‫هوت فوركس تطلق خدمات عقود الفروقات على صناديق النقد المتداولة والأسهم ذات الوصول المباشر بالسوق في منصة MT5

يستطيع الآن المتداولون الذين يستخدمون الوسيط الحائز على جوائز هوت فوركس تنويع محافظهم من خلال تداول عقود الفروقات (“CFDs“) على المئات من الأسهم ذات الوصول المباشر بالسوق وصناديق النقد المتداولة باستخدام منصة MT5 متعددة الأصول الفعالة

بورت لويس، موريشيوس،, 18 أغسطس / آب 2020 /PRNewswire/ — وسعت هوت فوركس ، الوسيط الدولي صاحب الأصول المتعددة من نطاق منتجاته المعروضة مع طرح منتوج صناديق النقد المتداولة ( ETFs) والأسهم ذات الوصول المباشر بالسوق (DMA). وتصاحب فئات الأصل الجديد شروط تداول ممتازة وتستخدم بشكل حصري على منصة MT5 الخاصة بالشركة.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة هوت فوركس جورج كومانتاريس ، قائلاً: “يقود كل منتج جديد لنا جهودنا المتواصلة لتأمين خبرات تداول أفضل لعملائنا. وبهذه الإضافة إلى قائمتنا التي تضم أكثر من 1000 أداة، فإننا نقدم لعملائنا فرصة التوسع في أنشطة التداول الخاصة بهم وضمان إمكانية الوصول إلى منتجات استثمارية مبتكرة ومنخفضة التكلفة في جميع الأوقات”

.ومن خلال عقود الفروقات على الأسهم ذات الوصول المباشر بالسوق، يستطيع المتداولون الاستفادة من التسعير المباشر بالسوق. وعلى النقيض من عقود الفروقات على الأسهم، التي لا تخضع للتحوط المباشر في السوق الفعلي، تعني عقود الفروقات على الأسهم ذات الوصول المباشر بالسوق أن هوت فوركس ستسمح لك بالعرض والتداول مع سجلات الطلبيات المباشرة للأسواق المنظمة للأسهم العالمية.

أما صناديق النقد المتداولة فهي مجموعة من الأصول ذات الصلة التي يمكن تداولها في سوق الأوراق المالية، مثل الأسهم تمامًا. والميزة الرئيسية لصناديق النقد المتداولة أنها تسمح بتنويع المحفظة. وتعد صناديق النقد المتداولة طريقة نموذجية للاستثمار في قطاعات السوق بشكل كامل بدلاً من الأسهم الفردية. ومع عقود الفروقات في صناديق النقد المتداولة، يتعرف مستثمرو هوت فوركس بشكل كبير على مجموعة متنوعة من الأسواق في عملية تداول واحدة!

ملاحظات لوسائل الإعلام:

نبذة عن هوت فوركس

تعود أصول الشركة إلى عام 2010، وتعد هوت فوركس الاسم التجاري لمجموعة إج إف ماركتس التي تضم كيانات عالمية ومنظمة تعمل كوسطاء ذوي أصول متعددة يعرضون خدمات التداول للمؤسسات وبالتجزئة على العملاء من جميع أنحاء العالم. وتعزز هوت فوركس موقعها باستمرار باعتبارها رائدًا سوقيًا، وهي حقيقة يؤكدها:

أكثر من 2,000,000 حساب نشط مفتوح

أكثر من 35 جائزة دولية

دعم للعملاء بأكثر من 27 لغة

أعلى تدابير تأمين الصندوق

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هناتحذيرات المخاطر:قد لا يكون التداول على المنتجات التي تنطوي على قدر كبير من المخاطرة مثل فوركس وتداول المشتقات ملائمًا لجميع المستثمرين حيث إنها تستلزم درجة عالية من المخاطر على رأس المال

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