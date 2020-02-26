‫هواوي تسرع تطوير نظام أتش أم أس HMS ترقبا لانطلاق حقبة الـ 5 جي

برشلونة، 26 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — استضافت شركة أعمال مستهلكي هواوي اليوم حدث الإطلاق الافتراضي للمنتجات والاستراتيجيات في برشلونة بإسبانيا، أعلنت فيه سلسلة من منتجات واستراتيجيات 5 جي، فضلا عن أحدث تطوارت تقدم خدمات هواوي الجوالة ومعرض تطبيقات هواوي.

مع الانفتاح على HMS Core، توفرهواويالوسائل للمطورين للإسراع في دمج HMS Core في تطبيقاتهم. وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعةأعمال مستهلكي هواوي: “بينما نقوم بتصعيد إستراتيجيتنا الخاصة بسلاسةحياة الذكاء الاصطناعيبسيناريو كامل، فإننا نسارع أيضًا في تطوير نظامنا العام لجميع سيناريوهات HMS . بالتعاون مع المطورين، سنضمن تزويد المستهلكين بتجارب مستخدم بأعلى جودة بينما نسير نحو انتشار الـ 5 جي.

تجارب تطبيقات آمنة وغنية وعالمية

معرض تطبيقات هواوي HUAWEI AppGallery هي منصة توزيع التطبيقات الرسمية منهواوي.مع سجل حافل من تسع سنوات من تجميع التطبيقات وتطويرها، HUAWEI AppGallery هو واحد من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في العالم، ويخدم أكثر من 600 مليون مستخدم لأجهزة هواوي في أكثر من 170 دولة / منطقة مع رعاية غنية للتطبيقات العالمية والمحلية. في عام 2019، كان لدى HUAWEI AppGallery أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، مما ساهم في 210 مليار عملية تنزيل على مدار العام. نظرًا لأنهواويتقدم خدمات الترجمة في أسواق إضافية، فإن HUAWEI AppGallery سيوفر تطبيقات أكثر شعبية وابتكارًا وموثوقًا لمستخدمي أجهزةهواويحول العالم.

كما يقدم HUAWEI AppGallery تطبيقات سريعة، وهي فئة مبتكرة من التطبيقات التي ليست بحاجة للتركيب والتي تتوفر دائمًا عند الطلب. في الوقت الحاضر، هناك أكثر من 1700 تطبيق سريع متاح على HUAWEI AppGallery.

HMS يصبح عالميا

يعتبر HUAWEI Mate Xs الجديد الذي تم إطلاقه اليوم دليلًا على التزامهواويبنظام HMS . وهو يأتي محملا مسبقًا بسلسلة من تطبيقات HMS التي تم تحسينها من أجل عامل الشكل الجديد، بما في ذلك HUAWEI AppGallery ومساعد HUAWEI و HUAWEI Video والمزيد.

وإذ يدعمأكثر من 30 لغة ويخدم أكثر من 180 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، يقدم HUAWEI Assistant محتوى مخصصًا للمستخدمين وفقًا لموقعهم وتوقيتهم المحلي والطقس في منطقتهم. بالانتقال مباشرة من الشاشة الرئيسية، يمكن أن توفر الأداة المصغّرة حاليًا تحديثات حية لأكثر من 150 حدثًا رياضيًا وسوق أسهم.

HUAWEI Video هو عبارة عن منصة فيديو توفر مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو حسب محتوى الطلب. تتعاونهواويحاليًا معيونيفيرسال ستوديوز، سوني، بي بي سي وديزني لتقديم محتوى عالمي ومحلي عالي الجودة لأكثر من 160 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال توفير اتصال سلسل، يلعب HMS دورًا مهمًا في تسريع تحقيق استراتيجية هواوي 1+8+N للسيناريوالسلس لحياة الذكاء الاصطناعي. ويدعى المطورون لأن يكونوا جزءًا من هذا النظام البيئي، وبالتعاون مع هواوي، للقيام بتطوير نظام ذكي يمكّن المستهلكين العالميين في عصر الـ 5 جي.

قدرات مفتوحة توفر الدعم الكامل للمطور

HMS Core 4.0 هو مجموعة من الأدوات المصممة لشركاءهواوي ومطوري التطبيقات لإنشاء تجارب جديدة فريدة من نوعها تستفيد من إمكانيات الأجهزة والبرامج الكاملة التي توفرها أجهزةهواوي. في عرضه الرئيسي، قدم ريتشارد يو عدة مجموعات للمطورين متوفرة كجزء من مجموعة الأدوات، بما في ذلك Machine Learning Kit، Scan Kit، Map Kit والمزيد.

• مجموعة أدوات التعلم الآلية لديها القدرة على اكتشاف وتحديد أشكال وميزات وجه المستخدم استنادًا إلى سبعة معايير، بما في ذلك تعبيرات الوجه والجنس والعمر والملابس. تتيح هذه المجموعة للمطورين إمكانية دمج ميزات تجميل بسهولة، وكذلك التعرف على النص والكائن في تطبيقاتهم.

• يقوم برنامج Scan Kit بتقصير وقت التطوير اللازم لتنفيذ إمكانات مسح رمز الاستجابة السريعة والباركود في التطبيقات.

• باستخدام Map Kit، يمكن للمطورين بسهولة تطبيق الخرائط المخصصة وإضافة علامات، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات مثل الإبلاغ عن حالة الطريق في الوقت الفعلي والتخطيط الدقيق للغاية للمسارات في أكثر من 200 دولة / منطقة.

يوجد حاليًا أكثر من 1.3 مليون مطور مسجل مع HMS وأكثر من 55000 تطبيق مدمج مع HMS Core . ينضم عدد متزايد من المطورين العالميين إلى نظام HMS البيئي وأطلقوا تطبيقاتهم على HUAWEI AppGallery، معًا لتقديم تجربة أفضل للمستهلكين العالميين.

يحمي نظام الأمان متعدد السيناريوهات خصوصية المستخدمين العالميين

لقد احتفظت هواويدائمًا بالأمن السيبراني وحماية الخصوصية على أعلى تقدير. يتوافق إطار التوافق مع الخصوصية العالمي لأجهزة هواوي مع مبدأ الخصوصية المقبول عمومًا (GAPPs) الصادر عن AICPA / CICA، واللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)، فضلاً عن القوانين واللوائح المحلية في مختلف البلدان.

بعد الحصول على شهادة الأمان ISO / IEC 27001 و CSA Star للأمن في العام 2015 وشهادة ISO / IEC 27018 القياسية في العام 2019، أصبح HMS أيضًا واحدا من أوائل المنتجات التي حصلت على شهادة ISO / IEC 27701، مما جعلهواويرائدة في إدارة الأمن، الشفافية وامتثال الخصوصية للبيانات الشخصية.

حول أعمال مستهلكي هواوي

تتوفر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وروسيا والهند والصين. تعتبر أعمال مستهلكي هواوي واحدة من وحدات الأعمال الثلاث التابعة لشركة هواوي وتغطي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية، وما إلى ذلك. تم بناء شبكة هواوي العالمية على مدى أكثر من 32 عامًا من الخبرة في صناعة الاتصالات وهي مكرسة لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية في المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

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