‫هواوي بالشراكة مع صنلاين تطلقان حل وان بوكس للقروض الرقمية بدون تلامس

يتبنى برنامج حل وان بوكس للقروض الرقمية (Digital Loan One Box Solution) استراتيجية مفتوحة، مما يسمح للمؤسسات المالية بإطلاق مجموعة واسعة من الخدمات الخالية من التلامس، مثل حملة منتجات القروض عبر الإنترنت، و E-KYC للعميل، وتقييم المخاطر، وصرف الأموال، ومعالجة ما بعد القرض. ويستجيب الحل للحاجة الملحة من كل من المؤسسات المالية وعملائها للخدمات المالية الرقمية. ويُعد هذا المطلب هو الأكثر إلحاحًا وسط الوباء الذي تواصل العديد من البلدان مكافحته.

وباعتبار المؤسسات المالية حجر الزاوية للاقتصادات الوطنية، فإنها تحتاج إلى خدمات مالية رقمية ورقمية وعبر الإنترنت خالية من التلامس، خاصة في الوضع الحالي. ومع ذلك، تواجه البنوك العالمية تحديات مماثلة على صعيد سياق التحول الرقمي؛ ومنها التكاليف والمخاطر الضخمة لاستبدال الأنظمة القديمة، والميزانية المحدودة والعائد غير المؤكد على الاستثمار من أجل التحول، ونقص الأعمال المفتوحة والخبرة التقنية، والمنافسة الشرسة على نحو متزايد، والمزيد من الطلب على أجهزة الاتصال اللاسلكي الخدمة مدفوعة بالوباء، وغيرهم.

ويشير التمويل الخالي من التلامس إلى الخدمات التي لا يحتاج فيها العملاء والبنوك إلى التفاعل وجهًا لوجه. عبر قنوات التسويق الموحدة، فإنها تدعم الخدمات القائمة على المكونات الإضافية، والأعمال المدمجة، والميزات الجاهزة.

تم بناء حل وان بوكس للقروض الرقمية على بنية أساسية متقاربة من فيوجن كيوب (Huawei FusionCube)، مع اعتماد إطار العمل المصرفي للخدمات الصغيرة على مستوى المؤسسات EDSP الذي أصدرته شركة صنلاين في عام 2020. يدعم هذا الحل التحجيم الأفقي السريع والديناميكي وفقًا لمتطلبات العمل والنظام. كما أنه يوفر خط تجميع التسليم المستمر ديف أوبس (DevOps) لتلبية متطلبات التطوير السريع المتزايدة للمؤسسات المالية. تجعل الخدمات المصرفية الخالية من التلامس الخدمات المصرفية أكثر ملاءمة، مع الحفاظ على سهولة الاستخدام، وفي الوقت المناسب، والاحترافية، مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم وولائهم. يعمل الترابط بين خدمات النظام البيئي المالي على تعزيز حصة السوق وسمعة المؤسسات المالية. كما يوفر الحل التكلفة الإجمالية للملكية الفعالة والتي تلبي توقعات الاستثمار الخاصة بهم.

يقدم وان بوكس للقروض الرقمية أداءً بأقصى سرعة في المجالات التالية:

· فتح حساب عن بعد في الوقت الفعلي ومصادقة الهوية البيومترية عبر طرق متعددة (MFA)

· سرعة إنشاء القروض والموافقة عليها وصرف الأموال عبر الإنترنت (تقديم الطلب في مدة ثلاث دقائق، والموافقة على القرض في مدة ثانية واحدة، وعدم التدخل اليدوي)

صياغة العروض الترويجية والحملات التسويقية في الوقت الفعلي

إجراءات مرنة لما بعد القرض، وتقييم فوري لتمديد القرض

تحديث معلومات الحساب في الوقت الفعلي والخدمات بدون توقف

وصول سريع لشركاء النظام البيئي عبر واجهات برمجة التطبيقات القياسية المفتوحة

منتجات عالية الجودة يمكن للعملاء استيعابها بسهولة

نشر سريع يمكن أن يبدأ العمل به في غضون شهرين

صرح جيسون كاو، رئيس وحدة أعمال الخدمات المالية العالمية في مجموعة أعمال هواوي انتربرايز، قائلا: “وسط الوباء المستمر، يأتي الحل في الوقت المناسب للمؤسسات المالية. هذا الحل يمكنه تلبية متطلبات الإقراض والإقراض الفعال لكل من المؤسسات المالية والعملاء خلال هذه الأوقات الخاصة. كما أنه ضمن هذه الصناعة، سنواصل تطوير نظام بيئي عالمي وحلول قائمة على السيناريوهات من 2C إلى 2B مع شركاء عالميين. جنبًا إلى جنب مع العملاء والشركاء في الصناعة، سنبدأ بـ 5G ونغتنم الفرص عبر خمسة مجالات تقنية رئيسية وهم الاتصال والسحابة والحوسبة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الصناعة. وأخيرًا، سنوفر حلولاً وتقنيات ذكية قائمة على السيناريوهات لتسهيل التحول الرقمي للعملاء الماليين”.

