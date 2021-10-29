شنجن، الصين، 28 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة زد تي إي (0763.HK / 000063.SZ) ، المُزود الدولي الرئيسي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسية وحلول تكنولوجيا المستهلك للإنترنت المحمول، اليوم أن “ني فاي”، النائب الأول لرئيس زد تي إي ورئيس “زد تي إي للخدمات المحمولة”، قد ألقى كلمة رئيسية حول “مقياس الارتقاء الجديد مع وجود (الابتكار العملي)” في مؤتمر محللي زد تي إي لعام 2021، حيث شارك أهداف التطوير المستقبلية والتدابير الإستراتيجية لـ”زد تي إي للأجهزة المحمولة”.

قال: ستدخل أجهزة “زد تي إي للخدمات المحمولة” إلى الجيل الخامس بشكل كامل “All in 5G” في سوق الصين، وتعزز المركز الأساسي للهواتف المحمولة في الإنترنت عبر الهاتف المحمول، كمّا أنها ستواصل إنشاء نظام بيئي طرفي كامل التصور للجيل الخامس. وفي الوقت ذاته، ستعمل زد تي إي على تعزيز موقع “فاعل الابتكار”، ودفع تسويق التقنيات المتطورة من خلال “الابتكار + الإجراء”، ودمج العلامات التجارية والقنوات والأسواق لبذل جهود متضافرة، ودعم أعمال المحطة بشكل شامل لتوسيع نطاق جديد.

نظرًا للتراكم التكنولوجي العميق والقدرة على الابتكار، تحقق تحسن كبير في أعمال “زد تي إي للخدمات المحمولة” خلال النصف الأول من عام 2021. من بين ذلك، بلغ معدل نمو الإيرادات المحلية 150%، وكان معدل نمو إيرادات السوق الدولية 50%. كمّا احتلت SoM of 5G CPE المرتبة الأولى في العالم. ستُشحن أكثر من 100 مليون وحدة من أجهزة زد تي إي الطرفية على مدار العام، وسيستخدم أكثر من 50% منها شرائح مصممة داخليًا. وفقًا للهدف العام لشركة زد تي إي الخاص بالدخول ضمن أفضل 500 شركة في العالم في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، وُضع الهدف الجديد المتمثل في معدل نمو سنوي يزيد عن 200% للسوق المحلي وأكثر من 50% للسوق الخارجي لأعمال الأجهزة المحمولة.

انتقل إلى “ All in 5G ” في السوق الصيني، وواصل التمتع بتجربة ذكية كاملة التصورات

وتمر صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية حاليًا بعصرٍ جديدٍ من التطور المتسارع والإنقسام المستمر والابتكار المتكامل. يجتاح اتجاه “الجيل الخامس” العالم، كمّا أن تصور الاستهلاك آخذ في التوسع، ويتعافى السوق تدريجياً خلال فترة ما بعد الجائحة. في سبيل مواجهة فرص جديدة لتطوير السوق للهواتف الذكية من “الجيل الخامس” ومنتجات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، ستتحول زد تي إي للخدمات المحمولة كلها إلى “الجيل الخامس” في المستقبل، وستواصل تعزيز استراتيجية المنتجات “الطرفية الكبيرة”، وبناء مستقبل جديد للجيل الخامس مع تجربة ذكية ذات تصور ذكي.

فيما يتعلق بإنشاء النظام البيئي، ستواصل “زد تي إي للخدمات المحمولة” تحسين نظام المنتجات الذكية “1+2+N” ، وتعزيز التحوّل والتطور في “بيئة خدمات البرمجيات والأجهزة”، ودمج الهواتف الذكية، والبيانات الشخصية، وبيانات الأسرة، وتوفر تجربة “الجيل الخامس” الذكية الشاملة التي تشمل التصورات الأربعة، وهي الرياضة والصحة، ورحلات العمل، والمنزل والتعليم ، والترفيه السمعي البصري. استنادًا إلى الهندسة البيئية الشاملة، ستعزز زد تي إي للخدمات المحمولة الدور الأساسي للهاتف الذكي في الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وستواصل تحسين إمكانات المنتج في المجالات الرئيسية الأربعة والتي تشمل التصميم والتصوير الفوتوغرافي والاتصالات والتفاعل مع نظام التشغيل وإنشاء تطبيقات متعددة، وإنشاء تفاعل واتصال متعدد الشاشات، وذلك لتحقيق إنترنت الأشياء المتمحور حول الهواتف الذكية.

