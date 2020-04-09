‫وقعتEcolog International ومركز الإلكترونيات العضوية في جامعة نيوكاسل – أستراليا مذكرة تفاهم استراتيجية لتسويق الطاقة الشمسية المطبوعة – بطريقة مبتكرة لتوليد الطاقة الشمسية قليلة التكلفة بجهاز خفيف الوزن للغاية وقابل للتنقل

– تسعى شركة Ecolog Energy Solution (بالطاقة الشمسية المطبوعة) إلى توفير الطاقة الشمسية بأسعار معقولة لم يسبق لها مثيل، مع سهولة التوزيع وإتاحتها للجميع

– تعتمد التكنولوجيا المبتكرة على الخلايا الشمسية العضوية المطبوعة على فيلم بوليمر خفيف الوزن للغاية

– تسعى شركة Ecolog Energy Solution™ لتغيير مفهوم الطاقة الشمسية اللامركزية من خلال الطاقة المطبوعة وبالتالي تخفيض التكلفة على المستهلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9أبريل 2020/ PRNewswire/– وقعت شركة ECOLOG International الرائدة في مجال الخدمات المتكاملة والتكنولوجيا والحلول البيئية والطاقة والخدمات اللوجستية والهندسة والبناء من جهة ومركز الإلكترونيات العضوية في جامعة نيوكاسل – أستراليا من جهة أخرى مذكرة تفاهم استراتيجية لتسويق الطاقة الشمسية المطبوعة على الواح ورقية قليلة التكلفة، خفيفة الوزن وقابلة للتنقل.

مع التصنيع السريع والاستبدال غير المكلف وسهولة الاندماج في المواد الإنشائية والمباني ومجموعات العسكرية والمرافق المؤقتة والمركبات أو مجالات الطاقة الشمسية الأخرى، فإنEcolog Energy Solution™ لديها اللإمكانيات لدعم مجالات عدة منها مجالات الطاقة والدفاع والمساعدات الإنسانية والقطاعات التجارية. يقلل الحل أيضًا من الحاجة إلى المولدات أو النقل الجوي للبطاريات في العمليات إلى الأماكن النائية.

على عكس معظم البنية التحتية للطاقة غير المركزية، والتي تتطلب استثمارًا أوليًا كبيرًا، تم وضع “حل الطاقة كخدمة” (EaaS) من قبل Ecolog لإحداث ثورة في نموذج أعمال الطاقة وليسمح بنمو كبير في قاعدة المستهلكين. يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى منصة Ecolog Energy Solution™ ، حيث يمكنهم تحديد احتياجاتهم من الطاقة، واختيار خطة مخصصة ودفع رسوم خدمة شهرية وتشغيلها. لا يحتاجون إلى دفع ثمن البنية التحتية أو المعدات أو التركيب أو حتى الإصلاح والاستبدال.

وتعليقًا على الاتفاقية، وقد صرح علي فيزفاي” Ali Vezvaei“، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ecolog International: قائلُا “تلعب الطاقة دورًا محوريًا في حياتنا. ومن خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيا الثورية، ستعمل Ecolog Energy Solution على تغيير العلاقة بين الأشخاص والطاقة. سواء كانت طباعة الطاقة من أجل العمليات في المناطق النائية أو حملات حفظ السلام أو توفير الطاقة المستهلكين في البلدان النامية، نحن على وشك إعادة تحديد مفهوم ما هو ممكن.”

وأشار البروفيسور بول دستور “Paul Dastoor“، رئيس مركز الإلكترونيات العضوية في جامعة نيوكاسل، إلى أن “هدفنا النهائي هو رؤية خلايانا الشمسية المطبوعة في جميع أنحاء العالم، وتوليد الطاقة المتجددة للجميع بطرق جديدة رائعة. وهذا التعاون الاستراتيجي مع Ecolog سوف يُمكننا من استكشاف فرص جديدة لمواصلة تطوير وتسويق تكنولوجيا الطاقة الشمسية المطبوعة – وبخاصة عبر التطبيقات الدفاعية والإنسانية – مجالان نعتقد أنهما من الممكن أن يستفيدا بشكل كبير من استخدام الطاقة الشمسية المطبوعة.”

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