‫هتيرو تبرم اتفاقية ترخيص مع غيلياد ساينسز لتصنيع وتوزيع دواء “ريمديسفير” لعلاج جائحة كوفيد-19 في 127 دولة، بما في ذلك الهند

حيدر اباد، الهند، 14مايو 2020/PRNewswire/– أعلنت شركة هتيرو “Hetero” اليوم، وهي إحدى شركات الأدوية العامة الرائدة في الهند وأكبر منتج للعقاقير المضادة للفيروسات المرتدة في العالم، إبرام اتفاقية ترخيص مع شركة غيلياد ساينسز “Gilead Sciences” لتصنيع وتوزيع دواء ريمديسفير “Remdesivir” لعلاج جائحة كوفيد-19. وستقوم هتيرو، بموجب هذه الاتفاقية، بتوزيع ريمديسفير في 127 دولة، بما في ذلك الهند، بشرط الحصول على كافة الموافقات التنظيمية في البلدان المعنية.

وعلق الدكتور بي بارثا سارادهي ريدي “B. Partha Saradhi Reddy“، رئيس مجموعة شركات هتيرو قائلاً: “يسر هتيرو أن تشارك مع غيلياد لتمكين توصيل هذا الدواء المهم إلى الهند والدول النامية الأخرى في هذا الوقت الحاسم. توضح هذه الاتفاقية أيضًا أهمية التعاون العالمي والحاجة إلى العمل الجماعي لمكافحة الأزمات الصحية التي تؤثر على البشرية. وقد قامت شركة هتيرو بتطوير هذا المنتج في الهند، وقد عملت بالفعل مع الحكومة وICMR وDCGI لإجراء لدراسات والحصول على الموافقات اللازمة لجلب هذا المنتج لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19 في الهند”.

سيتم تصنيع ريمديسفير في منشأة تركيب الدواء في حيدر آباد في الهند، والذي تمت الموافقة عليه من قبل السلطات التنظيمية العالمية الكبرى مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وغيرها. وقامت شركة هتيرو بتطوير سلسلة توريد متكاملة رأسياً لهذا المنتج لتكمل حملة “صنع في الهند” كما حددها رئيس وزرائنا.

معلومات مهمة حول ريمديسفير

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لعقار ريمديسفير الاستقصائي المضاد للفيروسات لعلاج كوفيد-19. إن ريمديسفير مصرح به لعلاج المرضى في المستشفيات الذين يعانون من مرض كوفيد-19 الخطير. لا تزال المدة المثلى للعلاج قيد الدراسة في التجارب السريرية الجارية. بموجب قانون الاستخدام في حالات الطوارئ، يقترح تلقي العلاج لمدة تتراوح بين خمسة إلى عشرة أيام، وفقًا لشدة المرض. يكون الترخيص مؤقتًا ولا يحل محل عملية تقديم طلب الأدوية الجديد ومراجعته والموافقة عليه. تسمح EUA بتوزيع ريمديسفير واستخدامه في حالات الطوارئ فقط لعلاج كوفيد-19؛ لا يزال ريمديسفير عقارًا استقصائيًا ولم تتم الموافقة عليه في كل مكان عالميًا بما في ذلك الولايات المتحدة والهند.

نبذة عن شركة هتيرو:

هتيرو هي إحدى شركات الأدوية العامة الرائدة في الهند وأكبر منتج في العالم للأدوية المضادة للفيروسات المرتدة. مع 25 عامًا من الخبرة في صناعة المستحضرات الدوائية، انتشرت مجالات الأعمال الإستراتيجية لشركة هتيرو عبر واجهات برمجة التطبيقات والأدوية والمُستحضرات الحيوية والخدمات الصيدلانية المخصصة والأدوية ذات العلامات التجارية.

تمتلك هتيرو36 منشأة تصنيع حديثة، وأكثر من 300 منتج ولها حضور عالمي قوي في أكثر من 126 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات حول هتيرو، يرجى زيارة www.heteroworld.com.

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التواصل الإعلامي:

جياسينجه بالاكريشنان “ Jeyasingh Balakrishnan”

مدير الاتصالات المؤسسية

Hetero Labs Limited

هاتف محمول: (+91) 9989626541, (+91) 9833836185