أمّا في مجال منتجات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، ستعزز “زد تي إي للخدمات المحمولة” مكانتها الرائدة في السوق العالمية. تغطي منتجات الإنترنت عبر الهاتف المحمول من ZTE حاليًا محطات البيانات الشخصية والعائلية ومحطات التوصيل البيني الصناعية ومحطات إنترنت المركبات “IoV“. تحتل أجهزة التوجيه من “الجيل الخامس” المرتبة الأولى في سوق المشغلين العالمي. فيما يتعلق بـSoM، ستسعى “زد تي إي للخدمات المحمولة” جاهدة لتحتل دائمًا المركز الأول في السوق الراقية لمنتجات MBB؛ ومن حيث القدرات التقنية، ستحافظ على براءات اختراع “الجيل الخامس” وأداء المنتج في مكانة رائدة. كمّا ستعمل في الوقت ذاته على توسيع منتجات إنترنت الأشياء بشكل شامل، ليضم المركبات والصناعة وما إلى ذلك، لكي تصبح الأولى في الأعمال التجارية العالمية للإنترنت عبر الهاتف المحمول.

توحيد “الابتكار العملي”، والارتقاء بالشرائح المُصممة داخليًا إلى مستوى جديد

في إطار استراتيجية المنتج “المحطة الكبرى”، ستعزز “زد تي إي للخدمات المحمولة” من “الابتكار العملي” الخاص بها في المجال التقني، كمّا أنها ستواصل تعزيز الابتكارات التكنولوجية المتطورة، وتعزيز “قوة العمل” الخاصة بها من أجل الترسيخ التجاري في المستقبل. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأساسية الكامنة، ستدمج “زد تي إي للخدمات المحمولة” شرائح مصممة داخليًا في تخطيطها التنموي النشط، كمّا إنها ستبذل جهودًا لتحسين قدراتها المستقلة ومستوى الابتكار. وقد تقدمت ZTE حاليًا بطلبٍ للحصول على 4,400 براءة اختراع للشرائح، كمّا إنها تمتلك حوالي 1,950 براءة اختراع مُرخصة. من بين تلك الأمور، غطت شرائح المحطات المُصممة داخليًا الاتصالات الشخصية والمنازل وإنترنت المركبات، والمراقبة الصناعية وغير ذلك من المجالات. وتخطط “زد تي إي للخدمات المحمولة” في المستقبل لمواصلة تحسين قدرتها على منصة البحث والتطوير، وزيادة توسيع نسبة تطبيق الشرائح المُصممة داخليًا.

أمّا في مجال الهواتف الذكية، ستواصل “زد تي إي للخدمات المحمولة”، بصفتها رائدة التصوير باستخدام الكاميرات المخفية، والتصوير الحسوبي المدمج، الترويج لتحديث وتكرار التقنيات ذات الصلة، مما يؤدي إلى مسار جديد تمامًا في صناعة الهواتف الذكية. وفي الوقت ذاته، ومع الاعتماد على المنتجات الطرفية “1+2+N” ووجود نظام بيئي كامل، ستعمل على إنشاء اتصالات ذكية للذكاء الاصطناعي تعتمد على السيناريوهات، وكذلك إنشاء حلول للشبكات الطرفية الذكية والمهنية استجابة لمتطلبات الموثوقية العالية والأمان الشديد وزمن الوصول الأقل وعرض النطاق الترددي العالي في سيناريوهات مختلفة في مجالات التطبيقات الشائعة مثل المكاتب المتنقلة والرياضات الإلكترونية والبث المباشر.

في سوق إنترنت المركبات المتصاعد دائمًا، سوف تستكشف “زد تي إي للخدمات المحمولة” نموذج الأعمال وابتكار السيناريو لتعزيز تطوير صناعة اتّصال المركبة بكلّ شيء خلويًا “C-V2X” بشكل شامل وإنشاء وسائل النقل الذكية. باستخدام الجيل الخامس واتّصال المركبة بكلّ شيء خلويًا من أجل تشكيل نظام تنسيق شامل للأشخاص والمركبات والبنية التحتية والشبكة والسحابة، يمكننا إنشاء وصلات الاتصالات بزمن انتقال منخفض وموثوقية شديدة، وتحقيق شبكة نقل ذكية أكثر كفاءة وذكاء وأمان. لقد حققت “زد تي إي للخدمات المحمولة” حاليًا تعاونًا استراتيجيًا متعمقًا مع عددٍ من شركات السيارات من الدرجة الأولى، ووصل حجم الشحن التراكمي للمنتجات إلى مستوى المليون.

