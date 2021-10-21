لندن, 21 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — أعلن مستشفى الحكمة الحديث، الزرقاء، الأردن، اليوم أنه أول مستشفى في المنطقة يعتمد جهاز geko ™ لعلاج والوقاية من الوذمة الحادة في الأطراف السفلية بعد الجراحة والوذمة الناتجة عن الصدمات لتعزيز التعافي.

الوذمة، وهي مصطلح طبي للتورم – وهي عبء ضخم وصامت حتى الآن مع القليل من الأدوات لعلاج المضاعفات – يمكن أن تؤخر التثبيت الجراحي قبل الجراحة، وتعيق إغلاق الجرح بعد العملية الجراحية، وتقلل من قوة العضلات وتعطل إعادة التأهيل [1].

المعيار الحالي للرعاية للحد من الوذمة قبل الجراحة في المرضى الذين يعانون من كسور في الكاحل هو الجبس المصحوب برفع الساق؛ وبالنسبة للعمليات الجراحية الاختيارية بعد الجراحة، غالبًا ما تكون الربطة التي تشبه الحذاء، والتي تضغط على الطرف السفلي لزيادة تدفق الدم، وتسمى الضغط الهوائي المتقطع (IPC).

ومع ذلك، فإن الضغط الهوائي المتقطع غير مناسب لجميع المرضى بسبب أمراض الأوعية الدموية أو الجلد الهش أو إصابة الأطراف المعقدة [2]. يتطلب الضغط الهوائي المتقطع أيضًا موارد لضبط الربطات بشكل صحيح، ولا تتوفر دائمًا المضخات الهوائية لتضخيمها بسهولة – ويمكن أن يؤدي الارتفاع وحده إلى زيادة مدة الإقامة في المستشفى وزيادة التكاليف. والنتيجة هي الحاجة إلى تدخل ميكانيكي بديل يمكنه تجاوز الضغط الهوائي المتقطع ورفع الساق – علاج قادر على تقليل مدة الإقامة في المستشفى، ومتابعة المريض في المنزل، وتسهيل التعافي المعزز والسماح ببدء إعادة التأهيل في وقت مبكر.

لمعالجة هذه الحاجيات الهامة غير الملباة، اعتمد قسم العظام في مستشفى الحكمة، برئاسة استشاري جراحة العظام الدكتور سميح إسماعيل أبو خليفة، جهاز Geko ™ من Sky Medical Technology. جهاز صغير بحجم الساعة يلتصق بجانب الركبة ، مما يزيد من تدفق الدم في الأوردة العميقة لبطن الساق[3]، عن طريق نبضات كهربائية غير مؤلمة، وبسرعة تساوي 60% من سرعة المشي[4] دون أن يضطر المريض للتحرك. بفضل آلية التحفيز الكهربائي العصبي العضلي غير التوغلية، يمنع الجهاز تراكم الوذمة ويسمح بالتخلص منها عن طريق إعادة الامتصاص الموضعي للسائل الوذمي في الأوعية الدموية والجهاز الليمفاوي [5]، [6].

متأثرًا ببيانات واقعية مقنعة من خدمة الصحة الوطنية، حيث أبلغت عن تحسن ما قبل الجراحة لمدة يومين لدى الاستعداد للجراحة في المرضى الذين يعانون من كسر في الكاحل [5]؛ والتجربة العشوائية المضبوطة توضح الوقاية من الوذمة بعد الجراحة لدى المرضى الذين أجروا استبدال مفصل الورك[6]، رأى الدكتور سميح إسماعيل أبو خليفة إمكانيات جهاز Geko ™ المبتكر واغتنم الفرصة لفحص دوره واعتماده لاحقًا في الممارسة السريرية

قال الدكتور سميح إسماعيل أبو خليفة استشاري جراحة العظام: “الوذمة التي تصيب الأطراف السفلية بعد الجراحة وتلك الناتة عن الصدمات هي عامل معقد يمكن أن يؤثر على مدة الإقامة في المستشفى والتعافي الوظيفي ومعدلات إعادة القبول1 لذلك كان فريقي حريصًا على استكشاف كيفية استخدام جهاز ™ geko كتدخل ميكانيكي بديل لتعزيز التعافي. يتم الآن استخدام الجهاز سهل الاستخدام بحجم ساعة اليد بشكل روتيني للتحكم في الوذمة بشكل آمن وجيد التحمل، مما يضمن أن جميع مرضانا يمكنهم الآن الاستفادة من التحكم المناسب ي الوذمة لتحقيق نتائج سريرية أفضل – والأهم من ذلك تحسين رضا المرضى”.

