36٪ من المسافرين من الإمارات يحبذون الشعور كما لو أنهم يزورون منزل أحد الأصدقاء عند الإقامة في أحد الفنادق

53٪ يبحثون عن الشعور بالراحة الجسدية، بينما يحب 43٪ التعامل مع موظفين ودودين

أظهر الاستطلاع الذي أجرته فنادق ڤوكو، بالتزامن مع إطلاقها خدمة Turn Up ، أن خمس المشاركين (19٪) يشعرون بالضيق إذا كانت فنادقهم تفتقر إلى اللمسات الشخصية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — على الرغم من استمرار قيود السفر في أجزاء عدة من العالم، بات الكثير من الناس الآن يستطيعون ويرغبون في السفر مجدداً بفضل حملات التطعيم التي أتاحت فتح حدود العديد من البلدان.

ومع انفتاحنا أكثر على قضاء الإجازات في الخارج، كشف استطلاع عالمي جديد أن المسافرين من دولة الإمارات يبحثون عن تجربة منزلية عند الإقامة في أحد الفنادق، حيث قال 36٪ إنهم يحبذون الشعور كما لو أنهم يزورون منزل أحد الأصدقاء. وقال ما يقارب خمس المشاركين في الاستطلاع (19٪) إنهم يشعرون بالضيق إذا كانت فنادقهم تفتقر إلى اللمسات الشخصية.

وكانت النظافة والراحة من أبرز أولويات الضيوف، حيث قال 33% إن أكثر ما يثير انزعاجهم عند الإقامة في الفنادق هو السرير غير المريح، بينما كان الطعام اللذيذ ونظافة الغرف أو المساحات العامة من بين التجارب التي تشجع الضيوف على الحجز مرة أخرى في الفندق بنسبتي 49٪ و43٪ على التوالي.

فيما يخص الطعام، قال 37٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم يفضلون الحصول على مزيج متنوع من أصناف المأكولات، بينما أبدى 36٪ رغبتهم في إتاحة المزيد من خيارات البوفيه أو الخدمة الذاتية. ومع اهتمامهم أكثر بالأجواء المنزلية في الإقامة الفندقية، لم يكن من المستغرب أن يفضل 36٪ من المسافرين من دولة الإمارات تقديم الطعام لساعات أطول، أي عدم حصر فترة تناول وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء بساعتين فقط. ومع انتشار مفهوم الأكل النظيف، قال 13٪ إنهم لا يحبون أن تخلو قوائم الطعام من خيارات الأغذية النباتية (vegetarian) أو النباتية الصرفة (vegan).

وكانت الاستدامة أيضاً من نقاط الاهتمام الرئيسية لنزلاء الفنادق من دولة الإمارات، حيث قال نصفهم تقريباً (46٪) إنهم يحبذون لو تشتري الفنادق المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة، كأن تستخدم الزجاج مثلاً بدلاً من البلاستيك، ويحظى هذا الخيار بدعم 41٪ من المشاركين في الاستطلاع.

ومع ذلك، وجد الاستطلاع – الذي أجرته فنادق ڤوكو لإطلاق خدمة Turn Up الخاصة بها – أن تجربة الضيوف مع الموظفين تعتبر من العوامل الأهم لتقييم تجربة الإقامة الفندقية. فجاءت الخدمة الودية في المرتبة الثالثة بين العوامل التي تشجع الضيوف على الحجز مجدداً في الفنادق (برأي 46٪ من المشاركين)، حيث قال 55٪ إنهم يفضلون الموظفين الودودين، ويفضل 46٪ الموظفين المرنين، ويميل آخرون إلى سمات الاهتمام (40٪) واللطف (39٪).

