‫نظام التدريب على المحاكاة الافتراضية لرافعة Kiloton بالصين يعمل على تعزيز المزيد من المواهب لمشاريع طاقة الرياح

توفر شركة XCMG تجربة تشغيل محاكاة افتراضية لرافعتها الأسطورية التي تصلح لكافة التضاريس XC A1600 لأكثر من 500 مشغل

شوزهو، الصين, 29 يوليو/تموز 2021 / PRNewswire / – في ضوء الترويج لاعتماد طاقة الرياح، أطلقت شركة XCMG الرائدة في تصنيع آلات البناء (000425.SZ) نظامًا رائدًا للتدريب على المحاكاة الافتراضية للرافعة الزاخِر بالعديد من التقنيات الأساسية الرائدة من XCA1600 الأسطوري جميعًا -الرافعة الأرضية، نموذج استخدم على نطاق واسع في تركيب توربينات الرياح في الصين.

وقال وانغ مين ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة XCMG “يمكن النظام المشغلين من إتقان المهارات الأساسية بسهولة وبسرعة ودقة من خلال محاكاة حقيقية للمسات البصرية والسمعية. . تجعل من التجربة غامرة بالكامل تدريب المشغل أكثر احترافًا ودقة وملاءمة وفعالية من خلال دمج عروض الفيديو، وخوذات الواقع الافتراضي والقفازات الرقمية وأكثر من ذلك.

وكان أول نظام تدريب للرافعات ذات الحمولة الفائقة في صناعة آلات البناء في المنزل وعلى نطاق واسع، حيث اعتمدت مقصورة حقيقية ووحدة مراقبة ولوحة عرض ومراقبة لتشبه بيئة تشغيل فعلية مع معلمات مراقبة متسقة. كما حققت أيضا التركيب والتشغيل الافتراضيين لستة ظروف عمل رئيسية بعد اختراق الحواجز التقنية المتمثلة في عمليات محاكاة الرفع الفائقة والتحميل.

ويمكن لنظام عرض عزم الدوران الأصلي الذي تم إنشاؤه من خلال شركة XCMG إكمال العمليات التفاعلية وعرض البيانات للرافعة الفائقة، وذراع طاقة الرياح وذراع الرافعة، بالإضافة إلى الفتح والشد بنقرة واحدة بالإضافة إلى الدوران التلقائي لذراع طاقة الرياح. ويستخدم هذا النظام التدريبي سيناريوهات رفع طاقة الرياح من النطاق الأكبر الذي يدعم المشغلين لإتقان المهارات بسرعة.

قامت شركة XCMG بترقية نظام التدريب على المحاكاة الافتراضية للرافعة على جميع التضاريس كيلو طن مرة أخرى في عام 2020 مع XCA1600 كنموذج أولي، ويضم برامج للنظام التلسكوبي، وعرض رأس مزدوج الأسطوانة والتحكم. حققت الترقية أيضًا تبديل المنتجات والبرامج المختلفة لتغطية تدريب المنتجات التي تتراوح من 800 إلى 1600 طن.

واستنادًا إلى إحصاءات صناعة الطاقة الوطنية لعام 2020 الصادرة عن إدارة الطاقة الوطنية في الصين، تضاعف إنشاء مشاريع طاقة الرياح البرية والبحرية في الصين ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالعام السابق، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 71.67 جيجاوات. ومن المتوقع أن تصل طاقة الرياح في الصين إلى متوسط زيادة سنوية بمستوى مرتفع نسبيًا يتراوح بين 30-50 مليون كيلووات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتقرير تنمية الطاقة في الصين لعام 2020 وتقرير الصين لتطوير الطاقة الكهربائية لعام 2020، الذي نشره معهد تخطيط وهندسة الطاقة الكهربائية بالصين في منتصف يوليو/تموز، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة لمشغلي تركيب توربينات الرياح.

قامت في الوقت الراهن، شركة XCMG بتدريب 1520 فئة من مشغلي الرافعات ذات الحمولة الكبيرة والفائقة الذين يتولون أدوارًا قيادية في مشاريع البناء الكبرى في جميع أنحاء الصين.

حول شركة XCMG

XCMG هي شركة تصنيع آلات ثقيلة متعددة الجنسيات لها تاريخ يمتد إلى 78 عامًا. وتحتل حاليًا المرتبة الرابعة في صناعة آلات البناء في العالم. وتقوم الشركة بالتصدير إلى أكثر من 187 دولة ومنطقة حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.xcmg.com

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1583098/XCMG_ virtual_simulation_operative_ experience_legendary_XC_A1600_ all_terrain_crane.jpg