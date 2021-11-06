سوجو، الصين, 6 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة جي سي أل سيستم إنتيغريشن ليمتد (“GCLSI” أو “الشركة”) (شنجن: 002506)، وهيي من إحدى الشركات الرائدة في مجال الخلايا الفولتضوئية (PV) في الصين، أن جيلها الجديد 210مم أحادي الوجه أو الوحدات أحادية البلورية ثنائية الوجه (60/66 خلية) قد اجتازات اختبار “تي يو في راينلاند” للوحدة الكهروضوئية الخاص باللجنة الكهرتقنية الدولية “IEC “، وحصلت على معيار أداء الوحدة الكهروضوئية رقم “IEC 61215” وكذلك شهادات معايير سلامة الوحدة الكهروضوئية رقم “IEC 61730“. نظرًا لأن الاعتماد يوفر أساسًا متينًا للتطور العالمي لشركة “GCLSI”، فإنه يمثل معلمًا رئيسيًا آخر بعد إجراء البحث والتطوير والإنتاج الضخم لوحدة سلسلة 182مم في شهر يونيو من العام الجاري.

نظرًا لأنها شركة رائدة في صناعة مصادر الطاقة المتجددة، تلتزم “GCLSI” منذ فترة طويلة بتقديم لخدمات والمنتجات عالية الجودة على المستوى العالمي، كما أن روح التطوير المتواصل جعلت من “GCLSI” واحدة من الشركات الرائدة في ابتكار الطاقة النظيفة. تُعد اعتمادات اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) المزدوجة خير شاهد على خبرة الشركة في تطوير الوحدات والمكونات الكهروضوئية ذات الأداء والموثوقية الرائدين في الصناعة بالإضافة إلى الاعتراف بجهودها في الانضمام إلى الخطوط الأمامية للشركات العالمية لمكافحة تغير المناخ.

صرح شو هوا، رئيس “GCLSI” قائلاً “لقد تم التحقق من وحداتنا الشمسية الجديدة 210مم فيما يتعلق بجودتها العالية وسلامتها وقوة تحملها من خلال مجموعة من الاختبارات الصارمة للتأكد من توافق أدائها مع أعلى المعايير الدولية. ويُعد اعتراف تي يو في راينلاند، المُزود الرائد للخدمات التقنية الدولية، خير دليل على براعتنا القوية في البحث والتطوير. كمّا أن ذلك يعزز من سمعتنا ويمنحنا الثقة لتقديم منتجات مبتكرة تتوافق مع أعلى معايير الجودة في شتى أنحاء العالم وتدفع تطوير قطاع الطاقة الجديد للأمام.”

مع وجود دعم يتثمل في وجود عددٍ كبيرٍ من تقنيات التصنيع الحديثة، بما في ذلك التغليف عالي الكثافة الذي لا يخلف ضرر، تتميز أحدث مجموعة منتجات “GCLSI” في مجموعة الوحدات أحادية البلورية أحادية الوجه أو ثنائية الوجه 210مم بمعدل تحلل منخفض وكفاءة عالية وموثوقية استثنائية، إلى جانب الحد الأقصى لإخراج الطاقة إلى 670 واط، فضلاً عن التصميم الذي يعمل على تقليل التكلفة لكل كيلو واط في الساعة ومواجهة التحديات المختلفة التي تنطوي على توليد الطاقة الشمسية.

كمّا حصلت شركة “GCLSI” أيضًا على اعتماد “تي يو في” لوحدات إنتاجها الجديدة للوحدات الكهروضوئية في خفي، الصين. مع وجود استثمارات إجمالية بقيمة 18 مليار يوان صيني وقدرة إنتاجية مُصصمة بلغت 60 جيجاوات سنويًا، سيتم تشييد المصنع على أربع مراحل مع بدء تشغيل خط إنتاج المرحلة الأولى قريبًا. عند الانتهاء من المشروع في عام 2023، ستتمتع شركة “GCLSI” بأكبر قدرة إنتاجية للوحدات الشمسية في العالم.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1679785/GCLSI_in_2021_ INTERSOLAR_EUROPE.jpg