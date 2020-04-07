‫وحدات فيرتكس من ترينا سولار تنتقل بسوق الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط إلى عصر الألواح الشمسية ذات القدرات الإنتاجية التي تفوق 500 واط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترينا سولار المحدودة (Trina Solar Co., Ltd) عن توقيعها اتفاقية مبيعات مع الشركة اليمنية الكهروضوئية Ai Raebi لتوريد وحدات بقدرة 6 ميغاواط من سلسلة فيرتكس (Vertex) للمشاريع الكهروضوئية الموزعة عالية الكفاءة في الشرق الأوسط. وإن حصول الشركة على هذه الطلبية يؤكد مدى قدرة وحدات السلسلة Vertex على قيادة سوق الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط نحو عصر القدرة الإنتاجية الفائقة للطاقة بما يفوق 500 واط، مما يعزز تطبيق الطاقة الكهروضوئية النظيفة.

وتمتاز وحدات سلسلة فيرتكس (Vertex) ذات كفاءة تصل إلى 21 ٪ بقدرة إنتاجية للطاقة تتجاوز 500 واط، وتأتي الوحدات في إصدارات ثنائية الوجه من الزجاج المزدوج وخلايا خلفية، تتضمن خلايا بطول 210 مم مقسمة بتقنية الثلاثة أجزاء عالية الكثافة، وتمتاز بقدرة إنتاجية مرتفعة للطاقة وموثوقية عالية وكفاءة كبيرة وقدرة كبيرة على توليد الطاقة. ويتوافق التصميم المثالي للوحدات من سلسلة فيرتكس مع الوحدات السائدة حالياً بقدرة 400-450 واط من حيث المقاومة الحرارية وأداء الحمل، وصممت بحيث يمكن للمرافق التي تستخدم هذه السلسلة توصيلها بسلاسة مع الأنظمة الكهروضوئية السائدة حالياً بما في ذلك حلول التتبع.

ويقع اليمن في مكان جيد للغاية للاستفادة من الإمكانات الهائلة للتطبيقات الكهروضوئية بسبب وفرة الموارد الضوئية فيه، كما أن البلاد في حاجة ماسة إلى أفضل المنتجات والحلول الكهروضوئية لمعالجة النقص في الكهرباء محلياً. وفي هذه المناسبة قال عبد الله الراعبي، المدير العام لشركة Ai Raebi: “تحتل ترينا سولار المرتبة الأولى حالياً من حيث الحصة السوقية في اليمن، ما يدعم بقوة الجهود التي تبذلها البلاد لتلبية احتياجات الطاقة في القطاعين السكني والتجاري. وقد نالت وحدات السلسلة فيرتكس بقدرتها على إنتاج الطاقة بأكثر من 500 واط على إعجابنا، ونتطلع إلى المساعدة في تخفيف النقص في الطاقة وتسريع اعتماد الطاقة النظيفة في اليمن باستخدام الوحدات الجديدة”.

وقال جيمينيز أنطونيو، رئيس أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا في ترينا سولار: “إننا متحمسون لتقديم المشاريع الكهروضوئية الموزعة باستخدام وحدات من السلسلة فيرتكس، وهي سلسلة مصممة لتلبية الطلب الملحِّ على الوحدات القادرة على تقديم الطاقة والكفاءة والموثوقية اللازمة في الشرق الأوسط. ومع السلسلة فيرتكس اتخذت ترينا سولار خطوات مهمة نحو زيادة القيمة المنتظرة من العملاء إلى أقصى حد ووضع معيار جديد للطاقة الفائقة من الوحدات، ونتطلع إلى الانضمام إلى شركائنا في الصناعة الكهروضوئية العالمية لتبني تقنيات العصر 5.0، حيث تواصل السلسلة فيرتكس التي تزيد قدرتها عن 500 واط جذب الانتباه في جميع أنحاء العالم”.

رابط الصورة:https://mgr.trinasolar. com/sites/default/files/ Vertex_v_dual.png التعليق على الصورة: ألواح فيرتكس (Vertex) ثنائية الوجه مزدوجة الزجاج من ترينا سولار (Trina Solar)

حقوق الصورة: ترينا سولار

معلومات عن شركة ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار (Trina Solar) في عام 1997، وهي شركة رائدة عالمياً في توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. وتشارك الشركة في أبحاث وتطوير وتصنيع وبيع المنتجات الكهروضوئية؛ وتطوير وهندسة وتوريد وتشييد المشاريع الكهروضوئية وصيانتها وتشغيلها؛ وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية للشبكات المصغرة متعددة أنواع الطاقة؛ بالإضافة إلى تشغيل منصات الطاقة السحابية. وفي عام 2018 أطلقت شركة ترينا سولار العلامة التجارية Energy IoT (إنترنت الأشياء في مجال الطاقة)، وأنشأت تحالف ترينا لتطوير صناعة إنترنت الأشياء في مجال الطاقة إلى جانب مؤسسات ومعاهد البحث الرائدة في الصين وحول العالم، وأسست مركز الابتكار الصناعي الجديد لإنترنت الأشياء في مجال الطاقة. وتلتزم ترينا سولار من خلال هذه الإجراءات بالعمل مع شركائها لبناء نظام إنترنت الأشياء في مجال الطاقة وتطوير منصة ابتكار لاستكشاف إنترنت الأشياء الجديد، حيث تسعى جاهدة لتكون رائدة في مجال الطاقة الذكية عالمياً.

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