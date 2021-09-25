شنتشن، الصين، 24 سبتمبر/أيلول 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة هواوي حل الموانئ الذكي الخاص بها في منصة هواوي كونكيت 2021. كجزء من الحلول المتكاملة للجمارك الذكية، يبني الحل قدرات الإدارة الرقمية بناءً على جميع العوامل – الأشخاص، والمركبات، والسلع، والمؤسسات، والأماكن – في سيناريوهات الموانئ للمساعدة في بناء موانئ عالمية آمنة وفعالة وذكية، مما يجعل – التجارة عبر الحدود أكثر أماناً وراحة.

الموانئ المستقبلية – ذكية، ومستدامة، وتعاونية

بسبب البيئة العالمية المتغيرة، والنمو السكاني والتوسع الحضري في البلدان النامية، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والوضع الطبيعي الجديد بعد الجائحة، تواجه إدارات الموانئ المزيد والمزيد من التحديات. خلال الجلسة الخاصة بالجمارك، قال السيد تشو يي، الشريك الإداري للجمارك وخدمات التجارة العالمية في شركة ديلويت الصين: “الموانئ تربط كل الأطراف المعنية بالنظام الإيكولوجي وسلاسل التوريد. لذلك، يجب أن تتمتع بقدرة تنافسية أساسية من أجل التنمية المستدامة، مما سوف يسهل الابتكار عبر سلسلة القيمة لدعم التجارة عبر الحدود والأنشطة الأخرى. هناك خمسة عوامل تدفع التحديث بالموانئ: السكان، والتنمية المستدامة، والأنماط الجديدة في الأعمال والتجارة، والتغيرات البيئية العالمية، والتطورات التكنولوجية الجديدة. ولكي ننجح، يجب على الموانئ أن تستفيد بشكل كامل من التقنيات الجديدة للاستجابة للمتطلبات الجديدة، وتحقيق الاتصال عبر جميع السيناريوهات، ومعالجة واستخدام كميات هائلة من البيانات بشكل أكثر كفاءة، والتكيف مع النظم البيئية الخضراء (الصديقة للبيئة)، وجعل التنمية المستدامة ميزة تنافسية، وبناء نظام بيئي تعاوني من أجل المناطق الاقتصادية القريبة من الموانئ”.

حلول هواوي للموانئ الذكية: تساعد في بناء موانئ ذات طراز عالمي

نظراً لأن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تكتسب الزخم في عالم تسوده العولمة بشكل متزايد، فهناك ضغط تنظيمي إضافي تجاه إدارة التجارة وتسهيلها. بالإضافة إلى ذلك، جلبت الجائحة أيضاً مسؤوليات جديدة للتفتيش والحجر الصحي على الجمارك في جميع أنحاء العالم.

تتأثر الموانئ بشكل كبير أيضاً بتحديثها وهو مجال مهم للتركيز عليه في أثناء التحول الرقمي للجمارك. تتمثل الأهداف الرئيسية لرقمنة الموانئ في ضمان السلامة التجارية، وتحسين كفاءة التخليص الجمركي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهريب، وزيادة تحصيل عائدات الضرائب الجمركية. وشاطر أوجستين تشيو، كبير خبراء الجمارك في وحدة الأعمال الحكومية العالمية في شركة هواوي وقال، “كشركة متعددة الجنسيات لها أعمال في 170 دولة، تمتلك هواوي رؤية دولية حول تحديث الموانئ. نأمل في العمل مع شركاء الجمارك والنظام البيئي لتطوير حلول آمنة ومريحة وفعالة لمساعدة الدول على بناء موانئ عالمية المستوى”.

تستفيد حلول هواوي للموانئ الذكية من التقنيات الرائدة مثل الاتصالات المتضافرة، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية لبناء أساس رقمي متكامل يحقق التآزر بين الحوسبة السحابية، والشبكات، والميزات، والأجهزة. ويركز الحل على أربعة مجالات: التخليص الجمركي الذكي، والقيادة التعاونية المرئية، وخدمات التخليص المريحة، والإدارة الشاملة الفعالة. بالعمل بشكل وثيق مع شركاء النظام الإيكولوجي الجمركي الرائدين، تم تطوير حلول متعددة السيناريوهات مثل منصة الخدمة المتكاملة عبر الإنترنت، والتخليص الجمركي الذكي والتفتيش، والإشراف على البضائع العابرة، ومركز قيادة المراقبة، وإدارة مجمع الميناء. وهذه تسهل تكامل الموانئ والخدمات اللوجستية، وتمكين عمليات الميناء السلس، والإشراف الجمركي الفعال.

