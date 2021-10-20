شنتشن، الصين، 19 أكتوبر 2021 /PRNewswire / — ألقى بوب كاي، رئيس قسم المبيعات في مجموعة أعمال “هواوي كاريير” الكلمة الافتتاحية لقمة عالم أفضل ( Better World Summit – BWS) تحت عنوان “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء سعيَا خلف التنمية الخضراء”. صرح كاي قائلًا: “تدمج شركة هواوي التنمية الخضراء في كل ما نقوم به وباعتبارنا مقدم خدمات عالمي رائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية نعتبر هذا جزء من مسؤولياتنا الاجتماعية. كما أن هواوي على أتم الاستعداد لأن تصبح القسيم الأفضل للمشغلين في جهودهم نحو الحياد الكربوني. سنساعد المشغلين من خلال حلولنا ومنتجاتنا المبتكرة على خفض الانبعاثات الكربونية وجعل شبكاتهم تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة. كما أننا نرغب في العمل على تمكين الصناعات الأخرى من خفض الانبعاثات الكربونية بشكل أفضل وبطريقة أسرع لكي تصبح ذات حياد كربوني وذلك من خلال التعاون مع المشغلين واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

وفي يونيو 2021، اقترحت شركة هواوي و Informa Tech مبادرة كثافة انبعاثات الشبكات ( Network Carbon Intensity – NCI) والتي يتم فيها تعريف الانبعاثات الكربونية بقدر من المعلومات كمقياس جديد للشبكات الخضراء. أكدت هواوي أن سعي الناس نحو عيش حياة أفضل عليه أن يكون متوازنًا مع الحاجة نحو خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك اقترحت الشركة هذه المبادرة لإدارة وقياس خارطة الحد من الانبعاثات الكربونية بشكل أفضل.

أكدت هواوي خلال هذه القمة على الحاجة الماسة إلى إنشاء منصة للتعاون الصناعي في مجال التنمية الخضراء واعتبرت قمة عالم أفضل نموذجًا جيدًا لذلك. سوف تجمع هذه المنصة بصورة دورية شركاء الصناعة والمشغلين من أجل تبادل تقنياتهم المبتكرة وأساليبهم المستحدثة المستخدمة في خفض الانبعاثات الكربونية للمساهمة في جعل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر مراعاة للبيئة. ووفقاً لما صرح به كاي فإن هواوي مع شركائها ستستمر في عقد منتدى التنمية الخضراء في مؤتمر الجوالات العالمي في برشلونة 2022 لتبادل الأساليب الصناعية والحلول المستحدثة، كما أن هواوي ترحب بحضور جميع الشركاء الصناعيين والمشغلين لحضور المنتدى.

وأضاف كاي في نهاية خطابه “إننا نؤمن بأن قمة عالم أفضل بداية حسنة. واستشرافا للمستقبل، سنواصل العمل مع شركائنا الصناعيين والمشغلين لتمكين التنمية الخضراء في كل الصناعات باستخدام تقنياتنا المبتكرة. وكما يوحي إلينا شعار قاعة معرضنا الرئيسية في دبي “إنارة المستقبل” (Lighting up the Future) فإننا نؤمن بأننا معاً سننير مستقبلاً أكثر مراعاة للبيئة”.

وكان ريتشارد ماهوني نائب رئيس أسواق مقدمي الخدمة في Informa Tech و د. دينا عساف منسق الأمم المتحدة المقيم في الإمارات العربية المتحدة وتومي ستادلين المؤسس لشركة Giant entures وأحمد بن علي النائب الأول للرئيس للاتصالات المؤسسي في مجموعة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وهيرفي سوكيه النائب الأول لرئيس شركة Orange وديرك كارل كبير مسؤولي المشتريات في شركة MTN وتانفير محمد النائب الأول لرئيس شركة Telenor وأرون جيانغ نائب رئيس خط منتجات هواوي اللاسلكية من بين الحاضرين الذين تفضلوا بإلقاء خطابات خلال الفعالية.

نبذة عن هواوي

تأسست هواوي في عام 1987، وهي مقدم خدمات عالمي رائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. كما يعمل لدينا أكثر من 197,000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونقدم خدمات لأكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤيانا ومهمتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقًا لهذه الغاية، فسوف نقود الاتصالات في كل مكان ونُعزِّز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ ونجلب الذكاء الاصطناعي والذكاء السحابي إلى جميع أركان الأرض الأربعة من أجل توفير قوة حوسبية فائقة أينما ووقتما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وسنقوم بإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع هواوي على الإنترنت عبر الرابط www.huawei.com أو متابعتنا على:

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