للمستخدمين طوال رحلتهم، بدءًا من التخطيط لرحلاتهم الجوية وحتى إختيار الفندق.

بهدف جلب المزيد من الميزات لشركائه التجاريين، تم تصميم مركز بيتال للسفر خصيصا لوكلاء السفر عبر الإنترنت (OTA) ومدير القناة (CM). تتيح البوابة المبسطة للشركاء إمكانية إدارة الأنظمة الأساسية لتجارة السفر الخاصة بهم والمنتجات وأحوال المنتجات. بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى دراسة إنتاجيتها في عمليات التشغيل اليومية، يتوفر أيضا أداء إضافي وإمكانية تتبع البيانات بنقرة واحدة في مركز بيتال للسفر.

بفضل تحسين البحث، يوفر مركز بيتال للسفر المعلومات حول الرحلات والفنادق ومناطق الجذب السياحي في المدينة بشكل سهل وبمتناول المستخدمين. كما يمكن للفنادق على وجه التحديد إدارة المعلومات والقوائم والأسعار وصفحات البدء لتحسين نقاط التلامس مع العملاء وزيادة حركة المرور والمشاركة. تقترح وظيفة Hotel Search العلامات التجارية للفنادق للمستخدمين، وتأخذهم إلى المواقع الرسمية للعلامات التجارية، مما يمنح العملاء المحتملين إمكانية الوصول بسهولة إلى هذه العلامات التجارية. بوسع أصحاب الفنادق الاستفادة من خدمة مركز بيتال للسفر PTC لتحميل التغذية المرتدة لبيانات الفندق وكسب عدد الزوار في النظام البيئي الواسع لمنصة HMS . علاوة على ذلك، تتوفر تقارير إضافية عن الأداء لتحسين دقة تعقب نتائج الأعمال.

مع إستضافة أكثر من مليوني فندق عالمياً، فإن مركز بيتال للسفر قد شهد نجاحاً بين شركائه

تقدم إلى الأمام للعبة مع Business Connect

يسمح Business Connect المخصص للمؤسسات المحلية لملاك الشركات بإنشاء أعمالهم أو المطالبة بها على Petal Search، والتحقق من أعمالهم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف للحماية من التغييرات غير المصرح بها، ونشر معلومات ترويجية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، لجذب قاعدة عريضة من العملاء، بالإضافة إلى إضافة ساعات العمل ومعلومات الاتصال والصور والخدمات المتاحة لمنفعة العملاء. حايًا، تستخدم أكثر من 6,000 شركة البوابة للوصول إلى ملايين المستخدمين.

بفضل خيارات العرض المتعددة للفئات المتنوعة من الشركات المحلية، بدءًا من المطاعم وحتى مواقع الجذب السياحي، والفتحات الفائقة للإعلانات المحلية، فضلًا عن إدارة المحتوى وإدارة الحساب وميزات تحليل الأعمال، تساعد أداة Business Connect من Petal Search رجال الأعمال على البروز من بين الحشود.

يقدم Petal Search إمكانيات مزدهرة

توفر مميزات Petal Search التي لا تعد ولا تحصى والتي تتسم بتعدد الاستخدامات والميزات الذكية فرصًا رائعة للشركات التي تتطلع إلى تعزيز إنتاجيتها، بدءًا من الشركات الطموحة التي تبدأ عملها بنفسها وحتى العلامات التجارية الراسخة التي تهدف إلى تحقيق العالمية. بجلب أحدث التطورات التقنية إلى الطاولة، يعمل محرك البحث في هواوي جاهدًا وبذكاء لجمهوره البالغ 730 مليون مستخدم لجهاز عالمي في أكثر من 170 دولة، مما يخلق قيمة للشركاء والمستخدمين على حد سواء.

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