وعلى وجه الخصوص، يدمج حل التخليص الجمركي الذكي قدرات الحوسبة والتخزين والشبكات والأمن. فهو يجمع بين نقاط التفتيش الذكية ونظام التخليص الجمركي، فضلاً عن خدمات المراقبة والقيادة، مما يساعد الموانئ على بناء قدرات التخليص الجمركي الذكية الشاملة بسرعة. مع هذا الحل، يتم تقليل متوسط وقت التوزيع بنسبة 60٪ ووقت تخليص السيارة إلى ثوانٍ، مما يزيد بشكل كبير من ذكاءهم العام وكفاءة التخليص في المنافذ.

وقال نديم عبد الرحيم، خبير الصناعة الحكومية العالمية في هواوي: “استناداً إلى المنصة الرقمية، تقوم هواوي ببناء مركز عمليات ذكي (IOC) في المجمع وشبكة بالمجمع متصلة بالكامل لتوفير الوعي بالمحطة الذكية بكل مكان. يسهل مركز العمليات الذكي امكانيات الوصول للأفراد، والتعرف الذكي على المركبات، والوعي بالموقف في جميع المجالات، والتحكم في مخاطر الطوارئ، والإنذار بمحيط المجمع، والمراقبة بالفيديو للمجمع، والوقاية الذكية من الأوبئة ومكافحتها، والوعي بحالة التخليص الجمركي، وتغطية الأشخاص والمركبات والأشياء والأماكن كلها على شاشة واحدة. فهو يساعد على تحسين تشغيل المجمع وكفاءة الخدمة وتحقق مجمعاً ذكياً آمناً ومريحاً حقاً”.

وتعد منطقة ميناء التجارة الحرة في تشونغتشينغ ليانغلو-كونتان منطقة التجارة الحرة الرائدة من بين 14 منطقة في الصين والوحيدة من بينها التي بها مطار وميناء مائي. في منصة هواوي كونكيت 2021، شارك السيد شي تشيونغ، مدير مكتب إدارة المدينة الذكية في منطقة ميناء التجارة الحرة في تشونغتشينغ ليانغلو كونتان، تجربته في التحول الرقمي: “استناداً إلى التخطيط عالي المستوى من شركة هواوي وشبكة البنية التحتية وقدرات النظام الرقمي الأساسي، تقود منطقة الميناء التحول في التنظيم والإدارة، والعمليات، والموظفين، والمرافق وتطوير خمسة تطبيقات ذكية ومركز قيادة. حتى الآن، تضم منطقة الميناء الآن 13 نقطة تفتيش ذكية، والتي تتيح التخليص الجمركي في غضون ثوانٍ. تم بناء شبكة اتصالات متضافرة وإنترنت الأشياء لتحقيق إدارة ذكية لما يقرب من 50000 منشأة بلدية تغطي منطقة الميناء بأكملها. ويمكن للميناء الآن الوصول إلى بيانات النقل الضخمة، والتي تعالج بفعالية مشاكل مثل الازدحام المروري، ومواقف السيارات غير القانونية، والسرعة. مع هواوي، بنيت منطقة الميناء عقلاً ذكياً ورائداً في الصناعة، والذي أصبح الآن مركزاً للمعلومات والمراقبة والقيادة والتنسيق والاستجابة للطوارئ. أصبحت حالة العملية مرئية الآن، مع إمكانية التحكم في الأحداث، وإدارة الخدمات بشكل أكبر”.

في الوقت الحالي، تقود التكنولوجيا الرقمية التحول في جميع الصناعات. باستخدام مزاياها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سوف تواصل هواوي ابتكار حلول الموانئ الذكية وتطويرها. سوف نغوص في التحديث الرقمي الرائد للموانئ بالاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وإطلاق العنان لإمكانات الجمارك الذكية. سوف تعمل هواوي على تسهيل التحول الرقمي للجمارك والموانئ في البلدان في جميع أنحاء العالم، وتلعب دوراً رئيسياً في جعل التجارة عبر الحدود أكثر أماناً وملاءمة.

تستضيف شركة هواوي منصة هواوي كونكيت 2021 عبر الإنترنت في الفترة من 23 سبتمبر/أيلول إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول. موضوع الحدث الرئيسي هذا العام هو الغوص في الرقمية. سوف نتعمق في التطبيق العملي لتقنيات مثل السحابة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس للمحمول في جميع الصناعات، وكيف يمكنهم جعل المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام أكثر كفاءة وأكثر تنوعاً وأكثر مرونة في النهاية ونحن نتحرك نحو تعافي الاقتصاد.