التنسيق الكامل للعلامات التجارية والقنوات، وتحقيق النمو المتواصل للأعمال التجارية العالمية

مع وجود الأساس المتين المتمثل في قدرة المنتج والابتكار التكنولوجي، ستعمل”زد تي إي للخدمات المحمولة” أيضًا على تنسيق استراتيجيات العلامة التجارية والقنوات والسوق بالكامل في المستقبل، وذلك للحفاظ على وتيرة التطور السريع في الصين والنمو المطرد حول العالم. أمّا فيما يتعلق بتصميم العلامة التجارية، ستعمل “زد تي إي للخدمات المحمولة” على دمج العلامات التجارية الرئيسية الثلاث، وهم ZTE وNubia وRed Magic، فضلاً عن توسيع قطاعات الأسواق المحلية. بناءً على التنسيق الفعّال للعلامات التجارية، تم وضع تصور جديد تمامًا لهواتف زد تي إي الذكية، حيث إنها مزودة بتقنيات مميزة وجودة عالية ومتانة. من بين تلك الأمور، تركّز Axon على رجال الأعمال، وتدعو إلى تحقيق قوة ريادة الأعمال الاجتماعية، بينما تُعد Nubia علامة تجارية لأزياء الشباب وتركز على التفرّد، كمّا تركز Red Magic على مجال الرياضة الإلكترونية، وتقوية العلامات التجارية من خلال الالتزام والشغف والاعتدال، وذلك لتغطية أشخاص مختلفين.

فيما يتعلق بإنشاء القنوات، ستركز “زد تي إي للخدمات المحمولة” على توسيع العمليات الناجحة، واستخدام الأنظمة الرقمية لتعزيز التمكين الشامل للقنوات الطرفية. كمّا سيركز متجر تجربة “الجيل الخامس” على توفير تجربة غامرة نظرًا لكونه موقعًا مهمًا وجسرًا للتفاعل مع المستهلكين والمتحمسين. وسيتم توسيع قنوات التوزيع في الوقت ذاته، وكذلك تحسين إنشاء نظام البيع بالتجزئة غير المتصل بالإنترنت بالاعتماد على نموذج الإنشاء المشترك للقناة. تخطط “زد تي إي للخدمات المحمولة” لإنشاء 5,000 قناة بيع غير متصلة بالإنترنت في عام 2021، وقد تم إنشاء 4,000 قناة حتى الآن، وبدأ حجم نظام البيع بالتجزئة في التبلور. إضافة إلى ما سبق، ستحقق “زد تي إي للخدمات المحمولة” مزايا ثابتة لزد تي إي في العملاء من الشركات والحكومة، وستواصل تطوير القنوات السياسية والتجارية، وإنشاء نظام مبيعات متعدد المستويات مع تغطية كاملة.

في الأسواق الخارجية، ستطبق “زد تي إي للخدمات المحمولة” سياسات خاصة بكل بلد، وتعتمد استراتيجيات مختلفة بناءً على الاختلافات في بيئة السوق وتطوير “الجيل الخامس” في مختلف البلدان، فضلاً عن التركيز على الدول الكبرى لتحسين القدرات في التشغيل المكثف والتنمية المستدامة. تغطي مبيعات “زد تي إي للخدمات المحمولة” حاليًا أكثر من 160 دولة ومنطقة، ويوجد أكثر من 100 مليون مستخدم نشط للهواتف الذكية في شتى أنحاء العالم. تحافظ “زد تي إي للخدمات المحمولة” على التعاون الوثيق مع أكثر من 3,000 من شركاء القنوات حول العالم، وقد أنشأت علاقات تعاون إستراتيجية مع 50 من كبار المشغلين. أمّا في مجال التجارة الإلكترونية، ستواصل “زد تي إي للخدمات المحمولة” دمج منصات التجارة الإلكترونية التابعة لها ومنصات التجارة الإلكترونية التابعة لجهات خارجية، وذلك لتحسين تغطية السوق وقدرات الخدمات.

كجزء من حل الاتصالات الكامل الشامل، تُعد أعمال المحطة الطرفية أحد الاتجاهات التي تدعم نمو أعمال زد تي إي في المستقبل. في سبيل مواجهة الفرص والتحديات الجديدة، ستعمل “زد تي إي للخدمات المحمولة”، استنادًا إلى أهداف جديدة تمامًا، التحوّا الكامل نحو “الجيل الخامس” بمساعدة تطوير “الجيل الخامس”، ولا تدخر جهدًا تجاه “الابتكار العملي”. كمّا إنها ملتزمة بتحقيق الأماني باستخدام التقنيات، ومواصلة بذل الجهود بالتنسيق مع العلامات التجارية والمنتجات والقنوات، مع التوقع بتحقيق قوة تكنولوجية مهمة لتطوير صناعة المحطات الذكية.

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مارجريت ما

شركة زي تي إي

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