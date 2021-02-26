‫هواوي تطلق نظام شبكات الطاقة الرقمية الخالية من الكربون تحت اسم ‎”Huawei Digital Power Zero Carbon”، والذي يهدف لمساعدة مشغلي الشبكات على تحقيق أهداف تحييد أثر انبعاثات الكربون

شنغهاي، في 26 فبراير 2021 /بي آر نيوزواير /PRNewswire/ — في إم دبليو سي شنغاهاي 2021 MWC Shanghai 2021، أطلق السيد/ تشو تاويوان “Zhou Taoyuan”، نائب رئيس شركة هواوي ورئيس خط إنتاج الطاقة الرقمية، حل شبكة الطاقة الرقمية الخالية من الكربون “‎Digital Power Zero Carbon Network Solution” في مؤتمر اتصالات وسائل الإعلام الذي عقدته شركة هواوي بهدف مساعدة مشغلي الشبكات على تنفيذ استراتيجية الشبكات الخالية من الكربون وتسريع معدل التنمية الخضراء والمستدامة في جميع أنحاء العالم.

وجدير بالذكر أن انخفاض انبعاثات الكربون يُعد موضوعًا مهمًا في مختلف المجتمعات البشرية حاليًا. وتلتزم الاقتصادات الرائدة في العالم بتحقيق أهداف تحييد أثر انبعاثات الكربون ووضع جداول زمنية لتحقيق هذه الأهداف بنجاح بحلول عام 2050. وتتجه الشركات حاليًا نحو النمو المستدام والتنمية الخضراء. ولقد اقترح المشغلون والشركات العملاقة العاملة في مجال الطاقة التقليدية أهدافًا تتعلق بتحييد أثر انبعاثات الكربون. ومع ظهور حركة واعدة لتحييد أثر انبعاثات الكربون على مستوى العالم فإنه لزامًا على قطاع الطاقة التحول صوب الرقمنة وخفض مستوى الكربنة حتى يتسنى النجاح في تحييد أثر انبعاثات لكربون.

وفي كلمته بهذه المناسبة قال السيد/ تشو تاويوان: “لقد أصبحت شعار شبكة خالية من الكربون هدفًا استراتيجيًا مهمًا للشركات الرائدة في مجال تشغيل الشبكات في جميع أنحاء العالم”. وفي سياق تحييد أثر انبعاثات الكربون، من المؤكد أن الطاقة المتجددة ستلعب دورًا حيويًا في مجال الطاقة في المستقبل. وأضاف: إن هناك زيادة مستمرة في استهلاك الطاقة العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، سيصل الاستهلاك العالمي للكهرباء إلى 5٪. ويُعد خفض نسبة الكربنة وتقليل استهلاك الطاقة اتجاهين رئيسيين لتطوير المشغلين.

وأشار السيد/ تشو تاويوان إلى أن حل شبكة خالية من الكربون من هواوي ‎”Huawei Zero Carbon”، الذي يتلاقى مع سحابة الطاقة الذكية ‎”Intelligent Power Cloud”، يشجع مشغلي الشبكات على التحرك نحو التنمية منخفضة الكربون والخضراء والمستدامة عند مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ويشتمل حل Huawei Zero Carbon على أربعة مكونات هي “الموقع المبسط” و”غرفة المعدات المبسطة” و”التيار المستمر المبسط” و”الطاقة النظيفة للجميع”.

أولاً، “الموقع المبسط،”، ويتمثل في تحويل الموقع من موقع داخلي إلى موقع خارجي ثم إلى موقع طرفي. وبهذه الطريقة، يتم تحويل الغرفة إلى حجرة صغيرة ثم إلى قطب. ويساعد النشر الشامل للمواقع القطبية في تقليل استهلاك الطاقة والتوفير في رسوم الكهرباء ورسوم الإيجار.

ثانيًا، تسمح غرفة المعدات المبسطة بأن تحل تلك الحجرات الصغيرة محل الغرف في المباني الجديدة. ومن أجل توسيع السعة، فمن خلال عدم وجود غرفة جديدة وعدم تحديث الكابلات وخلوها من التيار المتردد الجديد فإنها تساعد على التوفير في استهلاك الطاقة والمساحة والعمليات الهندسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسمح التيار المباشر المبسط بإعادة التشكيل المعماري من خلال البناء الجاهز تمامًا والمعياري بالكامل، وتقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة (TTM) من 20 شهرًا إلى 6 أشهر. ويتم إجراء الصيانة التنبؤية وتحسين الكفاءة من خلال إعادة تشكيل الطاقة بناءً على حلول عالية الكثافة وفعالة وموفرة للطاقة. وكذلك يتم إعادة تشكيل التبريد من خلال التبريد التبخيري غير المباشر والتبريد الذكي “‎iCooling“. وبالمقارنة مع الحلول التقليدية، يتم تقليل فعالية استخدام الطاقة بنسبة 17٪. ويتم استخدام حل التشغيل والصيانة الذكي لإعادة تشكيل عمليات التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التشغيل والصيانة بنسبة 35٪.

وأخيرًا، يسمح مكون الطاقة النظيفة للجميع “‎Green Power for All” بأن تدخل الطاقة النظيفة إلى المواقع وغرف ثاني أكسيد الكربون ومراكز البيانات لتحقيق جميع السيناريوهات مع الوصول إلى الطاقة الشمسية وأن تكون هناك اتصالات صديقة للبيئة وأيضًا حوسبة صديقة للبيئة.

وتتلاقى الحلول الأربعة المذكورة أعلاه مع سحابة الطاقة الذكية لتحقق جميعها خفضًا في تكاليف استهلاك الطاقة وتحسينًا في كفاءة الطاقة في نهاية المطاف من خلال الطاقة الذكية التي تدمج بين حمل شبكة المصدر وتخزينها.

وتتمتع هواوي ديجيتال باور “‎Huawei Digital Power” بخبرات كبيرة وعميقة في إلكترونيات الطاقة وتقنيات المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية وهي تكرس جهودها وعملها من أجل توليد الطاقة النظيفة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة. ويبلغ إجمالي توليد الطاقة النظيفة 325 مليار كيلوواط ساعة، مما يوفر 10 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء ويعادل زراعة 220 مليون شجرة حاليًا. وختم قائلأ:”المساهمة الفعالة في تحييد أثر انبعاثات الكربون في العالم هي هدفنا ومهمتنا”. وسيساعد حل شبكات الطاقة الرقمية الخالية من الكربون ‎”Huawei Digital Power Zero Carbon”، المشغلين على التحرك صوب تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الكربون وتسريع عملية تحييد أثر انبعاثات الكربون على مستوى العالم.

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