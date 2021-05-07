‫وباء كوفيد-19 يتسبب في وفاة 6.9 مليون وفاة عالميا، أكثر من ضعف ما تظهره التقارير الرسمية

سياتل، 7 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire/ — على الصعيد العالمي، تسبب وباء كوفيد-19 في ما يقرب من 6.9 مليون وفاة، أي أكثر من ضعف ما تظهره الأرقام الرسمية، وفقًا لتحليل جديد أجراه معهد القياسات والتقييم الصحي “أتش أم إي” (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن. وجد معهد أتش أم إي أن وفيات كوفيد-19 لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كبير في كل بلد تقريبًا. ويُظهر التحليل المحدث أن الولايات المتحدة لديها عدد أكبر من وفيات كوفيد-19 حتى الآن أكثر من أي دولة أخرى، أي ما مجموعه أكثر من 905,000. بحسب المنطقة، كانت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى الأكثر تضرراً من حيث إجمالي الوفيات. ولا يشمل هذا الرقم سوى الوفيات الناجمة مباشرة عن فيروس سارز-كوف-2، وليس الوفيات الناجمة عن تعطيل وباء كوفيد لأنظمة ومجتمعات الرعاية الصحية.

وقال الدكتور كريس موراي، مدير معهد آي أتش أم إي، إنه “على الرغم من فظاعة ما يبدو عليه ظهور جائحة كوفيد-19، إلا أن هذا التحليل يظهر أن العدد الفعلي للوفيات أسوأ بكثير. إن فهم الرقم الحقيقي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 لا يساعدنا فقط على تقدير عمق هذه الأزمة العالمية، ولكنه يوفر أيضًا معلومات قيمة لصانعي السياسات الذين يضعون خطط الاستجابة والتعافي “.

البلدان العشرون التي سجلت أعلى عدد من إجمالي وفيات كوفيد-19، من مارس 2020 إلى مايو 2021

البلد أرقام وفيات كوفيد-19 الكلية أرقام وفيات كوفيد-19 المبلغ عنها الولايات المتحدة 905,289 574,043 الهند 654,395 221,181 المكسيك 617,127 217,694 البرازيل 595,903 408,680 الاتحاد الروسي 593,610 109,334 المملكة المتحدة 209,661 150,519 إيطاليا: 175,832 121,257 إيران 174,177 72,906 مصر 170,041 13,529 جنوب أفريقيا 160,452 54,390 بولندة 149,855 68,237 بيرو 147,765 62,739 أوكرانيا 138,507 46,737 فرنسا 132,680 105,506 إسبانيا 123,786 85,365 ألمانيا 120,729 83,256 إندونيسيا 115,743 45,938 اليابان 108,320 10,390 رومانيا 87,649 28,382 كازخستان 81,696 5,620

لا يتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 لأن البلدان تبلغ فقط عن الوفيات التي تحدث في المستشفيات أو في حالة المرضى الذين يعانون من عدوى مؤكدة. في العديد من الأماكن، يؤدي ضعف أنظمة الإبلاغ الصحي وقلة فرص الحصول على الرعاية الصحية إلى تعقيد هذا التحدي.

وجد تحليل معهد آي أتش أم إي أن أكبر عدد من الوفيات غير المبلغ عنها حدث في البلدان التي كان فيها الوباء يمثل أكبر سبب لحالات الوباء حتى الآن. ومع ذلك، شهدت بعض البلدان ذات أرقام الوباء الأقل نسبيًا زيادة كبيرة في معدل الوفيات عند حساب الوفيات غير المبلغ عنها. يوضح هذا التحليل أن هذه الدول ربما كانت أكثر عرضة لخطر انتشار الوباء بصورة أوسع مما كان يعتقد سابقًا.

وقال موراي: “كرست العديد من الدول جهودًا استثنائية لقياس حصيلة الوباء، لكن تحليلنا يظهر مدى صعوبة التتبع الدقيق لمرض معد جديد وسريع الانتشار. نأمل أن يشجع تقرير اليوم الحكومات على تحديد ومعالجة الثغرات في الإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، حتى تتمكن من توجيه موارد الوباء بشكل أكثر دقة.” من الآن فصاعدًا، ستستند نمذجة كوفيد-19 من معهد آي أتش أم إي، والتي تتنبأ بالمسار المحتمل للوباء على مدى الأشهر العديدة القادمة، على هذه التقديرات لإجمالية للوفيات الناجمة عن كوفيد-19. يتم تحديث نماذج آي أتش أم إي أسبوعيًا ويمكن الوصول إليها على الموقع covid19.healthdata.org.

المنهجية:

تستند هذه التقديرات إلى منهجية معهد آي أتش أم إي طويلة الأمد لقياس عبء الأمراض على نطاق عالمي. منذ العام 1990، قاست دراسة العبء العالمي للمرض التكلفة البشرية الإجمالية للأمراض.

قدّر معهد آي أتش أم إي إجمالي وفيات كوفيد-19 من خلال مقارنة الوفيات المتوقعة من جميع الأسباب بناءً على اتجاهات ما قبل الجائحة مع العدد الفعلي لجميع الوفيات الناجمة عن الوباء. ثم تم تعديل رقم “الوفيات الزائدة” هذا لإزالة الوفيات التي تُعزى بشكل غير مباشر إلى الوباء، (على سبيل المثال، بسبب الأشخاص الذين يعانون من أمراض غير متصلة بوباء كوفيد-19 ويتجنبون زيارة مرافق الرعاية الصحية)، وكذلك الوفيات التي أدى الوباء إلى تجنب حصولها (على سبيل المثال، الانخفاض في الوفيات المرورية بسبب انخفاض الحركة). تشمل التقديرات المعدلة الناتجة الوفيات الناجمة مباشرة عن فيروس سارز-كوف-2 ، الذي يسبب كوفيد-19. نص مفصل عن المنهجية متوفر على موقع آي أتش أم إي علىالموقع.

عن معهد القياسات والتقييم الصحي

معهد القياسات والتقييم الصحي هو مؤسسة أبحاث صحية عالمية مستقلة في كلية الطب بجامعة واشنطن تقدم قياسًا صارمًا وقابلًا للمقارنة لأهم المشكلات الصحية في العالم وتقيم الاستراتيجيات المستخدمة لمعالجتها. يلتزم معهد القياسات والتقييم الصحي بالشفافية ويوفر هذه المعلومات على نطاق واسع لكي تتوفر لدى واضعي السياسات الأدلة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد لتحسين صحة السكان.

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