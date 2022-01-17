‫نجاح “ولاء” الكائنة بالمملكة العربية السعودية في تبنى “eBaoCloud DigitalCore” أداة تمكين للتحوّل الرقمي

سنغافورة، 17 يناير 2022 /PRNewswire / – يطيب لشركة ” eBaoTech ” ( إيباوتك )، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم حلول التأمين الرقمي، أن تشارك شركة ولاء للتأمين التعاوني ( ولاء )، وهي واحدة من أفضل 5 شركات تأمين في المملكة العربية السعودية، بنجاح نشر منصة ديجيتال كور ، eBaoTech ™ وإطلاق الدفعة الأولى من المنتجات على المنصة الجديدة. سوف تستخدم “ولاء” eBaoCloud® DigitalCore ™ في إدارة جميع خطوط الأعمال التجارية والاستهلاكية لتحسين كفاءة التشغيل بشكلٍ كبير وتطبيق التطورات التكنولوجية في العصر الرقمي.

كان نظام إدارة السياسات المُطور داخليًا لشركة “ولاء” قيد الاستخدام لمدة تربو على 10 سنوات. كمّا تُدار منتجاتها التأمينية باستخدام العديد من الأنظمة الفرعية. وقد حققت “ولاء” زيادة في الإيرادات تجاوزت نسبتها 21% خلال عامي 2019 و2020، وأدركت أنه من الضروري استبدال النظام القديم من أجل تحقيق الكفاءة وتطلعات النمو للعقد القادم وما يليه. وعلى هذا النحو، ظلت “ولاء” تبحث عن منصة حديثة لإضفاء الصبغة المركزية على إدارتها لجميع المنتجات وعمليات إدارة السياسات من الأعمال الجديدة، وإدارة الأطراف، والتأييد، والمطالبات، وإعادة التأمين، مع التمتع بقدرات رقمية قوية ومستقبلية.

وقع الاختيار على “DigitalCore ” الخاص بـ” eBaoTech” أخيرًا ليكون منصة رقمية مثبتة عالميًا مع وجود أدلة ناجحة في السوق السعودية:

· البنية القائمة على الخدمات المُصغرة: تتشكل المكونات الرئيسية في ” DigitalCore” وتطور على بنية مُوزعة لتوفير إمكانية التوسع والمرونة اللازمة لدعم نمو أعمال “ولاء” في المستقبل، وتوسيع القنوات، واعتماد التكنولوجيا الجديدة

· قدرات واجهة برمجة التطبيق: تستخدم DigitalCore واجهات برمجة تطبيقات ” RESTful” في تشغيل الوحدات الداخلية المواجهة، فضلاً عن اعتبارها منصة افتراضية لواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة من أجل توفير العديد من خدمات التأمين المُصغرة استجابة لاحتياجات العمل المتغيرة مع الحفاظ على إمكانات خلفية مُوحدة وثابتة وآمنة

· منتجات قابلة للتكوين: تتيح DigitalCore إطلاق منتجات جديدة لمدة قصيرة تصل إلى أسبوعين

· نهج النشر السريع: تعمل بنية النظام الأساسي المنفصلة على تسريع تقدم التنفيذ على نحوٍ كبير

أبرز الأعمال التجارية للمنصة الرقمية الجديدة:

· دعم وضع عروض الأسعار وإصدار الوثائق والمصادقة عليها والمطالبات وإعادة التأمين

· تقديم عروض المستخدم على أساس الدور وعرض واجهة المستخدم

· أتمتة فحص وتهيئة قاعدة الإصدار

· توفير إمكانية تشغيل متداخل مضمنة عبر الوحدات النمطية الداخلية ومع الأنظمة البيئية الخارجية استنادًا إلى إمكانيات السحابة الأصلية

“نظرًا لتحولنا الرقمي الشامل، فنحن سُعداء للغاية بسبب اختيار DigitalCore من eBaoTech لتكون بمثابة منصة إدارة سياسة الجيل التالي. كمّا أننا نثق في أن النظام الأساسي الجديد سيوفر لنا مزايا تقنية للعمل بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق من خلال “مصنع المنتجات” القوي، ونصبح أكثر انفتاحًا وابتكارًا ومرونة عند التعامل مع أصحاب المصلحة بالنظام البيئي الخارجي مع بنية النظام المنفصلة.”جاء ذلك على لسان جونسون فاروغيز، الرئيس التنفيذي لشركة ولاء للتأمين التعاوني.

“نشكر “ولاء” على ثقتهم في منصتنا إلى جانب دعمهم لفريقنا. كمّا أنه من الرائع للغاية تعاون فرق “ولاء و”إيباوتك” بشكل جيد عن بُعد طوال فترة التنفيذ بأكملها، بالإضافة إلى استكمال النشر في 8 أشهر. ستوفر المنصة الجديدة لشركة “ولاء” مزايا تقنية قوية من أجل الحفاظ على مكانتها الرائدة في عصر الجوال. كمّا أننا ملتزمون بأن نكون شريكًا تقنيًا طويل الأمد لشركة “ولاء” مع دعم نموها ونجاحها جاء ذلك على لسا توميك بوغاجسكي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة إيباوتك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

نبذة عن “ولاء”

نشعر بالفخرعن تقديم أنفسنا بصفتنا إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة في المملكة العربية السعودية برأس مال مدفوع بالكامل قدره 646 مليون ريال سعودي. لقد حصلنا على تصنيف (A3 ) في التصنيف الائتماني للقوة المالية للتأمين ( IFSR) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة من خدمة مودي للمستثمرين، كمّا حصلنا على تصنيف القوة المالية ( A -) من ستاندرد آند بورز، وقد حصلت الشركة على ( gcAA +) طويل الأجل على مقياس التصنيف الائتماني للقوة المالية بمجلس التعاون الخليجي الإقليمي، مما يشير إلى أننا على منصة تأمين أساسية قوية وعلى درجة جديرة بالثناء من القوة المالية للوفاء بالتزامات حاملي وثائق التأمين لدينا. https://www.walaa.com/

حول شركة إيباوتك

إيباوتك هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير التكنولوجيا لصناعة التأمين العالمية. تتمثل مهمتنا منذ بداية العام 2000 وما زالت تتمثل في “تسهيل التأمين”. ومن خلال العمل الجاد والالتزام الكامل بنجاح العملاء، فقد قامت إيباوتك ببناء قاعدة عملاء قوية في أكثر من 30 دولة/سوق، تغطي التأمين العام، والتأمين على الحياة، والتأمين الصحي. علاوة على ذلك، فقد أسفر تركيز إيباوتك المكثف والمستمر على معالجة نقاط الضعف الأساسية لتقنيات التأمين من خلال ابتكار التقنية العميقة إلى تمايز كبير في السوق العالمية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة على www.eBaoTech.com وموقع تمكين منصة PaaS على www.InsureMO.com