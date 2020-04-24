‫هواوي تصدر ورقة بيضاء في قمتها على الإنترنت “5 جي+ عالم أفضل”

شنجن، الصين، 24 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — عقدت شركة هواوي قمتها على الإنترنت “5 جي + عالم أفضل”. وفي المؤتمر دعا رئيس وحدة التشغيل بي جي في دائرة التسويق ومبيعات الحلول في هواوي بنغ سونغ صناعة تقنية المعلومات والاتصالات إلى الوقوف معا وبناء عالم أفضل.

وقال بنغ “إن عام 2020 يمثل بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. هذا العام، سيتسارع التحول الرقمي العالمي، مما يعني توفير الفرص والتحديات لمشغلي الاتصالات والصناعات. ولمواجهة هذه الفرص والتحديات، يجب على المشغلين أن يهدفوا إلى شبكات مستهدفة أكثر مرونة وأتمتة وذكاء، وينبغي أن تكون الخطط والأنشطة السنوية للشبكات موجهة نحو تحقيق هذه الأهداف.” وتابع بنغ: “تطلق هواوي منصتها الإلكترونية “5 جي + عالم أفضل” للعمل مع المشغلين والشركاء حول العالم، وتبادل الخبرات القيمة، وبناء شبكات مستهدفة أفضل.”

في هذا الحدث، أصدرتهواويكتابها الأبيض، التكنولوجيا ضد الوباء: رؤى وممارسات على شبكات الاتصالات. ويقدم هذا الكتاب الأبيض رؤى عميقة حول الشبكات العالمية ويشرح الدور الهام الذي لعبته شبكات الاتصالات في مكافحة الوباء. ساعدت شبكات الاتصالات المستقرة الأشخاص على نقل الأنشطة الحيوية عبر الإنترنت، مثل التعليم عبر الإنترنت والتسوق عبر الإنترنت والعمل عن بُعد. كان هذا هو أساس التعلم المستمر والإنتاج عندما تم تعليق الدراسة والعمل. يشرح الكتاب الأبيض أيضًا أفضل ممارسات المشغلين العالميين للتغلب على الوباء عبر الشبكات. على سبيل المثال، قدموا 5 جي، والذكاء الاصطناعي والألياف و10G PON وتقنيات متقدمة أخرى تتيح المزيد من التطبيقات لمكافحة الوباء بكفاءة أكبر.

حضر العديد من الضيوف الحدث وألقوا كلمات رئيسية فيه. وشمل ذلك الدكتور سو يو، نائب عميد معهد تشاينا موبايل للأبحاث الصناعية، والسيد روبرت ويغر، الرئيس التنفيذي لصن رايز، والسيد سو شياو مينغ، نائب رئيس شركة ييتو تكنولوجي، والسيد شون كولينز، الرئيس التنفيذي لشركة سي سي أس إنسايت، والسيد بوب كاي، مدير التسويق بشركة التشغيل بي جي في هواوي.

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 194,000 موظف، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.huawei.com أو تابعونا على:

أو تابعونا على:

http://www.linkedin.com/ company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1159027/Peng_Song_ delivering_opening_speech.jpg