‫نظام تحضير العينات الآلي الجديد MGISP-Smart 8 من MGI يظهر لأول مرة دوليًا في MEDLAB الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 يناير 2022 /PRNewswire/ — شركة MGI Tech Co.، Ltd. (“MGI”)، الشركة العالمية الرائدة والمبتكرة في علوم الحياة، كشفت عن نظامها الآلي الجديد لإعداد العينات MGISP-Smart 8 للعالم في MEDLAB الشرق الأوسط، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. تمثل هذه الفعالية أول ظهور لـ MGISP-Smart 8 في الأسواق الدولية خارج الصين، بعد إطلاق المنتج في الصين في مؤتمر ICG-16 في أكتوبر 2021. ستتوفر MGISP-Smart 8 في الأسواق خارج الصين في أبريل 2022.

يُعد MGISP-Smart 8 روبوتًا مستقلاً لأداة السحب ذات الـ 8 قنوات يحقق أوتوماتيكية معملية مرنة وقابلة للتخصيص مع العديد من الابتكارات في في وظائف الماصات و القابض الآلية ، مثل الوضع الديناميكي المستقل متعدد القنوات واكتشاف السائل ثنائي المستوى. مجهزًا بتقنيات أساسية متطورة، مثل ماصة (أداة سحب) مستقلة ذات 8 قنوات، وقابض ذكي متكامل وتصميم مسار ثلاثي الشرائح، يلبي MGISP-Smart 8 مجموعة متنوعة من احتياجات التطبيقات المختلفة، من إعداد محاليل التسلسل النووي إلى اكتشاف الحمض النووي وإعداد العينات.

صرح الدكتور روي تان، المدير العام لشركة MGI Asia Pacific: “منذ بدايتنا، التزمت MGI بتطوير أعمال أنظمة التحضير الأوتاماتيكي للعينات. ساعد MGISP-960 و MGISP-100 في تبسيط مهام تحضير العينات المملة واستقبلهما المجتمع الطبي والعلمي الدولي جيدًا، بينما دعم نظام معالجة نقل العينات الآلي MGISTP-7000 ومستخرج الحمض النووي الآلي MGISP-NE384 الوقاية من الأوبئة جهود لعدد من البلدان في جميع أنحاء العالم. ولقد حققنا مرة أخرى تقدمًا كبيرًا في أوتوماتيكية المختبرات من خلال MGISP-Smart 8 الجديد. كما أن نظام MGISP-Smart 8 يعتمد على أنظمتنا الحالية بمزيد من المرونة والذكاء والتخصيص – مما يتيح لنا توفير سير عمل آلي شامل للمختبر لمزيد من المجالات والتطبيقات”.

ماصة مستقلة بـ 8 قنوات وقابض ذكي لتلبية احتياجات الماصات المختلفة

يعمل نظام MGISP-Smart 8 على أ أوتوماتيكية وظيفة الممصات والقابض، وهما وظيفتان أساسيتان للمختبرات. بفضل الماصة المستقلة ذات الثماني قنوات للانتقاء، يتحكم النظام بمرونة وكفاءة في سحب العينات لمجموعة متنوعة من السيناريوهات والمهام المعملية.

يتراوح حجم ماصات النظام من 1 ميكرولتر إلى 1000 ميكرولتر، وتدعم ثماني ماصات مستقلة اكتشاف السائل ثنائي المستوى من أجل السعة والضغط. كما أن MGISP-Smart 8 قادرًا على القيام بوظائف الماصة لأحجام مختلفة وقنوات مختلفة وفترات زمنية غير متكافئة – مما يجعلها قابلة للتكيف مع الألواح الدقيقة والخزانات والأنابيب. وفي الوقت نفسه، فإن القابض القابل للدوران المتكامل عالي الدقة يتصل مباشرة بأداة التكامل المحيطي ويكتشف حالة الإمساك في الوقت الفعلي لضمان استقرار التجربة.

تصميم سطح منزلق ثلاثي مكدس متوافق للغاية مع التطبيقات المختلفة

بالإضافة إلى وظائف الماصة والمقبض، يعد MGISP-Smart 8 سهل الاستخدام للغاية ومرنًا مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل. يُعد تصميم السطح المنزلق الثلاثي المكدس لمحطة العمل الرئيسية قابلًا للتكيف مع وحدات مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بدمج الوحدات بمرونة مثل وحدات البناء واستبدال الوحدات النمطية بسهولة في أي وقت لبروتوكولات التطبيقات.

مع 36 مسارًا منزلقًا مستقلاً على سطح الوحدة، يدعم MGISP-Smart 8 ما يصل إلى 30 مخططًا قياسيًا من SBS ويعمل مع سبعة أنواع من حاملات المستهلكات. تم تجهيز جميع المسارات ومواضع سطح الوحدة بوظيفة استشعار الموضع، بالإضافة إلى وظائف الحث لتجنب أخطاء الوضع في غير مكان. يعمل MGISP-Smart 8 أيضًا مع أنواع مختلفة من الوحدات الوظيفية ومتوافق مع مجموعات المحاليل المختلفة مع برنامج مرن.

يغطي MGISP-Smart 8 سيناريوهات تطبيق مختلفة، باعتباره نظام سحب آلي مرن، في علم الجينوم وبيولوجيا الخلية والبروتينات وتطوير الأدوية والفحص الميكروبي وغير ذلك المزيد. من خلال أوتوماتيكية العمليات بالكامل، و يمكن للمختبرات تحسين الكفاءة؛ وتقليل الأخطاء في بروتوكولات معالجة السوائل المعقدة والمتكررة؛ وتحرير الباحثين من العمل الشاق لإعداد العينات حتى يتمكنوا من تخصيص المزيد من الوقت لمهام أكثر قيمة.

سيتم عرض MGISP-Smart 8 في MEDLAB الشرق الأوسط حتى 27 يناير. بعد MEDLAB، ستعرض شركة MGI النظام في مهرجان The Festival of Genomics & Biodata في لندن بين 25 و 28 يناير عبر الإنترنت، و SLAS 2022 في بوسطن بين 7 و 9 فبراير. شرفونا بالحضور لرؤيتنا ومناقشة البروتوكولات المخصصة الخاصة بك ومعرفة ميزاتها المرنة والقابلة للتكيف.

حول “أم جي آي تيك المحدودة”

تتخذ شركة “أم جي آي تيك المحدودة” من مدينة شنجن في الصين مقراً لها، وتعمل في إطار التزامها بابتكار الأدوات والتقنيات الحيوية اللازمة لتوجيه دفة بحوث العلوم الحياتية عبر الابتكارات الذكية. واعتماداً على تقنياتها الخاصة، تركز الشركة على بحوث و تطوير وإنتاج وبيع أجهزة التسلسل الجيني، والكواشف والمنتجات ذات الصلة لدعم بحوث العلوم الحياتية، الزراعة، الطب الدقيق، والرعاية الصحية. وتعتبر الشركة رائدة في إنتاج التقنيات الإكلينيكية للتسلسل الجيني ذات القدرات الإنتاجية العالية*، وتشمل منصاتها المتخصصة العديد من المجالات الطبية: التسلسل الجيني*، والتصوير الطبي، و أتمتة المختبرات. وتتمحور رسالة الشركة حول تطوير أدوات العلوم الحياتية المتقدمة لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو متابعة حساباتها عبر Twitter ، LinkedIn ، YouTube.