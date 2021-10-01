شنجن، الصين, 30 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة Blackview مؤخرًا هاتف BV6600 Pro وهاتف Blackview BL5000.

بالنسبة للأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم خارج المنزل – سواء للعمل أو اللعب – فتُعد هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للهواتف المحمولة العادية حيث أنها لا يمكنها أن تتحمل التعرض المستمر للأوساخ أو الغبار أو الماء أو الطقس القاسي بشكل جيد، ويمكن أن تنكسر بسهولة نتيجة تعرضها لمثل هذه الظروف الصعبة. أما بالنسبة للأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار في هاتف ذكي يمكنه التحمل أكثر من الهواتف العادية، فتتوفر مجموعة من الخيارات الجيدة التي تطرحها هذه العلامة التجارية Blackview تجمع بين السعر الجيد وخطوط الإنتاج المتطورة.

تقدم شركة Blackview هواتف متينة ومثالية لاستخدامها خارج المنزل أو لأسلوب حياة مفعم بالنشاط. هذه الهواتف المتينة قوية ومتكيفة مع الظروف القاسية ويمكن الاعتماد عليها، فهي تستوفي مقاييس الحماية الدولية IP68 وIP69K والمعايير العسكرية MIL-STD-810G الرائدة في الصناعة، وذلك بفضل المميزات التي تتمتع بها مثل التصاميم المقاومة للماء والصلابة والبطاريات طويلة الأمد. يمكن الحصول على هذه الهواتف من خلال العديد من المنصات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بما في ذلك Amazon و eBay و AliExpress و Cdiscount، وذلك بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Blackview. تشمل المنتجات المميزة ما يلي:

هاتف BV6600 Pro من Blackview

يعد هاتف BV6600 Pro الذي أُصدِر في سبتمبر 2021 من أحدث الهواتف المتينة من Blackview، فهو يتميز بكاميرا تصوير حرارية مدمجة من FLIR Lepton® تتيح للمستخدم رؤية الحرارة وقياسها عندما تكون غير مرئية للعين البشرية. والمدهش حقًا في هذا هو أنه يمكّن المستخدم من مشاهدة العالم بطريقة جديدة ومثيرة للتمتع برؤية شبيهة بالكائنات الفضائية، فهو يمنح متعة كبيرة مع هذه الكاميرا الحرارية، وجميع تلك الصور التي تجعلك تمر بتجربة فريدة من خلال هذه الكاميرا الحرارية يمكن التقاطها وحفظها على الهاتف ويمكن مشاركتها بشكل أكبر ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي إضافة مثيرة لنمط الحياة العادي لوسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يقتصر الهدف من تقنية التصوير الحراري على تحقيق المتعة فحسب، بل أنها تساعد أيضًا في استكشاف المشكلات المختلفة التي قد يواجهها كل منزل مثل الأعطال الكهربائية وتسرب الغاز وما إلى ذلك، كما تساعد على تعزيز السلامة الشخصية في البيئات الخارجية. وإلى جانب ذلك، يحتوي هاتف BV6600 Pro على بطارية عملاقة بقوة 8580 مللي أمبير في الساعة، وهي أعلى من متوسط السعة بنسبة 53% لدعم الاستخدام الكثيف لأكثر من يوم واحد.

وفي الأسواق، فإن هواتف التصوير الحراري قليلة للغاية وباهظة الثمن، بينما هاتف BV6600 Pro هو الأكثر اقتصادًا والأطول أمدًا من بينها. وبالنسبة للمستخدمين الجدد لهذه التقنيات الحرارية المتطورة الذين يرغبون في تجربتها، فإن هاتف BV6600 Pro بلا شك هو الخيار الأفضل للبدء به.

يُرجى النقر هنا للاطلاع على تطبيقات التصوير الحراري المذهلة. تشمل النماذج الحرارية عالية الجودة التي تطرحها شركة Blackview هاتف BV9900 Proوهاتف BV9800 Pro.

هاتف BL5000 من Blackview

وقد أُطلِق هاتف BL5000 من Blackview في أغسطس 2021، واكتسب شعبية كبيرة في السوق الأوروبية. يُعد هاتف BL5000 خيارًا قويًا للأشخاص الذين يبحثون عن تجربة ألعاب استثنائية على هاتف متين، فيمكن من خلاله لعب المئات من الألعاب ثلاثية الأبعاد الشائعة والواسعة النطاق دون عناء بفضل الأدوات والبرامج الفائقة التي يتمتع بها. وهذا الهاتف فائق السرعة، وممتع للعين من حيث المؤثرات البصرية، وسلس للغاية عند إجراء جميع العمليات، وهو يعمل بنظام ألعاب احترافي يجمع بين أفضل مميزات الهواتف المحمولة والألعاب مما يتيح للمستخدم ممارسة الألعاب دون تشتيت الانتباه.

ولاستعراض المزيد من التفاصيل المدروسة للهاتف فهو يتميز بقدرته على الشحن السريع بقدرة 30 واط، وهو مزود بكابل شحن على شكل حرف “L” للعب براحة فائقة أثناء الشحن. يُرجى النقر هنا للاطلاع على المواصفات وعرض المزيد من التفاصيل.

وفي الواقع، لا يقتصر الأمر على توفير هواتف متينة فحسب من Blackview، فهذه العلامة التجارية توفر أيضًا الهواتف الذكية وسماعات الأذن والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية الرائجة. لا تُعد خطوط الإنتاج هذه متينة بشكل خاص مثل خط الهواتف المتينة ولكنها تتميز بتصاميم جميلة وأداء جيد. تلقى خطوط الإنتاج هذه رواجًا جيدًا في أوروبا وروسيا نظرًا لأسعارها المناسبة. وبالنسبة لأولئك الذين ينوون تغيير هاتفهم بآخر جديد، فإن العلامة التجارية Blackview تُعد مقصدًا رائعًا للجوء إليه. ويرد فيما يلي أفضل المنتجات التابعة لخطوط الإنتاج المذكورة أعلاه.

Blackview A100 (هاتف رائج)

يتميز بأفضل شكل وكاميرا وسعره مناسب.

Blackview AirBuds 5 Pro (سماعات أذن هجينة تتميز بقدرتها على العزل النشط للضوضاء (ANC))

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Blackview Tab 10 (جهاز لوحي)

جهاز لوحي اقتصادي يتميز ببطارية طويلة الأمد ومعالج ثماني النواة وأحدث نظام أندرويد.

Blackview AceBook1 (جهاز كمبيوتر محمول)

جهاز كمبيوتر محمول خفيف وقوي يتميز بصوته الممتاز.

Blackview R6 (ساعة ذكية)

ساعة ذكية فائقة متينة مقاومة للماء تستوفى مقاييس الحماية الدولية IP68.

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