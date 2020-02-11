‫هيئة الأوراق المالية تنشر قواعد عمل تجارة الأسهم على مؤشر مياكس بيرل؛ يتوقع بدء الاتجار عليه في سبتمبر 2020

برنستون، نيوجيرزي، 11 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، الشركة القابضة الأم لمؤشرات خيارات الأسهم – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج)، اليوم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (أس إي سي) قد نشرت مقترح مياكس بيرل لتبني قواعد عمل تحكم التجارة بأوراق الأسهم المالية بموجب ترخصيها كبورصة. ويتوقع لمؤشر مياكس بيرل أن يبدأ بالتجارة بأوراق الأسهم المالية رهنا بموافقة الهيئة.

إصدار هيئة الأوراق المالية والبورصة لتغيير القواعد المقترح متوفر هنا: https://www.sec.gov/rules/sro/ pearl/2020/34-88132.pdf

https://www.sec.gov/rules/sro/ pearl/2020/34-88132-ex5.pdf

تواريخ اختبارات تجارة الأسهم على مياكس بيرل هي كما يلي:

معدات اختبار الشركة ستكون متوفرة في يونيو 2020

اختبار الترخيص سيكون متوفرا في يوليو 2020

الاختبار الصناعي الوهمي سيكون متوفرا في أغسطس/سبتمبر 2020

العمل الحقيقي للاتجار سيبدأ في سبتمبر 2020 (رهنا بموافقة أس إي سي)

لمزيد من المعلومات عن واجهة أسهم مياكس بيرل ومواصفات رابطيتها، يرجى زيارة: https://miaxequities.com/ interface-specifications/ pearl-equities و https:// miaxequities.com/connectivity? gid=equities .

لمزيد من المعلومات حول ميامي أسهم مياكس بيرل، يرجى زيارة موقع: www.MIAXEquities.com ، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com . أو المبيعات على: EQSales@MIAXEquities.com

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

أم آي أتش تمتلك أيضا حصة الغالبية في ملكية بورصة أسهم برميودا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.