وحرصت فنادق ڤوكو على دراسة بيانات الاستطلاع العالمي لإعادة تقييم توقعات المسافرين وتحسين أسلوبها في تقديم الخدمات. ولتوفير عروض وخدمات تتخطى توقعات الضيوف، تطلق فنادق ڤوكو خدمة Turn Up الجديدة في تحريف ظريف لمصطلح “Turn Down” الذي يشير إلى الخدمة التقليدية بقلب ملاءات الأسرّة في الغرف استعداداً للنوم، وتريد من هذا اللفظ التعبير عن سعيها للارتقاء بأسلوب الخدمة في فنادق ڤوكو حول العالم. وبالاستناد إلى فلسفة العلامة التجارية في توفير أعلى معايير التميز في خدمات الضيافة، ستقدم خدمة Turn Up سلسلة من المبادرات والعروض المحلية الجديدة لمنح المسافرين المزيد من التجارب التي يتطلعون للحصول عليها في الفنادق.

وبناءً على بيانات الاستطلاع العالمي، ستطلق فنادق ڤوكو خدمة Turn Up في عدد من مواقعها الرئيسية لتلبية احتياجات ورغبات المسافرين. وستقدم الخدمة المحسّنة للضيوف عروضاً غير متوقعة ويمكن حجزها مثل غرف خدمة Turn Up في المملكة المتحدة، ووجبات الطعام المخصصة بعد السهرات في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

تكسر ڤوكو مفهوم الفنادق التقليدية بجمعها بين وسائل الراحة المألوفة واللمسات غير المتوقعة لخلق تجربة إقامة موثوقة ومختلفة في آن معاً؛ والنتيجة هي تجربة فندقية بسيطة ومريحة تنطوي على الكثير من الجاذبية والتفرد واللمسات الشخصية. وبدعم من مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، تجمع ڤوكو موثوقية وامتيازات العلامات الفندقية الكبرى مع الطابع غير الرسمي وجاذبية الفنادق الفردية. ويمتد الحضور الدولي للعلامة التجارية عبر أستراليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها مع أكثر من 23 موقعاً قيد التشغيل حول العالم، والعديد غيرها قيد الإنشاء في السنوات القليلة القادمة بما في ذلك “ڤوكو بونينجتون دبي” الجديد، و”ڤوكو دبي النخلة”، و”ڤوكو جوهانسبرغ روزبانك” المرتقب افتتاحه في جنوب إفريقيا. وتم إطلاق هذه العلامة التجارية في عام 2018، وأصبحت الأسرع توسعاً بين مجموعة فنادق IHG على مستوى العالم.

لمعرفة المزيد عن فنادق ڤوكو، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ihg.com/voco/

حول فنادق ڤوكو ( voco )

تجمع ڤوكو موثوقية وامتيازات العلامات الفندقية الكبرى مع الطابع غير الرسمي وجاذبية الفنادق الفردية، مما يوفر للضيوف تجربة متميزة يمكن الاعتماد عليها. و”ڤوكو” هي كلمة مشتقة من اللغة اللاتينية تعني “الدعوة” و”الاجتماع معاً”، وتجسّد بذلك الطبيعة البسيطة والمضيافة للعلامة التجارية. وتجمع فنادق ڤوكو بين الخدمة الفردية واللمسات رفيعة المستوى، بدءاً من مستلزمات العناية الشخصية الفاخرة إلى الأسرّة الكبيرة والمريحة. ويحصل ضيوفها دائماً على ترحيب حار أثناء تسجيل الوصول السريع، وغرف مريحة مثالية للاسترخاء، فضلاً عن البارات والمطاعم النابضة التي توفر الكثير من فرص التواصل الاجتماعي. لمزيد من المعلومات والحجز، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.vocohotels.com، وصفحاتنا على فيسبوك وإنستجرام.

حول ون بول ( One Poll )

استطلعت “ون بول” آراء 5.000 شخص خلال الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر 2021، بمن في ذلك 1000 مشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم إجراء هذه الاستطلاعات عبر الإنترنت مع عينات من الأشخاص تم اختيارهم ممن أقاموا في منشآت فندقية خلال السنوات الثلاث الماضية و / أو يخططون للإقامة في فندق خلال العام المقبل، وذلك باستخدام بيانات الملفات الشخصية وأسئلة الاستبيان لضمان تمثيل الفئة السكانية الصحيحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع:

آن ليز بيرثون – IHG

annelise.berthon@ihg.com

لوسي ديفيز

lucy.davies@ogilvy.com

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