هذا وقد أضاف هونغان لي، النائب الأول لرئيس شركة صنلاين، “بما أن صنلاين شركة مصرفية عالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات. فإننا نواصل الابتكار للريادة في تكنولوجيا مالية (FinTech) وإثراء الترابط بين الحياة. خلال كوفيد-19، أدركنا الحاجة الملحة للابتكار التكنولوجي والخدمات الرقمية والخدمات المالية المفتوحة على مستوى العالم. وفي ضوء ذلك، تطلق صنلاين وهواوي الآن حل الصندوق الواحد للقرض الرقمي. الحل مصمم للمؤسسات المالية والعملاء، خاصة لمن يفتقرون إلى القدرات التكنولوجية. ويستند إلى إطار عمل الخدمات المصغرة الخاصة بشركة صنلاين على مستوى المؤسسات للبنوك. كما تتميز هذه المنصة الذكية بالمرونة العالية، والاشتراك في موقع واحد، والأداء العالي، والنشر الموزع. إنه يلبي متطلبات القياس الأفقي الديناميكي للمؤسسات المالية من أي حجم في كل من متطلبات العمل والنظام. وهدفنا هو تقديم حل عملي ومفيد في هذا الوقت غير العادي”.

تساعد شركة هواوي وشركاؤها المؤسسات المالية على الوصول إلى ذروة رقمية جديدة في الشمول المالي، والابتكار التجاري القائم على البيانات، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتحقيق الاتصال الكامل وسرعة الخدمة. وحتى الآن، تعاونت شركة هواوي مع أكثر من 5,400 من شركاء الحلول والخدمات في جميع أنحاء العالم لدعم أكثر من 1,600 عميل مالي في 60 دولة ومنطقة. معًا، أنشأنا نظامًا بيئيًا بتغطية موسعة.

تُعد شركة صنلاين أفضل مزود لحلول التكنولوجيا المالية. وتعمل الشركة باستمرار على إعادة ابتكار تقنياتها لتمكين ثورة الخدمات المالية ودفع تنمية الصناعة. وحتى الآن، قدمت شركة صنلاين أكثر من 800 مؤسسة مالية عالمية بحلول متكاملة لتكنولوجيا المعلومات المالية، تغطي الأعمال الأساسية، والأعمال المالية عبر الإنترنت، والبيانات الضخمة، والخدمات الإدارية.

وباعتبارها شركة رائدة بين موردي التكنولوجيا المالية في الصين، أنشأت شركة صنلاين فروعًا ومكاتب خدمة في سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منذ عام 2016. كما عُرفت الشركة على نطاق واسع بقوتها في الابتكار وقيادة السوق وأداء المنتج. وهي تحتل المرتبة الأولى ضمن أفضل 3 من بائعي المنصات المصرفية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في استطلاع شركة فورستر للأبحاث على صفقات المنصات المصرفية العالمية (Forrester’s Global Banking Platform Deals Survey) لعام 2019. وهذا العام، منحت صحيفة جلوبال براندز مجازين (Global Brands Magazine)شركة صنلاين جائزة شركة التكنولوجيا المالية الأكثر ابتكارًا في آسيا لعام 2020 (2020 Asia’s Most Innovative FinTech Company)، وقد تم تصنيفها أيضًا ضمن قائمة 50 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الحاصلين على جوائز مشاريع الابتكار في الصين لعام 2020 (2020 IDC China FinTech).

يعد حدث هواوي كونكت لعام 2020 حدثًا رئيسيًا سنويًا تستضيفه شركة هواوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، ويُعقد في شانغهاي في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر 2020. يعتبر حدث هواوي كونكت منصة مفتوحة مصممة لمساعدة عملائنا وشركائنا على اجتياز هذه التغييرات وتبادل الخبرات والعمل معًا لخلق قيمة جديدة. في حدث هذا العام، شارك مختلف أصحاب المصلحة من مختلف تخصصات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك قادة الفكر ونخبة الأعمال وخبراء التكنولوجيا والشركات الرائدة والشركاء من النظم البيئية ومقدمي خدمات التطبيقات والمطورين، رؤيتهم للاتجاهات والفرص الحالية في رقمنة الصناعة. كما تم عرض مجموعة كاملة من تقنيات ومنتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة في هذا الحدث لعرض ابتكاراتنا المثمرة بجهود مشتركة. هدفنا النهائي هو بناء نظام إيكولوجي صناعي مفتوح وسليم يستفيد منه جميع أصحاب المصلحة ويخلق قيمة جديدة لجميع الصناعات. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.huawei.com/en/ events/huaweiconnect2020/

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