‫”ويل كلاود” أول شركة تحصل على الشهادة البلاتينية للامتثال من منتدى “تي إم” لواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة

نانجينغ، الصين, 24 مارس 2021 /PRNewswire/ — حصلت شركة ويل كلاود ‎(Whale Cloud)، وهي شركة تقنية رائدة تقدم حلولاً وخدمات برمجية للاتصالات والصناعات المتعددة، على الشهادة البلاتينية للامتثال لواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة من منتدى تي أم عن مجموعة برمجياتها ZSmart BSS/OSS لأنظمة دعم الأعمال / الدعم التشغيلي، والتي تجعل شركة ويل كلاود في المرتبة الأولى التي تقود الصناعة في عدد تطبيقات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة المطابقة والمعتمدة. وبهذا الإنجاز، أصبحت ويل كلاود أول عضو في منتدى تي إم في العالم يحصل على المركز البلاتيني.

يقوم برنامج واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة الخاص بمنتدي تي إم بإنشاء مجموعة واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وهي مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (API) القياسية القائمة على طريقة نقل الحالة التمثيلية (REST) والتي تتيح التكامل السريع والقابل للتكرار والمرن بين العمليات وأنظمة الإدارة، مما يسهل إنشاء وبناء وتشغيل خدمات مبتكرة معقدة.

بما أن ويل كلاود تعد داعمًا لاعتماد واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لمنتدى تي إم، فإنها تلتزم بجلب فوائد التوحيد القياسي والابتكار والمرونة لعملائنا.

كما تساعد مجموعة برمجيات ZSmart BSS/OSS لأنظمة دعم الأعمال / الدعم التشغيلي مزودي خدمات الاتصالات على تحقيق مرونة الأعمال، وتقليل التكاليف، وزيادة مصادر الإيرادات الجديدة، فضلاً عن تعزيز مشاركة العملاء. وتعيد المجموعة تنظيم النظام بأكمله في بنية سحابية أصلية موحدة، وتقدم مراكز قدرة منفصلة تمامًا مثل البرمجيات كخدمة (SaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة ‎(PaaS)؛ واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لمنتدى تي إم الخاصة بقنوات الواجهة الأمامية والشريك والقطاعات؛ وأداة تخطيط وإدارة التطوير والعمليات النهائية ‎(E2E DevOps)؛ وكذلك دعم النموذج التجاري للبرمجيات كخدمة (SaaS). بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا الجناح إمكانيات الجيل الخامس 5G الابتكارية الممتازة، مثل الشحن متعدد الأبعاد ومحول واجهة SBI وتدفق الأعمال لكل من وضع SA وNSA، بالإضافة إلى إعداد الشركاء وإدارة التشريح والتزويد المختلط، قطاعات مثل السيارات والرعاية الصحية والنقل العام.

وفي تصريح للسيد/ جينكانغ كبير المسؤولين الفنيين لدى شركة ويل كلاود العالمية، قال: “يشرفنا أن نكون أول شركة تحصل على الشهادة البلاتينية من منتدى تي إم للامتثال لواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة. كما تعمل مجموعة أنظمة دعم الأعمال / أنظمة الدعم التشغيلي من ويل كلاود على تسريع رحلة تحول مزودي خدمات الاتصالات وتوفر خدمات مبتكرة للمشغلين لمساعدتهم على المنافسة بشكل دائم في السوق. وكذلك فإن المجموعة تستخدم واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة المعتمدة لتمكين سرعة الأعمال، وإنشاء منتجات وخدمات جديدة من خلال توفير واستهلاك الخدمات من أطراف ثالثة خارجية، وتقليل الوقت اللازم للتسويق لتقديم حلول أعمال جديدة.

وصرح بذلك جورج غلاس، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منتدى تي أم، قائلاً: “نهنىء ويل كلاود على حصولها على الشهادة البلاتينية للامتثال لواجهة برمجة التطبيق المفتوحة. وتظهر هذه الشهادة أن ويل كلاود قد أنهت بنجاح تنفيذ ما لا يقل عن 20 واجهات تطبيق مفتوحة، وهو أمر حيوي لبناء خدمات وتطبيقات رقمية جديدة” وأضاف: ” وحتى الآن، تم استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لمنتدى تي أم من قبل 24,000 مستخدم من 2000 شركة مع 370,000 عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم. وإننا نشكر ويل كلاود على التزامها بمنتدى تي أم ومعايير واجهة برمجيات التطبيق المفتوحة التي تفيد المنظومة بأكملها. ونتطلع إلى مواصلة التعاون في المفاهيم والابتكارات الجديدة لتحسين صناعتنا.”

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