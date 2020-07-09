‫هيكفيجن تطرح سلسلة مكرسة في خط كاميراتها DeepinView

الكاميرات في هذه السلسلة المكرسة تأتي مجهزة بخوارزميات متعددة مكرسة يمكن اختيارها وتشغيلها بشكل منفصل على أساس احتياجات التركيب، ثم تبديلها مع تغير الاحتياجات الأمنية

هوانغجو، الصين، 9 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هيكفيجن، الشركة المزودة لحلول إنترنت الأشياء، حيث تُعتبر كاميرات الفيديو أساس منتجاتها، اليوم عن إضافة جديدة تماما لخط كاميراتها DeepinView: السلسلة الفرعية المكرسة. تقوم هذه الإضافة الجديدة غير المسبوقة بتحميل مجموعة من خوارزميات التعلم العميق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في كل وحدة، وتتميز بالأداء المذهل والأسعار المجدية.

قدرات ذكاء اصطناعي محسنة

على مدى السنوات القليلة الماضية، تم تطبيق الذكاء الاصطناعيبطرق عديدة في أسواق الأمن. مع تقدم التكنولوجيا، تحسن أداء شرائحالذكاء الاصطناعيلتمكين قوة حوسبة هائلة باستخدام خوارزميات مختلفة والمساهمة في وظائف الذكاء المتعدد والحصول على دقة أعلى. تعتبر الكاميرات المخصّصة DeepinView الجديدة مثالاً على هذه التطورات، حيث تضم العديد من خوارزميات التعلم العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي في وحدة واحدة. وما هو أكثر من ذلك، يمكن تبديل هذه الخوارزميات أساسا بوضع 5 أو 6 كاميرات فريدة في غلاف كاميرا واحد.

يقول فرانك زانغ، رئيس المركز الدولي للمنتجات والحلول في هيكفيجن، “يعد تضمين الخوارزميات القابلة للتحويل خطوة مهمة كان ينبغي على هيكفيجن اتخاذهالتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي. في عالم من التقنيات والوظائف المتغيرة باستمرار، يخلق هذا النهج قيمة كبيرة للمستخدمين النهائيين لتجربة تقنيات جديدة لضمان الأمان، وكذلك لتنفيذ تطبيقات معلومات الأعمال والتطبيقات الأخرى. إن مزايا عروضنا الجديدة عديدة بما في ذلك انخفاض التكاليف وتحسين الكفاءة والاستجابة السريعة والفعالة للحوادث.”

خوارزميات قابلة للتحويل

تجمع الكاميرات المخصصة DeepinView بين فئتين من المنتجات – الأولى هي تحليل المركبات حيث تجمع الكاميرات بين التعرف التلقائي على لوحة الأرقام والتعرف على سمات السيارة. تتضمن السمات نوع المركبة ولونها واتجاه الحركة. تشمل الاستخدامات النموذجية التركيب عند نقاط التفتيش في شوارع المدينة وعند مداخل ومخارج المباني أو المجمعات الصناعية.

تتميز النماذج في الفئة الثانية بستة خوارزميات للتعلم العميق قابلة للتبديل في غلاف كاميرا واحد، بما في ذلك التعرف على الوجه، وعد الوجوه، واكتشاف القبعات الصلبة، وحماية المحيط، وإدارة قوائم الانتظار، والكشف عن أنواع متعددة الأهداف (اكتشاف أهداف متعددة وأنواع متعددة من الأهداف دفعة واحدة). وفقًا لذلك، يمكن للمستخدمين ببساطة تمكين الخوارزمية يدويًا للاستخدام المخصص، ثم تبديل الخوارزمية لاحقًا حسب الحاجة.

إليك هذا المثال: كشف القبعة الصلبة. يمكن استخدام هذه الخوارزمية في مواقع البناء لضمان السلامة والامتثال. يمكن لكاميرات DeepinView المجهزة تجهيزًا خاصًا أن تميز بدقة العامل على الموقع الذي يرتدي قبعة صلبة من أولئك الذين لا يرتدون قبعة، وتقوم تلقائيًا بإرسال التنبيهات عند اكتشاف انتهاك إرشادات القبعة الصلبة.

مثال آخر: في محل للبيع بالتجزئة، يمكن تمكين وظيفة عد الوجوه لإحصاء العملاء الذين يدخلون المتجر ويغادرونه بدقة. يمكن استبعاد العملاء المتكررين وموظفي المتجر تلقائيًا في العملية، مما يساعد مديري المتاجر على معرفة عدد العملاء الجدد بدقة.

تتيح المرونة بين الخوارزميات للمستخدمين التبديل أيضًا بين:

حماية المحيط – لمراقبة المناطق الخارجية التي تحتاج إلى الأمن وتوصيل إنذارات دقيقة عند الاقتحام.

التعرف على الوجه – لمنح الوصول المصرح به إلى المناطق المحظورة في المنظمات المختلفة، مثل المختبرات المدرسية وغرف الأرشيف وصيدليات المستشفيات.

إدارة قائمة الانتظار – لفهم أوقات انتظار العملاء بشكل أفضل، وتحسين مستويات الموظفين، وتحسين تجربة العملاء.

وضوح عالي، ليلا ونهارا

وإذ تأتي مزودة بتقنيات DarkFighter و LightFighter منهيكفيجن، تلتقط هذه الكاميرات صورًا زاهية وملونة في بيئات الإضاءة المنخفضة للغاية أو في مشاهد ذات إضاءة خلفية قوية حيث يكون توازن الألوان والسطوع أمرًا صعبًا للغاية. يضمن وضع التدفق السلس تغذية مباشرة عالية الجودة.

تتوفر كاميرات DeepinView المخصصة بدقة 2 و 4 و 8 و 12 ميغابكسل للعملاء للاختيار من بينها.

ميزات أكثر عملية وقابلة للنشر

علاوة على ذلك، يتم دعم البيانات الوصفية للسماح لمنصات الجهات الخارجية بتلقي البيانات من كاميراتهيكفيجنلتحليل الفيديوهات في الوقت الفعلي أو تسجيلها في أرشيفات اللقطات لتمكين البحث السريع عن أدلة الطب الشرعي.

أخيرًا، توفر طرازات الكاميرا هذه أيضًا اكتشاف الاهتزاز للاستخدام في الهواء الطلق، والذي يكتشف ويخطر المستخدمين بالتخريب.

اكتشف المزيد

لمعرفة المزيد عن كاميرات هيكفيجن المكرسة DeepinView الجديدة، يرجى زيارة: https://www.hikvision.com/en/ products/IP-Products/Network- Cameras/DeepinView-Series/، الكلمات الرئيسية: السلسلة 7.

نبذة عن هيكفيجن

شركة هيكفيجن، الشركة المزودة لحلول إنترنت الأشياء. وبفضل تمتعها بفريق بحث وتطوير شامل وعالي الخبرة، تصنع هيكفيجن محفظة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لطائفة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمن، مددت هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجاتهيكفيجنأيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزمهيكفيجنبأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمهاهيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com

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