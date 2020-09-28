‫هواوي تُصدر مؤشر المرونة المصرفية لعام 2020 وما بعده

شنغهاي، 28 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — في حدث هواوي كونكت 2020، أصدرت شركة البيانات الدولية (IDC) ، المزود العالمي الأول لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية والفعاليات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسواق تكنولوجيا المستهلك، إلى جانب هواوي، ورقة توجيهية رئيسية بعنوان “الصناعة المصرفية ترتفع إلى المستوى الطبيعي الجديد”. في هذه الورقة، قامت شركة البيانات الدولية وهواوي بعمل استطلاع على تأثير كوفيد-19 على الصناعة المصرفية وتحديد الخطوات التي يجب أن تتخذها البنوك لضمان نجاحها في المستقبل. وكجزء من هذا التقرير، طورت شركة البيانات الدولية وهواوي مؤشر المرونة المصرفية (Banking Resilience Index)، والذي يحدد الوضع الحالي للخدمات المصرفية حسب المنطقة من حيث ستة مقاييس رئيسية. كما يوضح هذا المؤشر الاختلافات الإقليمية الرئيسية ويمكن أن تستخدمه البنوك لتقييم مرونتها الخاصة ويقدم إرشادات حول الأماكن التي يجب التركيز عليها لتحقيق النجاح في المستقبل.

وفي هواوي كونكت 2020، تعرض شركة هواوي وشركاؤها مجموعة واسعة من حلول معهد الاستقرار المالي (FSI)، بما في ذلك فاينانشل كلاود (Financial Cloud) والفروع الذكية والنواه الرقمية (CORE)ومنصات البيانات الذكية. تسمح هذه الحلول للبنوك بتقليل التكاليف، وزيادة المرونة في بيئة معهد الاستقرار المالي المتغيرة بسرعة، وجذب العملاء والاحتفاظ بهم ووضع أنفسهم في مواجهة المنافسين الناشئين. أدت الاضطرابات الأخيرة في الحياة اليومية إلى نقل تركيز الخدمات المالية إلى الهاتف المحمول وكانت هواوي رائدة في دعم الانتقال إلى تفاعلات الهاتف المحمول على مستوى العالم، بناءً على التجارب المبكرة في الصين. تتيح الرؤى التي نشاركها للعملاء الماليين على مستوى العالم الاستجابة ودعم العملاء في هذه الأوقات العصيبة.

أدت هذه التجارب إلى قيام هواوي بالعمل مع شركة البيانات الدولية في هذا التقرير. تتعلق بعض النتائج الرئيسية في التقرير بالتأثير المالي للوباء على ميزانيات البنوك، والزيادة الهائلة في المدفوعات الرقمية من الأجهزة المحمولة والتحول الدراماتيكي في دور الفروع في الخدمات المصرفية. عند التطلع إلى المستقبل، وجدت شركة البيانات الدولية أن الجهود يجب أن تركز على:

ترقيات القناة – الانتقال إلى رحلة عميل رقمية بالكامل،

إعادة التفكير في التواصل – تغيير طريقة تقديم الخدمات للعملاء،

إصلاح البنية التحتية – الاعتماد على السحابة المختلطة والخدمات المصغرة،

إعادة تعريف البيانات والتحليلات – الاعتماد بحيرة بيانات قوية وقدرات الذكاء الاصطناعي،

إعادة تصور سير العمل – تجاوز الورق وأجهزة الكمبيوتر إلى مهام سير العمل المتنقلة، و

تحويل النظام الأساسي – دمج التقنيات الناشئة مثل 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرهم.

كما يوفر مؤشر المرونة المصرفية ومجالات التركيز معًا إرشادات للبنوك أثناء تعاملها مع التحديات المستمرة لـ “الوضع الطبيعي الجديد” (The New Normal).

وتستمر شركة في توسيع نطاق مشاركتها مع المنظمات المالية الرائدة في العالم، وستوفر الرؤى التي يوفرها هذا التقرير أساسًا متينًا لهذا العمل.

لتنزيل دليل موجز الموضوع، يرجى النقر على الرابط:: https://e.huawei.com/ en/solutions/industries/smart- finance/banking-industry- rises-up-to-the-new-normal

يعد حدث هواوي كونكت لعام 2020 حدثًا رئيسيًا سنويًا تستضيفه شركة هواوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، ويُعقد في شانغهاي في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر 2020. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.huawei.com/en/ events/huaweiconnect2020/