‫هواوي تفوز بأربع جوائز DCS Awards لأعمال مرافق مراكز البيانات

لندن, 2 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ فازت هواوي بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز حلول مراكز البيانات (DCS Awards) لعام 2021 المرموقة من أجل أعمالها في مرافق مراكز البيانات — وهو حدث دولي سنوي لصناعة مراكز البيانات — ويشمل ذلك حصولها على لقب “بائع مرافق مراكز البيانات لهذا العام”. وشملت النجاحات الأخرى مشروع توحيد/ترقية/تحديث مراكز البيانات لهذا العام، وابتكار الطاقة في مراكز البيانات للعام، وابتكار تبريد مراكز البيانات لهذا العام.

تُعَد جوائز DCS Awards، التي أُقيمت في لندن، بمثابة الحدث الرئيسي في صناعة مراكز البيانات، وهي مصممة من أجل مكافأة مصممي المنتجات والمصنعين والموردين الذين بذلوا جهودًا ملحوظة في مجال مراكز البيانات، حيث تشارك ما يقرب من 200 شركة كل عام. . في عام 2021، كانت هناك فئات جوائز أكثر من أي عام آخر — 32 جائزة إجمالاً — مما يسلط الضوء على الأهمية الحيوية لمراكز البيانات في العالم الذكي الناشئ. بالإضافة إلى الجوائز التي تغطي البنية التحتية لمراكز البيانات وابتكار تكنولوجيا المعلومات ((IT ، كانت الابتكارات التي تمت صناعتها في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة من مجالات التركيز الجديدة لعام 2021.

مراكز البيانات الذكية، تقود المستقبل

استنادًا إلى مفهوم ذكي وتصميم مكون من وحدات، يتمثل هدف هواوي في بناء مراكز بيانات بسيطة وخضراء وذكية وموثوقة ومنخفضة الكربون من خلال إعادة بناء أربعة مجالات رئيسية: الهندسة المعمارية، وأنظمة التبريد، وعمليات التشغيل والصيانة (O&M)، وإمدادات الطاقة.

ومع الالتزام بالابتكار التكنولوجي المستمر، تم تكريم هواوي من قِبَل العملاء والشركاء وجوائز DCS Awards على حد سواء، وحصلت على لقب “أفضل بائع لمرافق مراكز البيانات لعام 2021”.

وبفضل الأداء والخدمات المتميزة للمنتجات، فقد اشتهرت حلول مراكز البيانات من هواوي على نطاق واسع، وتم استخدامها في العالم الحقيقي في مختلف الصناعات حول العالم، من شركات النقل ومقدمي خدمات الإنترنت (ISPs) والحكومات إلى الشركات العاملة في قطاعات النقل والتمويل والتصنيع والطاقة. على سبيل المثال، فقد اختارت Global Switch، إحدى الشركات الرائدة في العالم لمشغلي مراكز البيانات المحايدة والسحابية، التعاون مع هواوي في العديد من المشاريع الرئيسية. وقد قامت Global Switch بترقية مركز بياناتها في شرق باريس، عن طريق نشر مزودات الطاقة اللامنقطعة (UPS) SmartLi من هواوي، وبناء نظام توزيع وإمداد طاقة لمركز البيانات عالي الكثافة وكفء وآمن وموثوق. وكان هذا المشروع هو الذي حصل على لقب “مشروع توحيد/ترقية/تحديث مركز البيانات لهذا العام” في جوائز DCS Awards لهذا العام.

ابتكار لا ينقطع وإنجازات تكنولوجية خارقة

مدفوعًا بالإلحاح المتجدد المحيط بأهداف حياد الكربون، فقد أصبح بناء مراكز بيانات صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، وذات كفاءة أمرًا ضروريًا الآن. لطالما ركزت هواوي على الابتكارات التي تساعد على توفير الطاقة وتقليل استهلاك الطاقة، من أجل تحقيق كفاءة أعلى لمراكز البيانات. وفيما يتعلق بالابتكار التكنولوجي، يُعَد حل “Smart Converged FusionPower6000” الذكي المتقارب من هواوي، والجيل التالي من حلول التبريد التبخيري الغير مباشر بمثابة أمثلة جيدة وبارزة. وعلى هذا النحو، حصلوا على لقب “أفضل ابتكار للطاقة في مراكز البيانات لهذا العام” و”ابتكار تبريد مراكز البيانات لهذا العام، على التوالي، في جوائز DCS Awards لعام 2021.

يُقدِّم حل FusionPower6000 الذكي المتقارب من هواوي مستوى جديد من التكامل التكنولوجي، يتميز بكثافة عالية وكفاءة عالية، مع تسليم مبسط وأمان وموثوقية محسّنين. ومقارنةً بأنظمة إمداد وتوزيع الطاقة التقليدية، فقد زادت كفاءة إمداد الطاقة لنظام الوصلة الكاملة (full-link) من 94.5٪ إلى 97.8٪، مما قلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تقليل المساحة المادية المطلوبة بأكثر من 40٪. وفيما يتعلق بالتشغيل والصيانة، فإن إدخال الذكاء الاصطناعي (AI) يرتقي بالصيانة، مما يجعلها استباقية وتنبؤية.

يعمل حل التبريد التبخيري الغير المباشر من هواوي على زيادة استخدام مصادر التبريد الطبيعية إلى أقصى حد، وتنفيذ تبريد مستمر لا ينقطع من خلال ابتكار صناعي جديد: اندماج الطاقة الباردة. ومقارنة بأنظمة التبريد التقليدية بالمياه المبردة، فإن حل هواوي الجديد، في أحد الأمثلة في بكين، قد قلل من متطلبات الطاقة بنسبة 32٪، واستخدم أيضًا مياهًا أقل بنسبة 33٪. بالإضافة إلى ذلك، يعمل نظام تحسين كفاءة الطاقة iCooling القائم على الذكاء الاصطناعي من هواوي على تحسين فعالية استخدام الطاقة (PUE) بنسبة 8٪.

ويُعَد نجاح هواوي في حفل توزيع جوائز DCS Awards لعام 2021 دليلاً على الاستثمار في التكنولوجيا، وتقارب المنتجات، والابتكار لمراكز البيانات. وبالتطلع إلى المستقبل، فإنها ستستمر على نفس المسار، مع التركيز على الابتكار من أجل بناء حلول مراكز بيانات بسيطة وخضراء وذكية وموثوقة.

حول شركة هواوي

تأسست هواوي في عام 1987، وهي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. لدينا أكثر من 197000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا ومهمتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقًا لهذه الغاية، فسوف نقود التوصيلية في كل مكان ونُعزِّز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ ونجلب الذكاء الاصطناعي والذكاء السحابي إلى جميع أركان الأرض الأربعة من أجل توفير قوة حوسبة فائقة أينما تحتاج إليها، وعندما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وسنقوم بإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة هواوي عبر الإنترنت على www.huawei.com أو تابعنا على:

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