وقال برنارد روس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sky Medical Technology: “يسعدني أن يكون الدكتور سميح إسماعيل أبو خليفة وفريقه السريري أول من أيدوا استخدام جهاز geko ™ في منطقتهم للتحكم في الوذمة ما بعد العمليات الجراحية وتتلك الناتة عن الصدمات، وهو أمر ضروري لزيادة فعالية” التدخلات الأخرى، مثل العلاج الطبيعي، والذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين التعافي الوظيفي. كما أتوجه بالشكر إلى شركة تداوي للتجهيزات الطبية، المستورد والموزع لجهاز geko ™، لدعمها الابتكار في مجال جراحة العظام في مستشفى الحكمة”.

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معلومات عن جهاز geko ™

Geko ™ هو جهاز تحفيز كهربائي عصبي عضلي يحفز بلطف العصب الشظوي الشائع بنبضات كهربائية صغيرة، وينشط مضخات العضلات في بطن الساق والقدم لزيادة تدفق الدم إلى الأوردة العميقة في بطن الساق بمعدل 60% من سرعة المشي دون أن يضطر المريض إلى التحرك. في حالة حدوث صدمة للأطراف السفلية ، يقلل geko ™ صافي الترشيح لتسرب السوائل من الطبقة الشعرية. بفضل آلية العمل الفريدة هذه ، يمنع جهاز geko ™ تراكم الوذمة ويسمح بالتخلص منها عن طريق إعادة الامتصاص المحلي للسائل الخلالي بين الخلايا) الزائد في الأوعية الدموية والجهاز الليمفاوي. يزن جهاز ™ geko 10 جرام فقط ، وهو صامت عند التشغيل وبدون أسلاك، وهو جهاز يستخدم لمرة واحدة يوميًا ويتميز بالالتصاق الذاتي ومريح لدى الارتداء. www.gekodevices.com

معلومات عن شركة Firstkind و Sky Medical Technology المحدودتين

شركة Sky Medical Technology، هي الشركة الأم لشركة Firstkind Ltd، وهي شركة أجهزة طبية مقرها المملكة المتحدة. بفضل آلية التحفيز الكهربائي العصبية والعضلية المبتكرة ، طورت Sky منصة تكنولوجية غير مسبوقة وغير جراحية، OnPulse ™، مدمجة مع علامتها التجارية الرائدة في الصناعة، جهاز geko ™. منتجات سكاي مناسبة لمجالات مختلفة من التطبيقات الطبية، ويتم بيعها من خلال شراكات إستراتيجية أو موزعين في كل مجال طبي رئيسي. تشمل المجالات السريرية التي يتم التركيز عليها جلطات الدم التي تهدد الحياة والمضاعفات المتعلقة بالتورم بعد جراحة العظام وحالات الأوعية الدموية المتعلقة بالتئام الجروح. الهدف من كل مسار هو الشراكة مع متخصصي الرعاية الصحية لتحسين النتائج السريرية ورعاية المرضى مع توفير موارد نظام الرعاية الصحية. www.skymedtech.com

معلومات حول مؤسسة تداوي للتجهيزات الطبية

تداوي هي مستورد وموزع رائد للمعدات الطبية في السوق الأردني. تشمل مجالات التطبيق المستهدفة العناية المركزة والعناية بالجروح، فضلاً عن اتفاقيات التوزيع الحصرية مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الجهاز التنفسي. تتمتع مؤسسة البيع الخاصة بهم بخلفية طبية قوية، مع طاقم عمل تم اختيارهم من مجال هندسة الأجهزة الطبية والتمريض والتعليم الصحي.

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