‫وونجو ميديكال إندستري تكنو فالي تدعم دخول الأسواق الخارجية للأجهزة الطبية من خلال المشاركة في دبي عرب هيلث 2022

سول، كوريا الجنوبية، 20 يناير 2022 /PRNewswire/ – وونجو ميديكال إندستري تيكنو فالي (التي يرأسها كيم كوانج سو / ويطلق عليهتا فيما بعد وونجو ميديكال إندستري تيكنو فالي) وهي أكبر معرض في الشرق الأوسط سيقام في مركز دبي التجاري العالمي لمدة أربعة أيام من 24 إلى 27 يناير من العام المقبل “عرب هيلث 2022” لتشكيل خيمة جانجون والمشاركة مع 11 شركة للأجهزة الطبية في المقاطعة.

في قاعة 7 (H7.A38 ~ B58 ) من خيمة كوريا، ستشارك الشركات المصنعة الـ 11 التالية في أنشطة الأسواق الخارجية:

شركة ماي وان المحدودة (نظام المنظار اللاسلكي) وشركة ميزو المحدودة (القياس عن بعد المحمول للقلب وشركة ليستم (الأشعة السينية للصدر) وشركة هيونداي ميديتيك المحدودة (خياطة بولي ديوكسانون) وشركة HUREV المحدودة Co. ، Ltd (تخطيط كهربائية القلب) وشركة دايانج الطبية المحدودة (علاج ارتفاع درجة الحرارة) وشركة BR PHARM المحدودة (جل بولي نيوكليوتيد) ووينباك جو ايست (علاج ارتفاع درجة الحرارة) وشركة ميديانا المحدودة (مزيل الرجفان الخارجي الآلي) وشركة PHC المحدودة (مجموعة اختبارات مستضدات فيروس كورونا (كوفيد-19)) ، شركة ميديكوسون المحدودة (محفز ارتفاع درجة الحرارة)

وونجو ميديكال إندستري تيكنو فالي متخصصة في مساعدة الشركات المصنعة المشاركة في تطوير الأسواق الخارجية وتحقيق أداء معارض عالي. وتدعم المنظمة سلسلة من الخدمات المتعلقة بالتسويق عبر المعارض من بناء الأكشاك إلى اكتشاف المشتري للمنتج والاستشارات والتوضيحات والدعاية. كما سيتم دعم ما قبل عملية التسويق مثل المعلومات الخاصة بالمنتج الخاص بالشركات المشاركة في الجناح وإرسال دعوة عن طريق رسائل مباشرة للمشترين.

قال كيم كوانغ سو رئيس وونجو ميديكال إندستري تيكنو فالي ما يلي: “نخطط لتنفيذ العديد من مشاريع دعم تسويق الصادرات للتغلب على الوضع في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطوير الأسواق الخارجية لصناعة الأجهزة الطبية وهي صناعة استراتيجية في مقاطعة جانجون.”